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 Політика України
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Все про:розслідування (1629) США (6012) Йованович (211) Рябошапка Руслан (258)

 За фактом можливого стеження за Йованович Україна і США проводять свої власні розслідування, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сумнівається, що в справі про можливе стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович буде створена спільна група українських і американських правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Поки немає спільної слідчої групи між американською та українською сторонами, але, як показує практика, американська сторона і не налаштована на те, щоб створювати такі спільні слідчі групи. Принаймні я не пам'ятаю, щоб така практика існувала взагалі. Тобто, поки такої групи немає і, думаю, що не буде ", - сказав Рябошапка.

Генпрокурор зазначив, що в цьому випадку кожна зі сторін проводить своє власне розслідування.

"До України приїхала група фахівців США, які, власне, займаються цим розслідуванням. Крім того, працюють фахівці служби безпеки посольства. Вони проводять власне розслідування", - розповів він.

Також читайте: Американські слідчі допитали співробітників посольства США в Україні у справі можливого стеження за Йованович, - ЗМІ

Керівник відомства не уточнив, чи завершили американські фахівці свою роботу в Україні на цей момент.

"Поліція проводить розслідування з української сторони, намагаючись встановити, хто міг стежити за послом", - додав Рябошапка.

Як повідомлялося, Йованович займала пост посла США в Україні з серпня 2016 року по травень 2019 року. За повідомленням газети Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп відкликав Йованович на тлі скарг його прихильників, в тому числі президентського адвоката Рудольфа Джуліані, на те, що вона перешкоджає спробам переконати Київ провести розслідування стосовно колишнього віцепрезидента від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Пізніше комітет з розвідки Палати представників Сенату США опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції в Україні посла США Марі Йованович за нею нібито здійснювалася незаконне стеження, і було можливе втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

16 січня в МВС України заявили, що взяли до відома матеріали, опубліковані 14 січня слідчими Палати представників Конгресу США про можливе незаконне стеження на території України за Йованович, а після їх дослідження Нацполіція відкрила кримінальні провадження у цій справі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172736
 
 
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Рєпожопка, шо ти там можеш розслідувати? ми ж бачили, як ви з Баканом вчора обісралися у справі з Поярковим
а також бачили, як ви обісрались у справі Шеремета
тупа мразота
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а ти який бонд, синій чи червоний? чи всратий зелений ?
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Я против всех,не было еще в истории Украины проукраинской власти.
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Нутро М. Йованович наповнене касабо-сербськими скрєпамі. Вона під прапором США була п'ятою колоною х-ла
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"Пока нет общей следственной группы между американской и украинской сторонами..."

Источник: https://censor.net.ua/n3172736

А смысл? Они видят как вы "расследуете" дело Шеремета.
Филиалы Следкома россии...
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Так и не понял,как это :приехали специалисты з США и проводят свое собственное расследование.А какие инструменты используют?..А Украина тоже может отправить в США специалистов и там провести свое расследование?
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зебіли, вам вже другий рік це втовкмачують, що ви не тямите
ну, хоч до тебе дійшло!
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