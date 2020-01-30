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 Політика України, Суспільство
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Все про:кіно (440) фільми (165) Держкіно (105) Кудерчук Марина (1)

 Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі. ФОТО

Новопризначена очільниця Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук була причетна до скасування показів українських фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі в 2017 році.

На це звернуло увагу видання "Збруч", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Кудерчук має небагато спільного з кінематографом, оскільки вона обіймала в Запорізькій ОДА посаду заступника голови з аграрних питань. З кіно вона пов'язана тим, що працювала протягом останніх двох років у міському кіноконцертному залі ім. Довженка в Запоріжжі (спочатку на посаді заступника директора, а потім - і директора). Також вона організовувала в Запоріжжі кінофестиваль ZIFF.

Кудерчук під час перебування в дирекції кінотеатру мала стосунок до припинення показів двох художніх стрічок, котрі розповідали про український визвольний рух.

Зокрема, у серпні 2017 року в кінотеатрі ім. Довженка був скандал: адміністрація відмовилася демонструвати на День Незалежності фільм "Червоний", котрий розповідає про упівця Данила Червоного, ув'язненого в сталінських таборах (утім, як свідчить новина із сайту кіноконцертного залу, на День Незалежності фільм таки показали – однак офіційна презентація відбулася в іншому кінотеатрі).

У вересні 2017 року кінотеатр ім. Довженка зняв із показу фільм "Щоденник Симона Петлюри" після того, як зловмисники облили афіші червоною фарбою і залишили листівки, в котрих звинуватили Петлюру в антисемітизмі.

Сама Марина Кудерчук розповідала в коментарі виданню 061.ua, що адміністрація прагне "уникнути якихось ситуацій у залі". "Сьогодні мав бути перший показ, раніше квитки не було продано – тому, аби уникнути псування екрана та обладнання, ми зараз хочемо зняти з показу", – казала Кудерчук.

Крім того, Марина Кудерчук є прихильницею Володимира Зеленського. На її сторінці в соцмережах є низка дописів з підтримкою переможця минулорічних виборів.

Також на своєму акаунті Кудерчук виклала фотографії з Володимиром Зеленським та командою "Кварталу 95", зроблені в приміщенні кінотеатру ім. Довженка.

Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів Петлюра і Червоний у Запоріжжі 01
Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів Петлюра і Червоний у Запоріжжі 02

Також Марина Кудерчук має стосунок до бізнесової орбіти Ігоря Коломойського та групи "Приват". Згідно з даними із реєстрів, ТОВ "КІНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА" – орендатор муніципального кінотеатру – має за бенефіціара кіпрську компанію "АГАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", записану на Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів Петлюра і Червоний у Запоріжжі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172718
 
 
 Топ коментарі
 
Чому я не здивований?
Це ж ще не реванш? Дамо ще 100 днів?))
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Сподіваюся Зестадо задоволене.
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обыкновенное бурятское (рюцькое) хлебало... Новоназначенная глава Госкино Кудерчук была причастна к отмене показов фильмов "Петлюра" и "Червоний" в Запорожье - Цензор.НЕТ 3596
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Типычна короновирусна Хайка вы на то рыло посмотрите 90~% таких живёт храюле
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Цікаво побачити результати "не"залежного конкурсу - завдяки чому ОЦЕ стало переможцем. Ні, ну справді, не за рахунок обличчя? 😁
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Эта тетя - двоюродная сестра одного моего знакомого. Знакомый - ватник еще тот. Сестричка его - такая же. Выбрали, бл...
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На Гиляку . Этот украинцев за людей не считает
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Главное ещё один мойха пристроился в Украине и ее же Хаят...
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Чому я не здивований?
Це ж ще не реванш? Дамо ще 100 днів?))
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в центре не был давно, а у меня под домом - много их и никто их не трогает... а чуть дальше лес, где много сосен с крепкими ветками...
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почему-то не удивлен, всякая мразь повылазила
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Поэтому и назначили. Своя для квартальных, совдеповка.
И 95 квартал с хлебом-солью встречала в Запорожье.
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Обличчя ,як обличчя, не перебільшуйте..., а от ноги криві
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Есть еще кто нибудь кто ничего до сих пор не понял??? И пора уже еще вчера не *зберігати спокій і чистити та змащувати кулемет* а еще вчера этот пресловутый кулемет применять по зелеплесени!! Но.... наслаждаемся ползучей интеграцией в запоребрик, а потом уде и скиглити вам запретят.
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перший пішов бобік, реакції майже ніякої, другою запустили кудерчук! напевно скоро портнова, а потім і шапкокрада запустять! цій антиукраїнській владі не місце в Україні!!!
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Толерантность? Если эти гниды в тылу такое будут и дальше безнаказанно творить - то Украине хана
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Провереный тоффарищ. Ценный кадр зеленої влади
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Зє!были, до все нарешті дійшло якого народу слуг ви обрали?
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При власти ватники. Пора гнать их, а то будет гораздо хуже.
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Перша світлина виразніша за будь-яку карикатуру - сценічний бомонд рівня колгоспного театру, на фоні облич акторів Голівуду.
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Короче, берём ремень и по ее жирному ТУХЕСУ 😁😁😂
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так тут и ежу уже давно понятно, что зекоманда - это сборище тех кто люто ненавидит Украину и все украинское.
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Зе до сих пор не одел вышиванку - НЕУВАЖАЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ
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Все как всегда. К власти приходят люди без принципов. Еще Томас Карлейль написал: "Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи."
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Заслужила..
понятно что специалист по запретам кино
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ой, ну чья-то шмара, а вы что ожидали? ну еще разбирается в аграрных вопросах, это тоже плюс, правда неизвестно к чему...
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Нет, ну конечно же, преЗедент не зависим от Бени!
Это просто бесконечная череда совпадений.

"Также Марина Кудерчук имеет отношение к бизнес орбиты Игоря Коломойского и группы "Приват". По данным из реестров, ООО "КИНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА"- арендатор муниципального кинотеатра - имеет бенефициара кипрскую компанию"АГАРТЕК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", записанную на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова."

Источник: https://censor.net.ua/n3172718
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Что ждет украинское кино, которое только ожило, разогналось, ускорилось, а вот что будет дальше - глухая стена или выход на новую орбиту?
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Наголосували зебілів, тепер знову кацапсиною почало воняти в Україні...
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Україноненависник і шут таких і призначає в державні і інші установи да іще і щоб був із числа 0.2%. В Україні при владі зрадникі,фсбешникі і прихильникі " руцького міра".
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Это поражение украинского кино. Приход откровенного врага всего украинского в украинском кино к руководству кинопроизводством в Украине,а фильмы в основном снимаются на гос. деньги, будет иметь тяжелые последствия для нашего киноискусства.Самое главное,что вообще не будет патриотического, проукраинского кино, что Кремлю и нужно.
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Ну, маємо те що наголосували. Якщо блазень став президентом, то чому зелена чиновниця з якоїсь облради не може керувати українским Держкіно?
P.S. Усі ці останні призначення мені нагадують призначення після жовтневого перевороту. Тоді головним було, щоб керівник був більшовиком і з робочих. Тепер керівник повинен бути зеленим, бажано, євреєм (у всякому разі неукраїнцем за походженням). Ну, так виходить.
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кумівство??? та бігме Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8843 вова ж он чєстний, усє прахвєсіанали
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Запоріжжя, Запоріжжя... А в 2014 Запоріжжя було містом з яйцями - жителі закидали куриними яйцями мітинг сепаратистів, і ті більше не висовувались. Так то звичайні громадяни так вчинили, а от у владних кабінетах сєпари тихенько очікували свого часу. І дочекалисьНовопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 4412
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Теперь будут показывать дибильные фильмы для люмпенов от студии 95 квартал
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Да какая разница, харошая жы девачка, раз имеет фотачку с клоунами
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Ну, у пані Кудерчук великий "досвід" роботи в кіно:
-10 років податковим інспектором (чи то вона 10 років роль податкового інспектора грала? Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 5738 );
- потім 5 років "грала роль" екологічного інспектора (а що? пофіг, що освіта еколога була потрібна? Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6222 )
Ну, що? Один грає роль президента, друга - роль керівника українського кіно.
P.S. Я так думаю, що краще було би спочатку такій здібній дамі призначити роль лікаря Зеленського і Бородянського. Вона ж геній-універсал.
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И шо???!!!

Власть сейчас полностью состоит из колаборантов и сепарья. О том, что так будет, было говорено-переговорено еще до выборов 2019.
А теперь вызывает удивление и негодование то, что произошло именно то, что должно было произойти - реванш антиукраинских сил по всем фронтам и во всех ветвях власти?

Так может хватит говорить и писать то, что и так давно известно?
Может пора исправлять ваши (и главреда Цензора, которого теперь ЗЕ через член кидает, в том числе) ошибки и эту антиукраинскую власть ликвидировать?
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Зеленський чим дальше тим більше занурюється в гівно.
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