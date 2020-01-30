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 Політика України
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Все про:Мартиненко (179) Антикорупційний суд (533)

 Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду на чолі з Лесею Федорак порушила право на захист у так званій "справі Мартиненка" і заклала юридичну міну під майбутнє рішення суду в цій справі.

Про це заявила журналістам адвокатка Ганна Палагицька, яка захищає одного з фігурантів цієї справи Павла Скаленка, повідомляє ЕСПРЕСО.

"На судовому засіданні 29 січня я повідомила суд про те, що встигла ознайомитися лише із половиною матеріалів справи – загалом там понад 200 томів, які дуже заплутані і хаотично скомпоновані. Як новий адвокат Павла Скаленка я щодня ознайомлююся з ними в приміщенні суду, з об’єктивних причин в мене "випали" лише кілька днів, підтвердження чого були надані суду під час заявлення клопотання", - повідомила адвокатка.

За її словами, колегія суддів на чолі з Лесею Федорак безпідставно відмовила їй у продовженні терміну ознайомлення з матеріалами справи і залишила такий час лише до 6 лютого.

"Дуже прикро, що розгляд цієї справи шановні судді ВАКС почали з порушення закону. Адже я не зможу повноцінно захищати свого клієнта, якому суд відмовив у забезпеченні його права на захист. За умови щоденного ознайомлення в суді мені потрібно ще щонайменше 2 місяці для того, щоб я змогла надавати пану Скаленку повноцінний юридичний захист. Це процесуальне порушення може стати однією з підстав для оскарження майбутнього рішення суду в цій справі", - сказала Палагицька.

"Захисники інших учасників цієї справи підтримали мене, оскільки 2 місяці нічого не змінять, а фігурантам справи загрожує до 15 років позбавлення волі. НАБУ і САП 2 роки не хотіли передавати цю справу до суду і зробили це лише під тиском захисту. Суддя Федорак почала посилатися на те, що мій клієнт як людина з вищою освітою зможе сам в усьому розібратися (хоча він делегував це право мені як його захиснику), а мені порадила знайомитися з матеріалами в ході судових засідань – але там я маю не знайомитися з матеріалами, а вже висловлювати свою правову оцінку цих матеріалів. Крім того, суддя задовольняє всі клопотання прокурорів САП", - наголосила адвокатка.

На думку захисниці, така поведінка суддів у "справі Мартиненка" викликає сумніви щодо їхньої об’єктивності і суто юридичного підходу до навіть очевидних процесуальних питань.

"Цю справу почала розглядати лише третя колегія суддів ВАКС – дві інші взяли самовідвід. Мені не хочеться вірити в чутки, що НАБУ і САП шукали тих суддів, які будуть прислухатися до них та ухвалювати політичні рішення. Європейський суд з прав людини завалений такими рішенням – але ж це були рішення "старих" українських судів… Ми будемо робити публічним, в тому числі на міжнародному рівні, кожне порушення закону з боку суді Федорак та її колег", - пообіцяла адвокатка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172739
 
 
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Лет пятьдесят адвокатессе надо чтоб с делом ознакомится. И потом внукам передать...
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не встигла?! таким чином можна десятиліттями ознайомлюватись, чергуючи адвокатів! не встигла, підозрюваного за грати і знайомся зо до кінця світу!
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Вы совсем больные на голову кремледрочеры. Есть положенный срок- 2 месяца на ознакомление с документами- вот пусть его и дадут. Это только у вас конченных в вашем конченном мордоре уже скоро будут судебные тройки и сразу всех в гулаг безадвокатов и защиты из суда отправлять будут, а вы от радости зад пуйлу будете лизать. пшли на фиг, ущербные памперсы *****.
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Положенный срок истекает 6-го февраля.
Затягивание по старой схеме не канает!
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