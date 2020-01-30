 Директору Фонду держмайна запропонували $5 млн за призначення "своєї людини" директором ОПЗ: хабарників затримано, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних з ініціаторами корупційного злочину.

Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у 50 тис. дол. США їх викрили детективи НАБУ.





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Реалізація операції із затримання стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України.

Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.