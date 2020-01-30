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Все про:позов (261) призначення (493) ДБР (822) Окружний адмінсуд Києва (39)

 Призначення заступників голови ДБР оскаржать в ОАСК

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов про визнання протиправним призначення заступників голови Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

"Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Конкурсної комісії Державного бюро розслідувань від 10 січня 2020 року про визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників Директора ДБР. Окрім цього позивач просить суд зобов’язати Комісію допустити його до участі у зазначеному конкурсі", - йдеться в повідомленні.

Зараз суд відкрив провадження за цим адміністративним позовом. Розгляд справи здійснюватиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172745
 
 
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Как то не верю я в победу. Разве только чел дойдет до ЕСПЧ
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ЄСПЛ до адмін справ стосунку не має. Не їхня парафія
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Вот думаете так тот Бабиков там был нужен? Но вражьи сылы, откровенные враги, пользуясь тупостью ЗЕкоманды, делают все , что бы дестабилизировать ситуацию в Украинском обществе.
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Темньіе сильі нас злобно гнетут?
Гнетут, Владимир Ильич.(Комедия строгого режима)
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Попытался отделить врагов от дураков, хотя еще не факт кто из них вреднее...
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в данном случае зщлую шутку сыграет "реформа" Зеклована относительно ГБР раньше Глава ГБР и его Замы назначались Указом Президента теперь только Глава ГБР... а Венедиктова вообще пока еще ВРИО. а замов назначают обычным Приказов ВРИО (Главы) ГБР вот тут Админсуду и карты в руки... просто те кто продумал как упихнуть человека Януковича Бибикова бабикова в должность Главы ГБР Портнов естественно и вся не до расстрелянная и не до повешенная шобла...Прыгов и оных с ними а считай ЕВРЕЙСКОЙ МАФИИ.. просто уберут дуреполу Венедиктову ее не зря держат в статуса ВРИО.. а ее муженек типа не при делах в Департаменте МВД привет Авукуеву и думаю вот кто писал Трубу..думаю сегодня кабинет Венедиктовой не только пишется но и снимается.. о уже даже об этом ее муженек не знает...а кто сие делает ну ты подумай только о! тут и Беня и Ахметов и Порошенко и Портнов и Россия и Американцы с Европой... и все скопом...и при этом ненавидя друг дружку...
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А что он не так сказал? Пишут всех скопом, и кабмин и ОП, и СНБО, нет безопасности сраны, все просрали. И что с записями КМ? ЗЕ сказал разобраться за две недели, и !? Да ничего, всем похрену...
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ворожі сили і відверті вороги, це венедиктова яка пристроїла своїх подільників?!"
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Так и есть Бабиков ничего из себя не представляет -- свинособаки делают все для дестабилизации и раскола !!! Очень плохо что наша власть не остановит это в зародыше Назначение заместителей главы ГБР обжалуют в ОАСК - Цензор.НЕТ 2327
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ну, обжалують. А толку?
Банда овощних ригів (що заховалася під маркою "Зе") нарешті, показала свій фейс. А як казав риг Портнов "ви за нами з нашим КПК будете за нами по Європах ганятися" - https://twitter.com/dimo4ki/status/1156120557806661632
Окрвм кодексів, риги ще мають ручні суди...
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Соратники министра времен яныка подали иск против адвоката времен яныка?
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Клоуны времен Яныка, сыграли на пианино...
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