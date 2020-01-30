 Від США не надходили запити щодо справ компанії Burisma, - Рябошапка

"Досі нічого не надходило", - сказав Рябошапка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 24 вересня 2019 року в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня 2019 року Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня того ж року.
Бо, схоже, рудий блазень таки піде у відставку за процедурою імпічменту, а ви просто опинитеся у сміттєвих баках.
ще не побув, а вже засрався по вуха
Як пояснити ось це? Цілу команду із ФБР створюють. Брехун ваш Ряба Шапка
Но это ваши внутриполитические игры.
Русские выбрали вам своего агента . А вы все, чем там у украинцев
А вам напомнить сколько скандалов было вокруг трампа и бушей . Или вы не в курсе нарасеи