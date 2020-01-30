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 Маршрутка через негоду врізалася в електроопору в Сумах: 10 постраждалих, - поліція

На перехресті вулиць Реміснича і Курська в Сумах о 8.40 маршрутка в'їхала в електроопору, постраждали 10 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

"Аварія сталася о 08:40 на перехресті вулиць Реміснича і Курська. Через несприятливі погодні умови водій маршрутного автобуса "Суми-Кровна" допустив зіткнення з опорою електромережі.

Попередньо, в результаті аварії постраждали десять пасажирів. Медики викликаної "швидкої" оглядають їх, щоб визначити попередні діагнози і за необхідності надати допомогу або транспортувати в лікарню", - сказано в повідомленні.

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На місце події виїхала і працює слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції, проводиться огляд місця аварії і документування факту ДТП.

За висновком попередньої перевірки буде винесено відповідне процесуальне рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172730
 
 
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А може через бовдура водія, а не негоду
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А почему же не запретили ездить в непогоду? Там что-то не то- концы с концами не сходятся.
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