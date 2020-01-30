 Усі школи Вінниці закрили на карантин, - міськрада

Про це повідомили в пресслужбі Вінницької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що за останній тиждень по медичну допомогу звернулися 2583 вінничанина, також значно збільшилася кількість хворих, які потребують стаціонарного лікування.

Зокрема, станом на 29 січня в Міській клінічній лікарні перебувало 146 дітей, з них 29 дітей з ГРВІ, 41 дитина хвора на грип, 39 дітей хворі на пневмонію. Ще 32 дитини лікуються в Дитячій обласній клінічній інфекційній лікарні.

Карантин у школах Вінниці вводиться з 30 січня по 7 лютого.

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"Залежно від епідситуації наступного тижня ухвалюватиметься рішення про відновлення навчання в загальноосвітніх установах або ж продовження карантину", - зазначили в міськраді.