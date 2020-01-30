 Видачу Україні фігуранта справи Гандзюк Левіна намагаються зірвати, - Трепак

Про це повідомив "Українським новинам" заступник генерального прокурора Віктор Трепак, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, які не хочуть приїзду Левіна, вже включилися в цей процес і забезпечили його і адвокатами, і всім необхідним. Вони не хочуть, щоб він був екстрадований", - пояснив Трепак.

Хто саме так не хоче, щоб Левін повернувся в Україну, Трепак не повідомив. Йому також невідомо, чи звертався той до болгарської влади з проханням про політичний притулок.

Крім того, як роз'яснювало ZN.UA джерело в українській спецслужбі, якщо затриманий погодиться на спрощену процедуру видачі Україні, екстрадиція може тривати 30-40 днів, в іншому разі процедура може розтягнутися на роки.

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Як повідомлялося, 24 січня на території Болгарії в результаті спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в місті Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.