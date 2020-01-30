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Все про:НАБУ (2234) хабар (2873) ОПЗ (80) ФДМ (87)

 Директору Фонду держмайна запропонували $5 млн за призначення "своєї людини" директором ОПЗ: хабарників затримано, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 січня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП викрили "на гарячому" трьох осіб під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. США голові Фонду державного майна України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних з ініціаторами корупційного злочину.

Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у 50 тис. дол. США їх викрили детективи НАБУ.

Директору Фонду держмайна запропонували $5 млн за призначення своєї людини директором ОПЗ: хабарників затримано, - НАБУ 01
Директору Фонду держмайна запропонували $5 млн за призначення своєї людини директором ОПЗ: хабарників затримано, - НАБУ 02

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Реалізація операції із затримання стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України.

Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172735
 
   
 Топ коментарі
 
Сколько уже этого было и при Порошенко и уже при Зеленском. Кто сидит кроме АТОшников? Никто! Штепа вон по магазинам ходит хотя есть все доказательства и видео о свержении гос.власти.
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До лампочки это всё. Никого не посадят. Мосийчука тоже брали с камерами, записями.
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Даже докушать спокойно не дали человеку Директору Фонда госимущества предложили $5 млн за назначение "своего человека" директором ОПЗ: взяточники задержаны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1353
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До лампочки это всё. Никого не посадят. Мосийчука тоже брали с камерами, записями.
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мрій і далі... і садять і конфіскують і просто відривають яйця... чи дають зауваження=хуцпатою-лопатою-по-хуцпатим-пикам
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видать хотели изменить сумму транша, с нами этот номер не пройдет.
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Неплохой аппетит у кадра.
Интересно, баланду тоже будет с таким удовольствием трескать?
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Таких дельцов не сажают. А вот если бы он банку сгущенки в АТБ украл, это другое дело, милости просим на зону
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Ну, их чаще выкидывают с балконов.
Для него тюрьма - это спасение.
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Ніколи. Тільки фізична ліквідація... Треба як тараканів травити, тоді може щось і поможе...
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Сколько уже этого было и при Порошенко и уже при Зеленском. Кто сидит кроме АТОшников? Никто! Штепа вон по магазинам ходит хотя есть все доказательства и видео о свержении гос.власти.
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Поэтому нормальные люди не голосовали за Рыгов, Пороха, зеленского или жопоблок, кого бы там за украденные деньги не крутили по зомбоящикам, пусть нас всего 4%, но мне за мой выбор на этих или прошлых парламентских не стыдно.
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затримання не перше, побачимо чим закінчиться!
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На конфісковані гроші купіть захісникам України якісь гарні кацаподробилки!!
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А ну давайте боты расскажите что в этот раз не так
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Когда я прийду к власти я таких буду судить в течении 3-х дней, а расстреливать за сутки - и Нэнька-Украина начнёт процветание!
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Спасибо всем тем, кто разоблачил "на горячем", кто защищает интересы Украины. Но при данной судебной системе никто не будет сидеть. Бесполезный труд. Необходимо начинать с судебной системы, а до этого времени все коррупционеры будут на воле.
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Сер, 5 лімонів зелені за посаду. Це вказує на те, що ця владна мерзота продовжує деребан держави. І говорити, про те що зеленський цього не знає, потрібно совість мати, але його совість закриває рояль-піаніно.
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