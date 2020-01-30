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Все про:Верховний Суд (482) ДТП (2741) Зайцева (87) Харків (1606) Дронов (52)

 Смертельна ДТП у Харкові: Верховний Суд розгляне касації Зайцевої та Дронова 3 квітня

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду призначив дату розгляду касаційних скарг, поданих адвокатами Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених до 10 років позбавлення волі за ДТП в центрі Харкова, унаслідок якої в жовтні 2017 року загинуло 6 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Призначити касаційний розгляд кримінального провадження ... на 3 квітня 2020", - йдеться в ухвалі судді Миколи Ковтуновича, опублікованій у єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд прийняв до розгляду касацію Дронова, засудженого за смертельну ДТП в Харкові, - адвокатка Матвєєва

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172738
 
 
 Топ коментарі
 
Понаставили остановок общественного транспорта, понацепляли светофоров....
Нормальным людям полетать негде!
А про пешеходов на тротуарах я, вообще, молчу...
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Что? Нихотят сидеть? Неувиноваты? Смертельное ДТП в Харькове: Верховный Суд рассмотрит кассации Зайцевой и Дронова 3 апреля - Цензор.НЕТ 8852
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Понаставили остановок общественного транспорта, понацепляли светофоров....
Нормальным людям полетать негде!
А про пешеходов на тротуарах я, вообще, молчу...
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некуй тем пешеходам по тратуарам лазить, когда дауниха на опиатах летит, сидели бы дома и всё у них было бы хорошо, а вообще виноват светофор, его уже обвинили и дали 10 лет строгого режима.
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с таким баблом ты поверишь в инопланетян и конец света.
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Все очень просто, если включить мозги...
- Зайцева превысила скорость, которая привела к ДТП.
- Дронов нарушил правило проезда перекрестов (поехал на желтый) , которое привело к ДТП.
Дальше уже - кто больше даст, тот будет меньше сидеть и плакать...
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Ну, вообще-то, начинать движение нужно на зеленый...
Но в данном конкретном случае, если бы зайцева не летела, ничего бы страшного не произошло.
Как максимум, две покареженные машины и пострадавшие нарушители ПДД.
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Не начал а продолжил движение,
Если пересёк линию светофора на зеленый а потом остановился на перекрёстке для пропуска первый охотоведа или других транспортных средств то дальнейшее движение транспортного средства называется продолжение движения а не начало движения
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Щось я не помітив на відео тієї ДТП світлофора з боку авто Дронова. Стоп-лінії теж. Тому порушення ПДР саме Дроновим викликає в мене сумніви
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Та Дрон виноват... Если б раньше стартанул, было бы стандартное ДТП с двумя "200", а пешеходы пошли бы себе дальше...
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