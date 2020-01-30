 Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі. ФОТО

На це звернуло увагу видання "Збруч", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Кудерчук має небагато спільного з кінематографом, оскільки вона обіймала в Запорізькій ОДА посаду заступника голови з аграрних питань. З кіно вона пов'язана тим, що працювала протягом останніх двох років у міському кіноконцертному залі ім. Довженка в Запоріжжі (спочатку на посаді заступника директора, а потім - і директора). Також вона організовувала в Запоріжжі кінофестиваль ZIFF.

Кудерчук під час перебування в дирекції кінотеатру мала стосунок до припинення показів двох художніх стрічок, котрі розповідали про український визвольний рух.

Зокрема, у серпні 2017 року в кінотеатрі ім. Довженка був скандал: адміністрація відмовилася демонструвати на День Незалежності фільм "Червоний", котрий розповідає про упівця Данила Червоного, ув'язненого в сталінських таборах (утім, як свідчить новина із сайту кіноконцертного залу, на День Незалежності фільм таки показали – однак офіційна презентація відбулася в іншому кінотеатрі).

У вересні 2017 року кінотеатр ім. Довженка зняв із показу фільм "Щоденник Симона Петлюри" після того, як зловмисники облили афіші червоною фарбою і залишили листівки, в котрих звинуватили Петлюру в антисемітизмі.

Сама Марина Кудерчук розповідала в коментарі виданню 061.ua, що адміністрація прагне "уникнути якихось ситуацій у залі". "Сьогодні мав бути перший показ, раніше квитки не було продано – тому, аби уникнути псування екрана та обладнання, ми зараз хочемо зняти з показу", – казала Кудерчук.

Крім того, Марина Кудерчук є прихильницею Володимира Зеленського. На її сторінці в соцмережах є низка дописів з підтримкою переможця минулорічних виборів.

Також на своєму акаунті Кудерчук виклала фотографії з Володимиром Зеленським та командою "Кварталу 95", зроблені в приміщенні кінотеатру ім. Довженка.





Також Марина Кудерчук має стосунок до бізнесової орбіти Ігоря Коломойського та групи "Приват". Згідно з даними із реєстрів, ТОВ "КІНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА" – орендатор муніципального кінотеатру – має за бенефіціара кіпрську компанію "АГАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", записану на Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.