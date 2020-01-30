 Смертельна ДТП у Харкові: Верховний Суд розгляне касації Зайцевої та Дронова 3 квітня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Призначити касаційний розгляд кримінального провадження ... на 3 квітня 2020", - йдеться в ухвалі судді Миколи Ковтуновича, опублікованій у єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд прийняв до розгляду касацію Дронова, засудженого за смертельну ДТП в Харкові, - адвокатка Матвєєва

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.