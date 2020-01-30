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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (628) Росія (15288) Льовочкіна (14)

 Нардепка від ОПЗЖ Льовочкіна голосувала за повернення російської делегації в ПАРЄ

Голосування з приводу повноважень російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи виявило чіткий поділ між країнами - з якого, втім, було кілька винятків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Рішення, ухвалене пізно ввечері 29 січня, стало програшем української делегації. Повноваження росіян, які виставили ультиматум на адресу ПАРЄ, були підтверджені у повному обсязі, а майже всі правки, запропоновані Україною, – відхилені.

За це рішення проголосувало 96 депутатів, проти - 44, ще 7 депутатів утрималися.

Українська делегація голосувала у повному складі – свої голоси віддали 12 членів депутатів. 11 з них натиснули кнопку проти, але одна представниця України підтримала повернення росіян. Це – представниця ОПЗЖ Юлія Льовочкіна. За інформацією ЄвроПравди, вона ще у Києві повідомила колег про те, що виступає проти оскарження повноважень РФ, і не братиме участь у діях з цього приводу. Льовочкіна також підтримала затвердження "нової санкційної процедури", яка практично знищує можливість накласти санкції на РФ надалі, та голосувала проти усіх українських поправок до цих документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація залишиться в ПАРЄ, попри повернення туди Росії, - Ясько

Україну підтримали всі члени грузинської, литовської, латвійської, делегацій, які взяли участь у голосуванні, майже всі шведи та всі поляки, крім однієї депутатки, що утрималася. Також разом із Україною проголосував один молдаванин (представник опозиційного блоку ACUM), один словак (інші віддали голоси "за" Росію), один турок (інші також підтримали РФ).

Представники Західної Європи, що були у залі під час голосування, майже одностайно підтримали РФ. Україні свої голоси віддали лише двоє нідерландців, один іспанець та один британець.

Як повідомлялося, раніше в ПАРЄ офіційно дозволили працювати російським депутатам, які голосували за окупацію Криму. Зауважмо, що напередодні асамблея ухвалила жорстке рішення про покарання Польщі за недемократичні дії уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172721
 
 
 Топ коментарі
 
Мандат на стол - и на вокзал
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да их палкой не выгонишь.... самое страшное то что вонючие кацапы проживающие в стране среди нас привели такую партию в раду
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увидел ее на улице - дай подсрачник...

Нардеп от ОПЗЖ Левочкина голосовала за возвращение российской делегации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1381
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да их палкой не выгонишь.... самое страшное то что вонючие кацапы проживающие в стране среди нас привели такую партию в раду
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ну разве что кацапы духа... а этнически зебильё в основном состоит из украинцев (малоросов)
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И на половину кацапсячих виродків завезених ще за часів страни-сАвєтов. Осідали тут кацапи під пенсію, плодились добре тепер ми все це терпим...
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І судячи по твоєму "И" замість"І" ти один з нащадків тих "завезених" тільки добре замаскований і "працюєш" тут не покладаючи рук в їхніх інтересах.
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Кацап, не переймайся. Нічого в тому дивного немеє коли забув клавіатуру перевести на українську. Головне, що правильно кацапсячих вилупків охарактеризував Нардепка від ОПЗЖ Льовочкіна голосувала за повернення російської делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 84
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Правильно, голосовали именно хохлы, но не украинцы.
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я так и пишу))) только вот у нас демократия, нравится нам или нет но мы должны терпеть этих моральных уродов
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"поки ЩО демократія", - як каже Зе!Бубочка.
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Тварь сепарская-- таких чемодан вокзал свинокацапия !!! Кто ее вообще взял в делегацию ? Єто враг Народа Украинского
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Вони в мордорі нікому не потрібні. Кацапи їм платять за руйнацію України зсередини
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А що Ви очікували? Вона чесно висловила не лише свої погляди, але й погляди потенційних колаборантів, які за ОПЗЖ і зокрема ща неї голосували. Тому той факт, що вона складе мандат, нічого не змінить. Працювати потрібно з їхнім лохторатом. Жорстко. Але Ви розумієте, що ця владна команда цього не буде робити.
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Но на вокзале обязательно лопатой по морде
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Квоты фракций - в составе и от ЕС (БПП) есть.
У ОПЗЖ к сожалению 2 место на выборах в Раду.
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Подскажу. В ПАСЕ она еще с 2015 года. С января 2015 года стала первым заместителем украинской делегации в ПАСЕ, несмотря на то, что выступала против введения санкций против эрэфии!
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Ну вот видите как интересно получается, что была она там еще при Порошенко но сидела тихо и не рыпалась, а теперь вся такая расцвела....А говорят "а Зеля тут до чого?".

("Случайности должны происходить случайно") А в случае с Зелей (и зачастую с его участием) эти "случайности" выстраиваются в четкую цепочку, я бы даже сказал цепищщще!!!
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"Сидела тихо и не рыпалась, а теперь..." - При Порошенко она не только не сидела тихо, но и выступая в ПАРЕ, высказалась против санкций, за что и сорвала аплодисменты россиян.
"В 2015 года, во время обсуждения санкций против мордора, Левочкина под аплодисменты российской делегации выступила в ПАСЕ с обвинениями против Украины.

"Наша ассамблея должна противодействовать правительству Украины, которое пытается построить стену между Украиной и Россией", - обратилась она к ассамблее."

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/01/28/7030220/
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Я так понимаю - лайкнувшие тебя порохоботы политического устройства собственной страны не знают. Не от Пригожина ли засланы эти "козачки"?
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Не исключено, что испробованным способом:

Не насмоктала, а подарували: Міністр освіти потрапила на посаду через постіль з прем"єром

Нардепка від ОПЗЖ Льовочкіна голосувала за повернення російської делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5093

Нардепка від ОПЗЖ Льовочкіна голосувала за повернення російської делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 1276

...Нагадаю, що Міністр освіти Новосад - НЕ МАЄ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
А також -- призначення на посаду своєї коханки, на думку прем'єра - не є корупцією та кумовством…

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2929171.html
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А разве не ОПЗЖ на Новый год **** поздравляло?
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а хіба Пеця не ручкався з Х..лом на міжнародних зустрічах? а хіба Пеця зі своїми песиками не сидить разом з опзж у жоппозиції та не співає в унісон під час голосувань?
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Спасибо жителям зебасса...☝️☝️☝️....!!!!
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ОПЗЖ к оппозиции не имеют никакого отношения, они работают против Украины - это коллаборанты и враги.
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а разве это новость для украинцев.. это только показывает сколько этой падали в стране
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Для украинцев не новость, для населения - "какая разница", они газ дешёвый обещали.
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Вот только не надо! Тема того, что Украина должна показать экономический рост, улучшить экономическое и социальное положение граждан, чтобы жители Крыма и оккупированного Донбасса сами захотели вернуться назад постоянно звучала, и не последние несколько месяцев. А если стоимость газа подешевела, это что, плохо?! Если плохо, то это похоже на мазахизм!!!
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Не вижу связи между тем, что я написал и Вашим воплем. Вы один из тех, кто прикручивает к чужим словам свои смыслы. И стоимость товара не может подешеветь, может подешеветь товар, т.е. газ.
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Хватит.терпеть продажных тварей
В БОЧКУ С НАВОЗОМ И ВОЗИТЬ ПО УЛИЦАМ 😳
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Ха-ха. Уже откровенно начинают удом(в данном конкретном случае ******) по губам жителей Украины водить и мазать )) Проглотят, никуда не денуться))
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Лёвочкины лучшие друзья и бизнес-партнёры потроха - шо ж вы от лёвочкиной хотите?
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Она коррумпированная, ибо параша это лёвочкиных коррумпированный интерес, а не идеология. Коррумпированные твари не бывают с идеологией.
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Колись в неї (ще при янику) сніжкою кинули. Вонидло стояло на всіх змі: замах, хотіли вбити. "*********" ледь не посадили, проте почався Майдан.
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демократичні закони безсилі проти вєдмєдчуковської наволочі?
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Самое грустное,что этих хутинских пуесосов поддерживает 15 процентов ватонаселения в Украине
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15 відсотків тих, що голосували, а це менше половини виборців
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мне кажется их вокруг меня проц 90 , их стало в разы больше даж чем до войны ...
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Зебуины туда же-,,какаяразница,,Думал,надеялся,что гребанный совок выздыхает со старыми совками.Так нет же-появилось новое молодое поколение кацапо-совкопитеков.
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после закрытия основных телеканалов и переводу на платную основу количество ватномозгой массы пойдет еще в рост , кино и новости от соловья и скабейки они будут глотать одной порцией с па-рашкиных " правдивых " каналов ...... только вождю зе- буинов кажется от этого еще лучше.
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Гончаренко ще той троль)) Нічого не можу сказати про його законотворчі ініціативи, проте пукани пропагандонам він підриває регулярно)
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то депутат ,а это уже государство.....Украина продолжает рекордно импортировать картофель из России Нардеп от ОПЗЖ Левочкина голосовала за возвращение российской делегации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4843 Всё как при совдепии, скоро картошку по карточкам будут выдавать работники 95 квартала
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Какая тюрьма. они рулили и рулят страной . вот уже 30 лет .
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а це вже смердить держзрадою, щож нам скаже на це СБУ?
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ПАСЕ окончательно стала пособником российского фашизма.

Нардеп от ОПЗЖ Левочкина голосовала за возвращение российской делегации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7672

После того, как страна-агрессор и оккупант, фашистская РФ не выполнила ни одного пункта всех резолюций ПАСЕ (по деоккупации Крыма, агрессии на Донбассе, нарушения прав крымскотатарского народа, нарушения прав человека на самой РФ и мн.др) этот коллегиальный орган окончательно стал на сторону агрессии, тоталитаризма, нарушения всех норм международного права и избрал вице-спикером зампреда нелегитимной Госдумы, имперца, ксенофоба, неприкрытого фашиста Толстого. Европа позорно обнажила свою продажность и трусость.
Отныне ПАСЕ руководят международные преступники, поддержавшие аннексию украинского Крыма и агрессию РФ против Украины.
Более того, коллаборанты с ПАСЕ в резолюции предлагают не накладывать на российскую делегацию никаких санкций, ибо! "РФ показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ".
Сегодня на наших глазах Европа деградировала до уровня пособников фашизма. Аминь.
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Просто с...ка! Она перепутала, что она представитель Украины, а не рашкинской думы.
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Жопоблок та ПЄС,це два крила Партії Ригіонів.
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Отакі гниди і руйнують Україну з середини, і орд ***** не потрібно
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А чего вы все возмущаетесь!Она ведь не с Луны свалилась и не из России приехала.Ее в парламент выбрали избиратели.Она высказывает мнение 73% совков,черни,плебеев,глистов приведших ее во власть назло клятому Порошенке.Так что оглядитесь вокруг,туточки они все,рядышком.
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Порошенко все свои силы и своих попутчиков бросил на борьбу с СН и Зеленским,а ОПЗЖ жирует и у него в негласных союзниках.Два сапога-пара.А националисты сейчас больше озабочены ЛГБТ и противостоянием с ВСУ в разведении войск, внутренних же сепаров чуть ли не стимулируют.Вот с Гепы и Дупы за 6 лет волосина не упала.Националистам нравятся гепа и дупа. Иное просто на ум не приходит.Им комфортно с гепой и дупой.И так по всей Украине.Ворюги на местах правят бал ,а нацики ,наверное ,в доле,раз не борятся.Это моя личная точка зрения.
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Будет единство украинской нации,тогда и другие общины перестанут украинским народом руководить на украинской земле. Нардепка від ОПЗЖ Льовочкіна голосувала за повернення російської делегації в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6004
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Про що мова, вона навіть перед Льовочкіним ноги за гроші розставляє .
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Цікаво а скільки із присутніх тут, опинись вони на місці оцієї сучки, проголосували так само, якби їм запропонували 50000$. За умови що все уже вирішенно і їх голос нічого не вирішує
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Україна єдина країна у світі, що годує, надає пільги, захищає і вибирає у вищі органи влади "людиноподібних" створінь, що ненавидять та шкодять як самій країні так і її народу.
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Для того щоб вижити, українцям треба навчитися лише одному - вбивати ворогів своєї держави
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Судячи з опитуваннь стосовно того, хто згоден отримувати зарплати у конвертах та давати хабарі - так, самих себе!
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злагода в Украине буде, когда всё это кубло буде отстреляно, точка!
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Як не прикро визнавати. але 300років панування фашистської орди (росії) зробило свою справу--народ перетворився в бидло--" какая разніца". Можливо ,потрібно стільки ж років щоб вилізти з цього лайна.
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На превеликий жаль вже за пізно - навіть у нас у Львові цих "понаехавших" вже стільки що українську мову в центрі вже чути менше ніж "вяликий".
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Василий Казимко Московити дуже добру інформаційну пропаганду,вели і ведуть.Наприклад наша молодь дивиться їхніх блогерів на youtube і слухає їхню музику,а це все інформаційна війна.
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Где весёлый и радостный танец зепбелят?
Внешняя политика - это ответственность вашего, мать, презедента!
А его команда, млять, одесским припортовым торгует: Богдан после месяца отсутствия появился на публике: посетил приватизируемый Одесский припортовый завод с представителями азербайджанской компании
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А нардеп от СН подал заяву про притеснение рускага языка.

В чем между ними разница?
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Дупутат від ЖОПИ голосовала за Мордор. Так цю гниду і потрібно відправити сюди https://antikor.com.ua/articles/355229-rehisser_puteshestvuju_po_sibiri._strana_umerla._trezvyh_ne_videl._putina_i_medvedeva_v_etih_krajah_nazyvajut_prosto
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