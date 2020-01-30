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Все про:Грузія (628) затримання (3100) СБУ (5085)

 Шістьох громадян Грузії та одного - України затримано під час спільної операції спецслужб щодо запобігання вбивству

Співробітники Служби держбезпеки Грузії (СДБ) та їхні українські колеги затримали шістьох грузинських громадян і одного громадянина України в ході спільної операції щодо запобігання замовному вбивству двох осіб, які мали статися в Тбілісі, йдеться в повідомленні, поширеному в четвер грузинською спецслужбою.

СДБ Грузії не уточнює мотиви замовного вбивства і не називає імена потенційних жертв. Відомство повідомляє, що спільна операція щодо запобігання вбивству проводилася грузинськими та українськими спецслужбами протягом кількох місяців. Підозрювані були затримані в Тбілісі, Батумі та Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними СДБ, вбивство було сплановано в Україні, здійснити його мав українець, якому його грузинські подільники передали гроші, зброю і вибухівку, щоб підірвати автомобіль намічених жертв у Тбілісі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172732
 
 
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одын из грузин михо саакашвили -----внештатный житель Украины !!!!!
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Единичные показательные операции не оправдывают ихние зарплаты: После налогов и сборов сумма выплат Авакову "на руки" составила 76 339 гривен.

При этом заместителям Авакова начислили зарплаты от 73 тыс. до 84 тыс. гривен, а госсекретарю министерства - 87 тыс. гривен. Так, зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 84 098 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 76 711 гривен, Катерины Павличенко - 73 332 гривны, Сергея Гончарова - 77 293 гривны, Антона Геращенко - 59 808 гривен, Александра Гогилашвили - 74 861 гривня, госсекретаря Алексея Тахтая - 87 077 гривен.
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они живут на зарплаты?! Шістьох громадян Грузії та одного - України затримано під час спільної операції спецслужб щодо запобігання вбивству - Цензор.НЕТ 9238
А на кого тогда работают проститутки, игровики, наркодилеры, контрабандисты, обнальщики, угонщики, разнообразные мошенники, криминальные заготовители древесины, янтаря, металлолома, песка-гравия и еще десятки других аналогичных узкопрофильных профессий?
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Как вор в законе - так грузин...
Как же Михо с ними боролся?
Всех в Украину выслал?
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