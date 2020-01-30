EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2663  53
Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1111) Зеленський (4297) безвізовий режим (763) Brexit (188)

 Зеленський увів на рік безвізовий режим для громадян Великої Британії

Безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через Україну введено для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на тимчасовій основі з 31 січня 2020 по 30 січня 2021 року.

Відповідний указ №28/2020 від 29 січня за підписом президента України Володимира Зеленського опубліковано на сайті глави Української держави, передає Цензор.НЕТ.

"Ввести в період з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 2021 року українцям і жителям інших країн із безвізовим режимом з ЄС доведеться отримувати платний дозвіл на в'їзд, - місія України в Євросоюзі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172724
 
 
 Топ коментарі
 
Еще нужно упростить выдачу британцам рабочих виз в Украину.
 показати весь коментар
 
ввів би безвіз для українців у Великобританію, та рукі короткі...
та й сам він якийсь короткий...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А у відповідь для громадян України у Великій Британії будуть візи?
 показати весь коментар
 
 
Нет, это Зелебоб так Валерию Гонтареву тралит Зеленский ввел на год безвизовый режим для граждан Великобритании - Цензор.НЕТ 6855
 показати весь коментар
 
 
И шо, Лерка теперь оставит Лондон и вернется в Киев?
 показати весь коментар
 
 
не знаю, зато если какое мудило из 95го переулка читает цензор, то мой пост для них можест стать идеей для нового ролика для говноквартала Зеленский ввел на год безвизовый режим для граждан Великобритании - Цензор.НЕТ 5707
 показати весь коментар
 
 
Не, падаль, приедет к тебе домой, и вывезет тебя, кремлевкий дрочун, на родину в мухосранск тьмутараканской области мордора
 показати весь коментар
 
Смішно, якщо врахувати хто з них розумніший Зеленский ввел на год безвизовый режим для граждан Великобритании - Цензор.НЕТ 7114
 показати весь коментар
 
 
Британцы щас по Европе разъехались, чтоб не выходить из её состава лично. Зачем им переезжать в неевропу, если она скоро сама к ним прийдёт ?
 показати весь коментар
 
Лучше бы ввёл сканер головного мозга для россиян при въезде в Украину....
 показати весь коментар
 
 
Еще нужно упростить выдачу британцам рабочих виз в Украину.
 показати весь коментар
 
 
ввів би безвіз для українців у Великобританію, та рукі короткі...
та й сам він якийсь короткий...
 показати весь коментар
 
 
Як так, у них же девіз - Зробимо це разом! Зеленский ввел на год безвизовый режим для граждан Великобритании - Цензор.НЕТ 6784
 показати весь коментар
 
 
Ты шо хочешь шо б как Порох!?))))
ЗЕня же вам не кровавый БАРЫГА укравший у 73% сто тысяч триллионов долларов!))))
 показати весь коментар
 
 
И да...открой вам 73% нищебродов безвиз с Великобританией...вы же все чухните на заработки!
Кому ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛИДЕР ********** будет водить по губам...тем чем он бренчит по пианино?)))
 показати весь коментар
 
 
Вы ж твари даже евро корыта свои расстаможить не хотите!
А деньги ЗЕне нужны для...НЕСЛЫХАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОРЫВА!))))
 показати весь коментар
 
 
А що Британія вже ввела безвіз для українців.
Наскільки пам"ятаю там навіть службові візи через Польщу оформляли. Може я щось пропустив, але питання там були і наскільки знаю нічого нам не спростили.
 показати весь коментар
 
 
Британия сейчас будет в упадке - автостроители выводят заводы в Европу - словакия Румыния
 показати весь коментар
 
 
Так им и надо. Довыдергивались со своей исключительностью. Подставили ЕС .
Пусть теперь сами расхлебывают
 показати весь коментар
 
 
Зрозуміло, що і в Британії встановлено безвіз для наших співвітчизників. Інакше, це би виглядало як підле холуйство та підлабузництво.
 показати весь коментар
 
Зебільство. Якщо почитати мої коментарі нижче.
 показати весь коментар
 
 
А цьому пісюаністу хтось казав, що великобританці на перехідних умовах виходу з ЄС можуть їздити в Україну до кінця 2020?
 показати весь коментар
 
 
Нахиба ? 😎 Хочет приютить арабов которых будут щимить после брексита ? 😕
 показати весь коментар
 
 
В посольстве Украины в Великобритании рассказали, что после Brexit Киев начнет переговоры с Лондоном о визовых отношениях и рассчитывает на взаимность в этом вопросе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske заявила посол Украины в Соединенном Королевстве Наталья Галибаренко.
"Среди проблемных вопросов, которые не удается решить уже длительное время, я вижу визовую проблему", - сказала она.
Дипломатка напомнила, что подданные Великобритании могут ездить в Украину без виз, потому что Лондон пока формально остается членом ЕС. Эти правила будут действовать до декабря 2020 года, пока будет длиться переходный период после выхода Британии из ЕС.Источник: https://censor.net.ua/n3172357
 показати весь коментар
 
 
Фунты в Украине появятся, почувствуем себя английцами.
 показати весь коментар
 
 
Сингапур в своё время имея корумпированность и кризис судебной системы не имея возможности и сил справиться сэтим постановил что все спорные вопросы будут решаться в судах Великобритании..... так и побороли корукцию......
 показати весь коментар
 
 
Їм пощастило бути колонією Великобританії. А нам якось не з руки звертатися до колишньої метрополії по справедливий суд.
 показати весь коментар
 
 
Клас, поїду у Британію по безвізу!!! Як це "пішов нахрін"? А, це не для нас
 показати весь коментар
 
 
Это сюрр какой то . Они про безвиз с Украиной и слышать не хотят , а наши такие -нате вам , нам что жалко ? У нас безвизов этих полный огород . А украинцы пусть по золотому кольцу в рашку безвиз ездят к скрепам приложиться . Тогда как детишкам украинских олигархов типа порося и других виза в UK не нужна , у них гражданство ихнее есть

P.S Владимир Александровичу иногда читать нужно собственные указы и даже думать иногда о том что у страны которую он представляет есть свои национальные интересы.Увы ....
 показати весь коментар
 
 
хай бариги з мародерами читають, а найвидатніший лідер ********** знає і без читання, що підписує.
 показати весь коментар
 
 
У него с Бритами были те же отношения -,,чего изволите ? " В визовых вопросах должна быть ВЗАИМНОСТЬ , если её нет то это взаимоотношения наподобие тех что у развитых стран стран есть с африканскими бантустанами . Нужно было отменять безвиз до тех пор пока они не начнут диалог с Украиной о взаимном безвизе .Так делали ВСЕ страны .Почему же Украина поступает как африканская окраина ? Может потому что там живут семьи и учатся отпрыски нашей т.наз ,,элиты " а проще говоря высокопоставленного чиновного ворья , к которому у британской стороны никогда ,,нет вопросов"
 показати весь коментар
 
Журналисты они такие -журнализды...
Написали бы,что это в связи с Брексит. Что ранне,в 2005 безвиз был введен для граждан ЕС. А так,увидел,что в Ленте сру написано, тут же перепечатал.
 показати весь коментар
 
звідки пікетувальник витягнув "ідеальну зброю" ?
 показати весь коментар
 
Это он их так отблагодарил за "выполнение" обязательств по Будапештскому меморандуму?
 показати весь коментар
 
Бубочка, самолічно, дозволив )) Сцикунець -
"Офіцеру ЗСУ оголосили догану за критику Зеленського: опубліковано документ"
https://prm.ua/ofitseru-zsu-ogolosili-doganu-za-kritiku-zelenskogo-opublikovano-dokument/
 показати весь коментар
 
 
Це бубочці ввели і сказали відкрити безвіз.
 показати весь коментар
 
общался на прошлой недели с бритами. они думали, что я над ними шучу, когда говорил им, что сейчас Украиной правит вчерашний клоун, и много гос должностей занимают тоже клоуны.
 показати весь коментар
 
 
Пиар ход. Раструбили, а толк какой??? Что здесь Бриты забыли.

Дешевый Клоунизм.
 показати весь коментар
 
Очікуємо Британських гастробайтерв по безвізу!!!
 показати весь коментар
 
Действительно это удивительно, что клоуны ! Но самое грустное это то что бритов тем что нами ещё пол года назад и до этого почти 30 лет управляли ВОРЫ удивить было нельзя .Для них это нормально! Нормально что у нас при власти воры ! А кто же ещё ? Не националисты же ,,фошисты" разные с тризубами запрещёнными у них в UK на футболках ! А вот воры у нас это же нормально так ? Ну для них нормально. Ведь эти украинские воры держали свои семьи , свои деньги , свою недвижимость , своих детей ......! В Великобритании .И если что и сами телепортируются туда же .
 показати весь коментар
 
это чоб гонтаревы онишенки данилюки, насировы смогли в Украину ездить???)))
 показати весь коментар
 
Це його 'відповідь' Пороху: єдиний 'безвіз' на який спроможній Зєля.
 показати весь коментар
 
що це?)) Дешева та невдала спроба отримати безвіз для українців від Великобританії?? ))
кумедний він презЕдент "наш")))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору