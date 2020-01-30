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Все про:суддя (1013) Вища рада правосуддя (287) Жернаков (1)

 ВРП не стала позбавляти звання суддю Фастовця, який 32 рази називав територію України "поки контрольованою", - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков

Вища рада правосуддя вирішила не позбавляти звання суддю Лисичанського суду Віталія Фастовця, який у своїх офіційних рішеннях із сарказмом висловлювався з приводу офіційної позиції України щодо подій на Донбасі.

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

""Територіями, поки що підконтрольними Україною" 32 рази в судових рішеннях називає територію України особина в мантії Віталій Фастовець. Там же він відкрито глузує з ЗСУ ... Що робить Вища рада правосуддя? Звільняє з посади? Звертається в СБУ? Ні, відправляє вчора цю особину з почестями у відставку - з довічним грошовим утриманням за наш рахунок, збереженням звання судді і можливістю бути обраним у цю ж ВРП", - написав він.

ВРП не стала позбавляти звання суддю Фастовця, який 32 рази називав територію України поки контрольованою, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков 01

Також читайте: Етична комісія при ВРП зможе звільняти суддів двома голосами її іноземних членів, і ніхто не зможе цьому перешкодити, - заступник голови ВРП Маловацький

Раніше про суддю Фастовця і його дї також повідомляв адвокат Роман Маселко.

ВРП не стала позбавляти звання суддю Фастовця, який 32 рази називав територію України поки контрольованою, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172729
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы зебобы. Вы зробылы це разом ВСП не стал лишать звания судью Фастовца, который 32 раза называл территорию Украины "пока контролируемой", - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков - Цензор.НЕТ 7391
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Пока таких пи**ров не начнут находить в лесу подвешенными за яйца в Украине НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ в лучшую сторону.
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Молодцы зебобы. Вы зробылы це разом ВСП не стал лишать звания судью Фастовца, который 32 раза называл территорию Украины "пока контролируемой", - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков - Цензор.НЕТ 7391
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Ну в обще-то, ВСП - это петино детище, а Зе разве что пытается сократить монстра с 200 до 100 судей, чему остервенело сопротивляются порохоботы.
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"а Зе разве что пытается сократить монстра с 200 до 100 судей"

ЗЕбилы пытаются сократить не ВСП а Верховный Суд Украины, ты обознался.
По сути ЗЕбильня пытается урезать его независимость и перепрошить под себя - потому что судьи нижних инстанций и так бодро под них легли
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РАЗОГНАТЬ ВСЕ ЭТИ ВСП,СУДЕЙСКИЕ МАЛИНЫ назначить новые,а вообще кому я говорю-зеленому недомерку--у него никакой разницы
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Сейчас кого не спроси голосовал ли ты за зеленского, то услышишь два ответа: или голосовал за Порошенко, или не ходил на выборы вообще)))
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Я голосовал за зе, абы не за потрошиную гниду и его свору свинарчуков-сатановских и таких нас 73%, понял восьмипроцентный?
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олег тоже необучаемый? Или поклонник уринотерапии?
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Я не необучаемы, я давно поучаемый - слушайте меня и приведу Украину к процветанию.
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Вы,73%-ые,очевидно,в последнее время массово покинули Украину,потому что среди знакомых и коллег ,вместо стройных рядов упоротых зелефилов,рвавших рубахи на груди за клоунов ещё в июле,остались поодинокие унылые личности,тупо бормочущие:"надо ещё немного подождать,ему не дают,он хороший поверьте".
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Так и я уже против политики зе. Удивил. Я самый первый в Украине начал писать, что рейтинг зе грохнулся - когда все продолжали хавать фальсификации разумкова и бекешкиной. Да и рубахи рвали не за зе, а шоб потрошиная гнида со своей сворой свинарчуков-сатановских больше не грабила Украину.
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неправда, ты голосовал за зяблика потому что ты и сам являешься дыркой-малоросом олежка
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Сам ты дырка-дырявая, а малорос в Украине 17-18 веков по Конституции Филиппа Орлика это крестьянин. Я не из крестьян - ты обозналась, солдатка.
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Это тоже самое, если бы муха хвасталась, что она любит дерьмо и что их таких триллионы...
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Сейчас становятся лучше чем при потрошиной гниде.
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то есть вместо Пороха ты выбрал настоящих мародеров, олигархов и сепаров и ты, тутопылый глистопетух еще и гордишься этим, я верно тебя понял?
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Та вони зараз кого не спитай, - а я за нЄВо нЄ гАлАсАвал відповідають... ВСП не стал лишать звания судью Фастовца, который 32 раза называл территорию Украины "пока контролируемой", - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков - Цензор.НЕТ 4359
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Пока таких пи**ров не начнут находить в лесу подвешенными за яйца в Украине НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ в лучшую сторону.
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Так выбрали такую власть,которой "какая разница"! Шо подконтрольная, шо неконтрольная. Кварталы давай! Поржать хоччцца!
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судьи Украины это дно крест на будущем страны
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Менять власть и всю эту коррумпированную и антиукраинскую-срань в мусорные баки вместе со всеми этими коррумпированными и антиукраинскими советами и органами.
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Ну так зебіли не проти лягти під мордор. Для них же "какаяразніца".
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Раз новая власть не реагирует на возмущение украинцев, о пора принимать меры против предателей.
- мусорные баки
- сырые яйца
- видео недвижимости
И т д
- компромат в виде незаконного обогащения, дорого отдыха, любовниц
ИНАЧЕ ЭТИ ТВАРИ УКРАИНУ ПОХЕРЯТ
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ВЫ ПОСМОТРИТЕ НА ЭТУ МОРДУ ???? ОТ НАПРЯГА ОНА СКОРО ЛОПНЕТ ОТ ЖИРА !!!!!
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Чем дальше вижу беспредел моральных уродов в мантиях, тем больше понимаю действия Дмитрия и Сергея Павличенко.
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-Подсудимый, расскажите, как было совершено убийство.
-Стою я никого не трогаю, чищу вот этим ножом апельсин. Мимо проходит он ,
поскальзывается на апельсиновой корке и падает прямо на этот нож.
И так 32 раза.
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ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР СУДЕБНОЙ РЕХФОРМЫ СОЕВЫХ УБЛЮДКОВ ВО ГЛАВЕ С БОРОВОМ ПЭТЕЙ!
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Так сейчас ваша зеленая власть и ВСП тоже из ваших. При чем тут Порошенко.
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ТАК ЗЕЛУПА ЖЕЖ НЕ ТАКАЯ, ВСЕХ ПОСОДИТ!!!!! ЧИ НЭ????
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Вот она, ПОЛИТИКА от ЗЕбобиков! Сдают Украину по всем фронтам....
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напомните,при ком всп был потужно и "качественно реформирован"?
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Однако, судья в своем цитируемом выше тексте просто собрал вместе разные реально существовавшие утверждения украинской патриотической прессы. Выходит, что порознь такого рода обороты речи - патриотизм, а вместе - криминал.
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А если тн патриотам из с14 и нацженам дать 100 гривен, они наведаются к этому животному? Или сотка это такса за митинги под пустым домом Порошенко? Так я могу дать 110... ВРП не стала позбавляти звання суддю Фастовця, який 32 рази називав територію України "поки контрольованою", - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 5308
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Петины выкормышы устраивают то что не могли не сделать.
Их всех давно пора разогнать без права на пенсию.
Гниды и точка.
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інколи не розумію де я живу, на підерації чи в Україні!
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Не треба ватних/сепарських судей саджати - є покарання для них страшніше: Треба в таких судей проводити повну конфіскацію майна (родичів теж) і заморозка всіх його фінансових рахунків як в Україні, так і по всьому світі ВРП не стала позбавляти звання суддю Фастовця, який 32 рази називав територію України "поки контрольованою", - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 4965

Бідний суддя це нонсенс для України ВРП не стала позбавляти звання суддю Фастовця, який 32 рази називав територію України "поки контрольованою", - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 3268
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