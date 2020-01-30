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Все про:контррозвідка (192) СБУ (5085) тероризм (2150) Донбас (13154)

 Найманця "ДНР", який тривалий час переховувався в РФ, затримано на Донеччині, - контррозвідка

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього бойовика терористичного угрупування "Призрак".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що мешканець Бахмутського району відбував покарання за крадіжку в одному з місць позбавлення волі на Донеччині. Після звільнення у червні 2014 року чоловік приєднався до терористів "ДНР".

Бойовики доручили йому нести "бойові чергування" на блокпостах у районі міста Сіверськ. Після звільнення населеного пункту силами Антитерористичної операції влітку 2014 року він утік від бойовиків і тривалий час переховувався на території Російської Федерації.

Наприкінці минулого року чоловік повернувся на підконтрольну Україні територію Донеччини та в січні 2020-го був встановлений і затриманий контррозвідниками спецслужби.

У ході досудового розслідування колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну Україні територію "ексміністра вугільної промисловості" ДНР". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172713
 
 
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Уроженцев Киргизии арестовали в Петербурге за призывы убить президента россии.....
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Цікаво. Усі затримані стояли на блок-постах. Хто ж тоді стріляє?
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ухватили ахеренного сепара, этот же не откупится от вас как Штепаная курва.
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