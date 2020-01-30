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 Суспільство, За кордоном
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Все про:компенсації (158) МАУ (133) Шампань (6)

 Канада просить МАУ прискорити виплату компенсації родичам жертв авіакатастрофи в Ірані, - глава МЗС Шампань

Канада офіційно звернулася до "Міжнародних авіаліній України" з проханням прискорити виплату обов'язкових фінансових компенсацій родичам жертв авіакатастрофи в Тегерані.

Про це під час брифінгу в парламенті розповів міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене була довга телефонна розмова із главою "Міжнародних авіаліній України", під час якої я просив його пришвидшити виплату обов’язкових відшкодувань родичам жертв авіакатастрофи", - сказав Шампань.

За його словами, наступним кроком для Канади стане організація процесу виплат фінансових компенсацій родичам жертв урядом Ірану.

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"Стосовно наступного кроку, яким буде компенсація Іранською державою, то ми прагнутимемо цього також", - зазначив міністр.

Шампань додав, що незабаром очікує також на завершення процесу репатріації тіл загиблих в Ірані канадців.

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"Як я раніше казав, репатріація триває уже давно. Незабаром вона завершиться, відповідно до побажань родин", - зауважив дипломат.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172716
 
   
 Топ коментарі
 
Ждем звонка иранской стороны с аналогичной "просьбой".
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Саме так. Особливо, коли клоуни заїкаються про несправність двигунів і помилки екіпажу. А опісля, коли їх ловлять на брехні, щасуваютб язик у дупу.
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Беня доставай бвбки! Скупой платит дважды!
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Мы - украинцы - щедрые люди, скинемся и поможем.
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Беня? Ты наверно уже забыл, что за украинский экипаж Гончарук распорядился что бы из кармана зелохов выплатили.
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То ты что-то не так запомнил. Гончарук заявлял, что выплатит компенсацию всем пассажирам, а не только украинцам.
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Ждем звонка иранской стороны с аналогичной "просьбой".
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бєня добровільно нікому нічого не платить! спочатку канадійцям доведеться звернутись до самого справедливого українського суду!
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От і почалися закономірні вимоги до МАУ. Це все результати поганої роботи уряду України.
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''Вдалої роботи'' по іншому вони не здатні!
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Не тільки поганої, а тупо-бездарної, я ще й би добавив злочиної роботи уряду України.
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а причем здесь МАУ...?
нет..., мы конечно все кроме Зе не любим Беню..., но это разве не сюр?
Или в страховках предусмотрена выплата независимо от причин?
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Саме так. Особливо, коли клоуни заїкаються про несправність двигунів і помилки екіпажу. А опісля, коли їх ловлять на брехні, щасуваютб язик у дупу.
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Це все, що потрібно знати українцям про те, як преЗЕдент і його зелена команда захищає їхні інтереси на світовій арені. Трюдо дає наочний урок.
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От Трюдо! Так дати по вухах віслюку оманському! А він тільки тріпає вухами!
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Беня и тут деньги не хочет платить)))) он не еврей, он евреище татаромонгольского происхождения. прыщ на жопе человечества
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Конечно он не еврей. Он жидомасон полукровка ************* .
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скоро зельцман даст команду, и из бюджета Украины будут платить по счетам мау. каломойша ведь не настолько глупый чтобы из своего кармана оплачить хотелки канады, когда есть карманный презедент.
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💩🤢🤡каломойша настоящий БАРЫГА ,дающий и спереди и сзади и слева и справа,а
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Каждый пассажир в обязательном порядке застрахован, так что эти деньги платит страховая на счет МАУ, потом МАУ выплачивает пострадавшим. Так что Беня не разорится.
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Это в нормальных странах. А у нас Гончарук обещал выплатить семьям всех погибших пассажиров по 200 тыс. грн. Хотя каким боком здесь государство до частной компании, я не знаю.
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отож. Если меня завтра машина собьет, Гончарук моей семье тоже заплатит? Или я чем-то хуже пассажиров самолета?
А ведь им кроме Гончарука еще и МАУ и Иран заплатят.
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