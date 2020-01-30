 Зеленський увів на рік безвізовий режим для громадян Великої Британії

Відповідний указ №28/2020 від 29 січня за підписом президента України Володимира Зеленського опубліковано на сайті глави Української держави, передає Цензор.НЕТ.
"Ввести в період з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в тексті указу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
та й сам він якийсь короткий...
ЗЕня же вам не кровавый БАРЫГА укравший у 73% сто тысяч триллионов долларов!))))
Кому ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛИДЕР ********** будет водить по губам...тем чем он бренчит по пианино?)))
А деньги ЗЕне нужны для...НЕСЛЫХАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОРЫВА!))))
Наскільки пам"ятаю там навіть службові візи через Польщу оформляли. Може я щось пропустив, але питання там були і наскільки знаю нічого нам не спростили.
Пусть теперь сами расхлебывают
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske заявила посол Украины в Соединенном Королевстве Наталья Галибаренко.
"Среди проблемных вопросов, которые не удается решить уже длительное время, я вижу визовую проблему", - сказала она.
Дипломатка напомнила, что подданные Великобритании могут ездить в Украину без виз, потому что Лондон пока формально остается членом ЕС. Эти правила будут действовать до декабря 2020 года, пока будет длиться переходный период после выхода Британии из ЕС.Источник: https://censor.net.ua/n3172357
P.S Владимир Александровичу иногда читать нужно собственные указы и даже думать иногда о том что у страны которую он представляет есть свои национальные интересы.Увы ....
Написали бы,что это в связи с Брексит. Что ранне,в 2005 безвиз был введен для граждан ЕС. А так,увидел,что в Ленте сру написано, тут же перепечатал.
"Офіцеру ЗСУ оголосили догану за критику Зеленського: опубліковано документ"
https://prm.ua/ofitseru-zsu-ogolosili-doganu-za-kritiku-zelenskogo-opublikovano-dokument/
Дешевый Клоунизм.
кумедний він презЕдент "наш")))