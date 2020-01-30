 Шістьох громадян Грузії та одного - України затримано під час спільної операції спецслужб щодо запобігання вбивству

СДБ Грузії не уточнює мотиви замовного вбивства і не називає імена потенційних жертв. Відомство повідомляє, що спільна операція щодо запобігання вбивству проводилася грузинськими та українськими спецслужбами протягом кількох місяців. Підозрювані були затримані в Тбілісі, Батумі та Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними СДБ, вбивство було сплановано в Україні, здійснити його мав українець, якому його грузинські подільники передали гроші, зброю і вибухівку, щоб підірвати автомобіль намічених жертв у Тбілісі.
При этом заместителям Авакова начислили зарплаты от 73 тыс. до 84 тыс. гривен, а госсекретарю министерства - 87 тыс. гривен. Так, зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 84 098 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 76 711 гривен, Катерины Павличенко - 73 332 гривны, Сергея Гончарова - 77 293 гривны, Антона Геращенко - 59 808 гривен, Александра Гогилашвили - 74 861 гривня, госсекретаря Алексея Тахтая - 87 077 гривен.
А на кого тогда работают проститутки, игровики, наркодилеры, контрабандисты, обнальщики, угонщики, разнообразные мошенники, криминальные заготовители древесины, янтаря, металлолома, песка-гравия и еще десятки других аналогичных узкопрофильных профессий?
Как же Михо с ними боролся?
Всех в Украину выслал?