 Богдан після місяця відсутності з'явився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії. ФОТО

Про це повідомив у Facebook перший заступник директора заводу Микола Щурик, передає Цензор.НЕТ.
"Зустріч з керівництвом хімічного підприємства відбулася в рамках виконання доручень президента України Володимира Зеленського щодо залучення інвестицій в країну", - написав Щурик.
За його словами, в ході зустрічі обговорювалася можливість участі азербайджанської компанії в майбутній приватизації заводу.
Зазначимо, понад місяць глава ОП Богдан не з'являвся на публіці. Він не супроводжував Зеленського на початку січня в поїздці в Івано-Франківську область, не побував разом з ним на "робочому відпочинку" в Омані. Був відсутній Богдан і на церемонії прощання із загиблими на борту літака МАУ українцями. Також його не було на форумі в Давосі. Останній раз Богдан присутній на фотографіях з Володимиром Зеленським у офіційній новини Офісу президента від 23 грудня.
Нагадаємо, на початку грудня 2019 року, новий глава ФДМ Дмитро Сенниченко заявив, що підготовка ОПЗ до приватизації триває згідно з графіком, який передбачає приватизаційний конкурс в 2020 році.
знаю только айзера-воры в законе и айзера-кацапские подстилки!!!
і от коли голова оп (***) з'являється разом з одним з майбутніх учасників приватизації та обговорює "возможность участия азербайджанской компании в будущей приватизации завода Источник: https://censor.net.ua/n3172740" то чи не є це корупцією? як на мене це саме вона й є.
чи це та сама розрекламована "інвестиційна няня"?
Пора люстрировать сырыми яйцами 😁😀😀
а то шось бубочку ніхто не пасе
НАЛОГИ УКРАИНЕ ЭТИ ИНВЕСТОРЫНЕ ПЛАТЯТ - только ментам
Этот Богдан - он заведующий президентской канцелярией или вице-президент?
Вы знаете фамилии аналогичных должностей у Макрона или Меркель?