 ВРП не стала позбавляти звання суддю Фастовця, який 32 рази називав територію України "поки контрольованою", - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
""Територіями, поки що підконтрольними Україною" 32 рази в судових рішеннях називає територію України особина в мантії Віталій Фастовець. Там же він відкрито глузує з ЗСУ ... Що робить Вища рада правосуддя? Звільняє з посади? Звертається в СБУ? Ні, відправляє вчора цю особину з почестями у відставку - з довічним грошовим утриманням за наш рахунок, збереженням звання судді і можливістю бути обраним у цю ж ВРП", - написав він.
Раніше про суддю Фастовця і його дї також повідомляв адвокат Роман Маселко.
ЗЕбилы пытаются сократить не ВСП а Верховный Суд Украины, ты обознался.
По сути ЗЕбильня пытается урезать его независимость и перепрошить под себя - потому что судьи нижних инстанций и так бодро под них легли
- мусорные баки
- сырые яйца
- видео недвижимости
И т д
- компромат в виде незаконного обогащения, дорого отдыха, любовниц
ИНАЧЕ ЭТИ ТВАРИ УКРАИНУ ПОХЕРЯТ
-Стою я никого не трогаю, чищу вот этим ножом апельсин. Мимо проходит он ,
поскальзывается на апельсиновой корке и падает прямо на этот нож.
И так 32 раза.
Их всех давно пора разогнать без права на пенсию.
Гниды и точка.
Бідний суддя це нонсенс для України