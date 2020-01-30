 Канада просить МАУ прискорити виплату компенсації родичам жертв авіакатастрофи в Ірані, - глава МЗС Шампань

Про це під час брифінгу в парламенті розповів міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене була довга телефонна розмова із главою "Міжнародних авіаліній України", під час якої я просив його пришвидшити виплату обов’язкових відшкодувань родичам жертв авіакатастрофи", - сказав Шампань.

За його словами, наступним кроком для Канади стане організація процесу виплат фінансових компенсацій родичам жертв урядом Ірану.

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"Стосовно наступного кроку, яким буде компенсація Іранською державою, то ми прагнутимемо цього також", - зазначив міністр.

Шампань додав, що незабаром очікує також на завершення процесу репатріації тіл загиблих в Ірані канадців.

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"Як я раніше казав, репатріація триває уже давно. Незабаром вона завершиться, відповідно до побажань родин", - зауважив дипломат.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.