 Шістьох громадян Грузії та одного - України затримано під час спільної операції спецслужб щодо запобігання вбивству

СДБ Грузії не уточнює мотиви замовного вбивства і не називає імена потенційних жертв. Відомство повідомляє, що спільна операція щодо запобігання вбивству проводилася грузинськими та українськими спецслужбами протягом кількох місяців. Підозрювані були затримані в Тбілісі, Батумі та Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними СДБ, вбивство було сплановано в Україні, здійснити його мав українець, якому його грузинські подільники передали гроші, зброю і вибухівку, щоб підірвати автомобіль намічених жертв у Тбілісі.

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