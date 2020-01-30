 За навмисне поширення коронавірусу або відмову від лікування в Китаї ввели кримінальну відповідальність

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це йдеться в повідомленні департаменту громадської безпеки провінції Хубей.

Притягатимуть до кримінальної відповідальності тих осіб, у яких виявлено зараження або підозру на захворювання, але вони відмовляються від карантину чи лікування.

Також носії нового коронавірусу можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо вони плюються в громадських місцях і навмисно поширюють вірус.

За навмисне заподіяння шкоди медперсоналу, напад на медиків, навмисне спричинення шкоди державній і приватній власності, публічну образу і залякування лікарів також може бути кримінальна відповідальність.

Влада також заборонила приносити в медустанови похоронні вінки і спалювати жертовні гроші (традиційно в Китаї на похороні палять паперові купюри. - Ред.), розвішувати банери, які загороджують вхід до лікарні.

Нагадаємо, загалом із грудня минулого року в Китаї зафіксовано 7 тис. 711 випадків захворювання на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, померли 170 осіб.

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