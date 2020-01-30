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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міністерство соціальної політики (379) гуманітарна допомога (245) Коваль Олег (7)

 Мінсоцполітики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги

Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив заступник Міністра соціальної політики Олег Коваль.

"З метою наведення ладу у системі гуманітарної допомоги Мінсоцполітики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги, яка дозволить здійснювати контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням і обліком гуманітарної допомоги",- розповів заступник Міністра.

За словами Олега Коваля, інтерактивна карта отримувачів гуманітарної допомоги працює за функцією пошуку за різними параметрами:

- за назвою отримувача,

- кодом ЄДРПОУ,

- назвою регіону,

- номером в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги,

- номером та датою ухвалення рішення про включення до Єдиного реєстру,

- прізвищем, ім`ям, по батькові керівника та контактних даних.

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"Дані в карті будуть постійно оновлюватися", - підкреслив заступник Міністра.

Коваль наголосив, що користування інтерактивною картою значно спростить донорам та набувачам пошук отримувачів гуманітарної допомоги відповідного регіону.

Інтерактивну карту можна знайти за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172723
 
 
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А шо это мы в крысм гуманитарочку отправляем шоле? Даже в районе крысмского моста есть цятка Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 617
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По Крыму там ладно - там общества инвалидов и общественные организации крымских татар. А вот к точечке в Луганске ("Луганская многопрофильная больница №7") у меня большой вопрос!!
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Интересно, что среди получателей помощи есть Луганская многопрофильная больница №7. Мне вот интересно под что именно им выделили деньги?! На реабилитацию боевиков?
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Это та контора, в которой никогда не берут трубку и которая всю матпомощь продает через фопы?
Не зря сотрудники этой шарашки прикинуты похлеще, чем жоны олигархов.
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Это замах на 5 точку зепутата. За это сейчас тягают в СБУ Пояркова, ему инкреминируют "Замах на 5 точку Зеленского". Я не прикалываюсь!!!
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Була така, теж приємна на вигляд, баришня, Марія - Антуанета, так вона казала до народу, що якщо нема в них хліба, хай тістечка їдять... Що з нею сталось можна у Вікі подивитись...

Мінсоцполітики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 9929
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