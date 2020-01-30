 Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі. ФОТО

На це звернуло увагу видання "Збруч", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Кудерчук має небагато спільного з кінематографом, оскільки вона обіймала в Запорізькій ОДА посаду заступника голови з аграрних питань. З кіно вона пов'язана тим, що працювала протягом останніх двох років у міському кіноконцертному залі ім. Довженка в Запоріжжі (спочатку на посаді заступника директора, а потім - і директора). Також вона організовувала в Запоріжжі кінофестиваль ZIFF.
Кудерчук під час перебування в дирекції кінотеатру мала стосунок до припинення показів двох художніх стрічок, котрі розповідали про український визвольний рух.
Зокрема, у серпні 2017 року в кінотеатрі ім. Довженка був скандал: адміністрація відмовилася демонструвати на День Незалежності фільм "Червоний", котрий розповідає про упівця Данила Червоного, ув'язненого в сталінських таборах (утім, як свідчить новина із сайту кіноконцертного залу, на День Незалежності фільм таки показали – однак офіційна презентація відбулася в іншому кінотеатрі).
У вересні 2017 року кінотеатр ім. Довженка зняв із показу фільм "Щоденник Симона Петлюри" після того, як зловмисники облили афіші червоною фарбою і залишили листівки, в котрих звинуватили Петлюру в антисемітизмі.
Сама Марина Кудерчук розповідала в коментарі виданню 061.ua, що адміністрація прагне "уникнути якихось ситуацій у залі". "Сьогодні мав бути перший показ, раніше квитки не було продано – тому, аби уникнути псування екрана та обладнання, ми зараз хочемо зняти з показу", – казала Кудерчук.
Крім того, Марина Кудерчук є прихильницею Володимира Зеленського. На її сторінці в соцмережах є низка дописів з підтримкою переможця минулорічних виборів.
Також на своєму акаунті Кудерчук виклала фотографії з Володимиром Зеленським та командою "Кварталу 95", зроблені в приміщенні кінотеатру ім. Довженка.
Також Марина Кудерчук має стосунок до бізнесової орбіти Ігоря Коломойського та групи "Приват". Згідно з даними із реєстрів, ТОВ "КІНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА" – орендатор муніципального кінотеатру – має за бенефіціара кіпрську компанію "АГАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", записану на Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Це ж ще не реванш? Дамо ще 100 днів?))
И 95 квартал с хлебом-солью встречала в Запорожье.
понятно что специалист по запретам кино
Это просто бесконечная череда совпадений.
"Также Марина Кудерчук имеет отношение к бизнес орбиты Игоря Коломойского и группы "Приват". По данным из реестров, ООО "КИНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА"- арендатор муниципального кинотеатра - имеет бенефициара кипрскую компанию"АГАРТЕК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", записанную на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова."
Источник: https://censor.net.ua/n3172718
P.S. Усі ці останні призначення мені нагадують призначення після жовтневого перевороту. Тоді головним було, щоб керівник був більшовиком і з робочих. Тепер керівник повинен бути зеленим, бажано, євреєм (у всякому разі неукраїнцем за походженням). Ну, так виходить.
-10 років податковим інспектором (чи то вона 10 років роль податкового інспектора грала? );
- потім 5 років "грала роль" екологічного інспектора (а що? пофіг, що освіта еколога була потрібна? )
Ну, що? Один грає роль президента, друга - роль керівника українського кіно.
P.S. Я так думаю, що краще було би спочатку такій здібній дамі призначити роль лікаря Зеленського і Бородянського. Вона ж геній-універсал.
Власть сейчас полностью состоит из колаборантов и сепарья. О том, что так будет, было говорено-переговорено еще до выборов 2019.
А теперь вызывает удивление и негодование то, что произошло именно то, что должно было произойти - реванш антиукраинских сил по всем фронтам и во всех ветвях власти?
Так может хватит говорить и писать то, что и так давно известно?
Может пора исправлять ваши (и главреда Цензора, которого теперь ЗЕ через член кидает, в том числе) ошибки и эту антиукраинскую власть ликвидировать?