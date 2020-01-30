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 Призупинення РФ слідства проти українських моряків - процесуальний гачок, - Полозов

Розслідування кримінальної справи затриманих у Керченській протоці в листопаді 2018 року українських моряків призупинено у зв'язку з неможливістю їхнього приїзду до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив адвокат моряків Микола Полозов.

"Розслідування призупинено на підставі п. 3 ч.1 статті 208 КПК України, в якій зазначається, що місцеперебування обвинуваченого відоме, але його участь у слідчих діях не є можливою", - сказав він.

Полозов зазначив, що згідно з постановою слідчого, з якою він ознайомився, моряки перебувають в Україні, проте їм не рекомендований виїзд до РФ.

Рішення слідства про призупинення справи захисник назвав "процесуальним гачком".

"Подібне рішення слідства неприйнятне. Це такий процесуальний гачок, коли справа може бути відновлена ​​в будь-який момент і моряки оголошені в розшук, оскільки вони залишаються в статусі обвинувачуваних. Ми опрацьовуватимемо лінію захисту з метою домогтися припинення справи", - сказав адвокат.

Також Полозов повідомив, що постанову слідчого про призупинення розслідування найближчим часом буде оскаржено в Генпрокуратуру, а за необхідності і в суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ призупинила слідство проти українських моряків, - Полозов

Нагадаємо, раніше Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.

25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172727
 
 
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А разве не пофиг? гланое что парни дома, а кацапы могут хоть на бутылку присесть Приостановление РФ следствия против украинских моряков - процессуальный крючок, - Полозов - Цензор.НЕТ 9973
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То є так, але коли "найвеличніший політик Всесвіту" зацілує та залиже путлєру все, до чого дотягнеться, то відновлення справи та переслідування наших моряків стане питанням часу
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І що тоді буде? Їх що єкстрадують до параші? наврядчи
Але ось якщо вони захтять поїхать побатрачить на будівницкві десь в росісі, то таки да - їх можуть заперти каземат
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Тебя обявят уголовником, подадут в розыск, но тебе , конечно , пофиг ? И то что сынуля будет спрашивать, почему на рессея по гос тв сказали что ты бандит , тоже пофиг, и что однажды аварийно самолет сядет на росаэродроме и тебя выволокут за шкирку, тоже пофиг, как и то , что выкрасть здесь могут и вывезти на расею обколотого в вагоне с закись-окисью урана
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А зевлада відпустила беркут без закінчення їхньої кримінальної справи Приостановление РФ следствия против украинских моряков - процессуальный крючок, - Полозов - Цензор.НЕТ 2203
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Он в росиси открыли кучу уголовных дел на Яроша. И чувак вообще не парится по этому поводу
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Не парятся совсем по этому поводу наши, которые таки должны париться
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Топ новина!
Приостановление РФ следствия против украинских моряков - процессуальный крючок, - Полозов - Цензор.НЕТ 7922

Російська авіація в ніч на 30 січня завдала удару по лікарні і пекарні на північному заході Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За даними місцевих джерел, в результаті авіаударів в населеному пункті Еріха загинули щонайменше 10 мирних мешканців, 37 отримали поранення.
За даними сил цивільної оборони Ідліба ("Білі каски"), чотири людини загинули під руїнами будівлі лікарні.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність зростання кількості загиблих.
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Они каждый день бомбят и убивают, а вот пишут за это не каждый день
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не удивительно...... эта приполярнаянигерия вобще отменяет на законодательном уровне международное право на данной територии и вводит список крепостных повинностей для емель......
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