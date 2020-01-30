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 Суспільство
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Все про:Богдан (55) приватизація (188) Одеський припортовий завод (4) Socar (1)

 Богдан після місяця відсутності з'явився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії. ФОТО

Глава Офісу президента України Андрій Богдан, представники Державної нафтової компанії Азербайджану (SOCAR) та заступник голови Фонду Державного майна Сергій Ігнатовський 29 січня відвідали ПАТ "Одеський припортовий завод".

Про це повідомив у Facebook перший заступник директора заводу Микола Щурик, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч з керівництвом хімічного підприємства відбулася в рамках виконання доручень президента України Володимира Зеленського щодо залучення інвестицій в країну", - написав Щурик.

Богдан після місяця відсутності зявився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Інвестиційну няню" дадуть не тільки іноземним інвесторам, а й вітчизняним, - Милованов

За його словами, в ході зустрічі обговорювалася можливість участі азербайджанської компанії в майбутній приватизації заводу.

Зазначимо, понад місяць глава ОП Богдан не з'являвся на публіці. Він не супроводжував Зеленського на початку січня в поїздці в Івано-Франківську область, не побував разом з ним на "робочому відпочинку" в Омані. Був відсутній Богдан і на церемонії прощання із загиблими на борту літака МАУ українцями. Також його не було на форумі в Давосі. Останній раз Богдан присутній на фотографіях з Володимиром Зеленським у офіційній новини Офісу президента від 23 грудня.

Нагадаємо, на початку грудня 2019 року, новий глава ФДМ Дмитро Сенниченко заявив, що підготовка ОПЗ до приватизації триває згідно з графіком, який передбачає приватизаційний конкурс в 2020 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172740
 
 
 Топ коментарі
 
он был на сохранении. беременность новыми инвестидеями )
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А где это ракло бурятское целый месяц шаталось?
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айзера-инвесторы))))))))))))))))))))))))))))))хахахаха...
знаю только айзера-воры в законе и айзера-кацапские подстилки!!!
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он был на сохранении. беременность новыми инвестидеями )
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месяц бабло-няньку испытывал Богдан після місяця відсутності з'явився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії - Цензор.НЕТ 1616, теперь у каждого олигарха своя нянька по штату и с переду няньчить и с заду
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Удмурт вышел из запоя? Или инструкций долго в мааскве ждал?
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охо-хо. взагалі-то приватизація держмайна відбувається на конкурентній основі, принаймні має відбуватися.
і от коли голова оп (***) з'являється разом з одним з майбутніх учасників приватизації та обговорює "возможность участия азербайджанской компании в будущей приватизации завода Источник: https://censor.net.ua/n3172740" то чи не є це корупцією? як на мене це саме вона й є.
чи це та сама розрекламована "інвестиційна няня"?
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Это коррупция
Пора люстрировать сырыми яйцами 😁😀😀
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По ходу и связь "Киевстар" закодировали Богдан после месяца отсутствия появился на публике: посетил приватизируемый Одесский припортовый завод с представителями азербайджанкой компании - Цензор.НЕТ 5294
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СОКАР собственность Алиева и Саши - стоматолога
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Нда...., а я думал хоть одно чудо ЗЕленое покинуло Украину навсегда.....
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не можуть вони покинути неньку, бо як жеж вони харчєватися будуть?
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За распродажу народной собственности нужно расстреливать.
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Его ёще и на офшор после прихватизации оформят, к гадалке не ходи.И останется у нарида дырка от бублика.
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Блин, эти азеровские инвесторы уже все рынки приватизировали. И грязь развели как в средней Азии
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А ещё при выезде из Одессы на трассе по сто ларьков кавказских инвесторов дынями и персиками
НАЛОГИ УКРАИНЕ ЭТИ ИНВЕСТОРЫНЕ ПЛАТЯТ - только ментам
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Их нашел чЛенин - он и сейчас живее всех живых кацапов.
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Нихрена я не понял...
Этот Богдан - он заведующий президентской канцелярией или вице-президент?
Вы знаете фамилии аналогичных должностей у Макрона или Меркель?
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Этот великий удмуртский адвокат - самое большое позорище новой власти. И нас всех главное позорище! Просто пи..ец!
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Якись криминальный сюжет киношный.Банда азеров,известная в криминальном мире под погонялом"Инвесторы"держала месяц на подвале Богдана,пока тот не обеспечит им продажу завода.А теперь приехали смотреть товар.Як вариант Богдан після місяця відсутності з'явився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії - Цензор.НЕТ 1633
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Квартал зенелохів продовжує клоунаду, все іде до гастролів в Ростові.
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теперь у нас секретутка продаёт стратегические заводы. дожили.
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Зверніть увагу- Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). А у нас зелена команда знищуює державну власність
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Бубочка пропал, шептуньчик з"явився. Що ж вони там роблять по черзі?
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