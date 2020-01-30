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 Політика України
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Все про:Байден (179) Злочевський (42) США (6012) Рябошапка Руслан (258) Burisma (15)

 Від США не надходили запити щодо справ компанії Burisma, - Рябошапка

Правоохоронні органи США не направляли запити в Генеральну прокуратуру України щодо надання правової допомоги в розслідуванні кримінальних справ, у яких фігурує компанія Burisma ("Бурісма"), наголошує генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

"Досі нічого не надходило", - сказав Рябошапка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 24 вересня 2019 року в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня 2019 року Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня того ж року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172746
 
 
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Американцам лучше самим разбираться со своими политическими играми , а не пытаться манипулировать страной, которой они дали гарантии. А теперь за свои же обязательства еще хотят дополнительных бонусов в виде контроля над нашей системой правосудия
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Ну раз из США не поступало, то и расследовать не надо - власть то у нас не украинская, а импортная.
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рябадупка, розповідай!
Бо, схоже, рудий блазень таки піде у відставку за процедурою імпічменту, а ви просто опинитеся у сміттєвих баках.
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Рудого блазня пере виберуть на другий термін.
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для Рєпожопки немає важливішої справи, як залякувати патріотів арештами та визовами до суду
ще не побув, а вже засрався по вуха
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У чувака в лімінівій шапці сьогодні беніфіс.
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"In order to properly investigate the circumstances of the offense, the National Police is initiating the creation of a joint international investigation team, to which FBI representatives will be invited," the ministry wrote.

Як пояснити ось це? Цілу команду із ФБР створюють. Брехун ваш Ряба Шапка
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Кто бы сомневался. Зачем расследовать вмешательство президента в дела другой страны и давление на нее??
Но это ваши внутриполитические игры.
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Це вже давно розслідували. Навіть розіслали повістки в суд кацапським тролям. Ось і все втручання. Ви не слідкуєте за нашими справами?-гуд. У вас там знову російську пропаганду поКиєву розвішали.
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Та вы достали уже со своим рыжим. За столько лет не можете его посадить.
Русские выбрали вам своего агента . А вы все, чем там у украинцев
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І як Трамп вмішувався в справи вашої країни? Ви корумповані як якісь дикуни в Африці. І це правда. Принаймі Трамп надав Україні зброю, а Обама-ковдри.
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Конгресс, а не трампа .
А вам напомнить сколько скандалов было вокруг трампа и бушей . Или вы не в курсе нарасеи
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-Дякую. Дуже дякую. Прокурор моя людина. Все зробимо-завірив блазень і полетів в Оман тратити сотні тисяч американських доларів невідомого походження. Дикуни ви.
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І при чому, формально він не бреше! Це українська сторона запрошує ФБР для розслідування хакерськоі атаки на фірму. Це формальність. Розслідувати будуть все! Ось тут і знайдуть в черговий раз хто запропонува Байдену молодшому цю халявну посаду і хто злив інфу. Ставлю на кацапську контору.
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А относительно дел по некоему гражданину Швейцарии (или Израиля? Или Украины? Или ....?) И.В. с погонялом "Беня" он же "Кукловод Зелёного Буратины", он же "Бородатая бабушка", не поступали запросы из США? От ФБР или суда штата Делавер?
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