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 Політика України, За кордоном
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Все про:спостерігач (346) ОБСЄ (2379) Столтенберг Єнс (451) Рама Еді (8)

 Глава ОБСЄ Рама - генсеку НАТО Столтенбергу: "Криза в Україні і навколо неї залишається найбільш нагальною проблемою безпеки в Європі"

Прем'єр-міністр Албанії і голова ОБСЄ Еді Рама обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом посилення місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це він заявив на їхній спільній пресконференції в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Криза в Україні і навколо неї залишається найбільш нагальною проблемою безпеки в Європі, і тому президентство Албанії поставило її пріоритетом у своєму порядку денному", - заявив Рама.

Рама сказав, що "зробить все від нас залежне, щоб підтримати зусилля з мирного врегулювання, забезпечення виконання Мінських угод на підтримку зусиль Тристоронньої контактної групи".

"Саме тут вступають у гру виняткова роль і важливість присутності наглядової місії в Україні як ключового інструменту для зниження напруженості і просування до мирного вирішення. Країни-члени НАТО зробили основний внесок у місію з точки зору як фінансування, так і людських ресурсів. По обидва боки лінії перебувають понад 4 мільйони осіб, які отримали користь від роботи Спеціальної моніторингової місії, яка контролювала і сприяла припиненню вогню у 2019 році", - сказав Рама.

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Глава ОБСЄ сподівається, що держави-члени НАТО і далі будуть надавати підтримку, серед іншого технічну, для моніторингу зон конфліктів, особливо в нічний час, коли особливо багато випадків порушень припинення вогню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172742
 
 
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теж подумав Глава ОБСЕ Рама - генсеку НАТО Столтенбергу: "Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной проблемой безопасности в Европе" - Цензор.НЕТ 7254
харє рама
харє крішна..
ну і харі у вас, хлопці))
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усиление миссии ОБСЕ- эти себя дескредетировали давно, только миротворци ООН на границе с эрэфией!
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й бажано, щоб миротворці були з Хорватії, США та Великої Британії.
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Криза в Європі, Великобританія послала вас набрекзіт, кацапські мутанти скоро вам покажуть велику дружбу.
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