 За навмисне поширення коронавірусу або відмову від лікування в Китаї ввели кримінальну відповідальність

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це йдеться в повідомленні департаменту громадської безпеки провінції Хубей.
Притягатимуть до кримінальної відповідальності тих осіб, у яких виявлено зараження або підозру на захворювання, але вони відмовляються від карантину чи лікування.
Також носії нового коронавірусу можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо вони плюються в громадських місцях і навмисно поширюють вірус.
За навмисне заподіяння шкоди медперсоналу, напад на медиків, навмисне спричинення шкоди державній і приватній власності, публічну образу і залякування лікарів також може бути кримінальна відповідальність.
Влада також заборонила приносити в медустанови похоронні вінки і спалювати жертовні гроші (традиційно в Китаї на похороні палять паперові купюри. - Ред.), розвішувати банери, які загороджують вхід до лікарні.
Нагадаємо, загалом із грудня минулого року в Китаї зафіксовано 7 тис. 711 випадків захворювання на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, померли 170 осіб.
Скоько шума бьіло, однако, миньі, бомбьі ?
Роспотребнадзор поручил медицинским организациям подготовиться к поступлению больных коронавирусом из Китая пациентов. Соответствующее постановление подписала глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 27 января.
В постановлении говорится о необходимости разработать план санитарно-противоэпидемических мероприятий и утвердить меры по предупреждению коронавируса. Так, в документе упоминается о переходе в случае необходимости на противоэпидемический режим, перепрофилировании учреждений на случай массового поступления пациентов с коронавирусом и подготовке запасов противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения.
Україна.
у 2020 році медичні заклади всіх рівнів перейдуть на модель фінансування Національної служби здоров'я згідно з Законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».Згідно цього закону заклади почнуть працювати за Господарським кодексом України. Це означає, що лікарні більше не працюватимуть як бюджетники, а стануть неприбутковими підприємствами. ...Тобто відбудеться реорганізація Вороньківської лікарні, що призведе до закриття фізкабінету, стаціонарного й денного відділення, акушерську і фельдшерську служби, а також скасується посада стоматолога.http://mykyivregion.com.ua/2019/10/25/u-borispilskomu-rajoni-zachinyayetsya-stacionarne-viddilennya-likarni/"У держави немає грошей для подальшого фінансування таких лікарень. Лікарня перейде до сільської ради, а ви там вирішуйте чи будете фінансувати стаціонар чи ні" ,- зазначив Щур.
ПРИВІТ СУПРУН І УРЯДУ ГРОЙСМАНА-ПОРОШЕНКО!