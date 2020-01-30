 Призначення заступників голови ДБР оскаржать в ОАСК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК.
"Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Конкурсної комісії Державного бюро розслідувань від 10 січня 2020 року про визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників Директора ДБР. Окрім цього позивач просить суд зобов’язати Комісію допустити його до участі у зазначеному конкурсі", - йдеться в повідомленні.
Зараз суд відкрив провадження за цим адміністративним позовом. Розгляд справи здійснюватиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.
Гнетут, Владимир Ильич.(Комедия строгого режима)
Банда овощних ригів (що заховалася під маркою "Зе") нарешті, показала свій фейс. А як казав риг Портнов "ви за нами з нашим КПК будете за нами по Європах ганятися" - https://twitter.com/dimo4ki/status/1156120557806661632
Окрвм кодексів, риги ще мають ручні суди...