 Нардепка від ОПЗЖ Льовочкіна голосувала за повернення російської делегації в ПАРЄ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Рішення, ухвалене пізно ввечері 29 січня, стало програшем української делегації. Повноваження росіян, які виставили ультиматум на адресу ПАРЄ, були підтверджені у повному обсязі, а майже всі правки, запропоновані Україною, – відхилені.
За це рішення проголосувало 96 депутатів, проти - 44, ще 7 депутатів утрималися.
Українська делегація голосувала у повному складі – свої голоси віддали 12 членів депутатів. 11 з них натиснули кнопку проти, але одна представниця України підтримала повернення росіян. Це – представниця ОПЗЖ Юлія Льовочкіна. За інформацією ЄвроПравди, вона ще у Києві повідомила колег про те, що виступає проти оскарження повноважень РФ, і не братиме участь у діях з цього приводу. Льовочкіна також підтримала затвердження "нової санкційної процедури", яка практично знищує можливість накласти санкції на РФ надалі, та голосувала проти усіх українських поправок до цих документів.
Україну підтримали всі члени грузинської, литовської, латвійської, делегацій, які взяли участь у голосуванні, майже всі шведи та всі поляки, крім однієї депутатки, що утрималася. Також разом із Україною проголосував один молдаванин (представник опозиційного блоку ACUM), один словак (інші віддали голоси "за" Росію), один турок (інші також підтримали РФ).
Представники Західної Європи, що були у залі під час голосування, майже одностайно підтримали РФ. Україні свої голоси віддали лише двоє нідерландців, один іспанець та один британець.
Як повідомлялося, раніше в ПАРЄ офіційно дозволили працювати російським депутатам, які голосували за окупацію Криму. Зауважмо, що напередодні асамблея ухвалила жорстке рішення про покарання Польщі за недемократичні дії уряду.
У ОПЗЖ к сожалению 2 место на выборах в Раду.
("Случайности должны происходить случайно") А в случае с Зелей (и зачастую с его участием) эти "случайности" выстраиваются в четкую цепочку, я бы даже сказал цепищщще!!!
"В 2015 года, во время обсуждения санкций против мордора, Левочкина под аплодисменты российской делегации выступила в ПАСЕ с обвинениями против Украины.
"Наша ассамблея должна противодействовать правительству Украины, которое пытается построить стену между Украиной и Россией", - обратилась она к ассамблее."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/01/28/7030220/
Не насмоктала, а подарували: Міністр освіти потрапила на посаду через постіль з прем"єром
...Нагадаю, що Міністр освіти Новосад - НЕ МАЄ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
А також -- призначення на посаду своєї коханки, на думку прем'єра - не є корупцією та кумовством…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2929171.html
В БОЧКУ С НАВОЗОМ И ВОЗИТЬ ПО УЛИЦАМ 😳
После того, как страна-агрессор и оккупант, фашистская РФ не выполнила ни одного пункта всех резолюций ПАСЕ (по деоккупации Крыма, агрессии на Донбассе, нарушения прав крымскотатарского народа, нарушения прав человека на самой РФ и мн.др) этот коллегиальный орган окончательно стал на сторону агрессии, тоталитаризма, нарушения всех норм международного права и избрал вице-спикером зампреда нелегитимной Госдумы, имперца, ксенофоба, неприкрытого фашиста Толстого. Европа позорно обнажила свою продажность и трусость.
Отныне ПАСЕ руководят международные преступники, поддержавшие аннексию украинского Крыма и агрессию РФ против Украины.
Более того, коллаборанты с ПАСЕ в резолюции предлагают не накладывать на российскую делегацию никаких санкций, ибо! "РФ показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ".
Сегодня на наших глазах Европа деградировала до уровня пособников фашизма. Аминь.
Внешняя политика - это ответственность вашего, мать, презедента!
А его команда, млять, одесским припортовым торгует: Богдан после месяца отсутствия появился на публике: посетил приватизируемый Одесский припортовый завод с представителями азербайджанской компании
В чем между ними разница?