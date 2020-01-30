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Все про:авіакатастрофа (508) Іран (477) Рябошапка Руслан (258)

 Поки що ми не бачимо належної реакції Ірану у справі про збитий літак МАУ, - Рябошапка

Українська сторона поки що не бачить належної реакції Ірану в питанні розслідування обставин катастрофи літака "Боїнг" "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном, питання створення міжнародної слідчої групи також ще не вирішене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів Генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Ми від початку працюємо з нашими міжнародними партнерами. Кілька разів зверталися із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Також я звертався письмово до генерального прокурора Ірану. Ми направляли запит на інформацію, необхідну для розслідування, просили про допит певних людей, про отримання визначених речових доказів, зокрема залишків літака. Але відповіді на всі ці запитання ми ще не отримали, - поки що ми не бачимо тієї реакції з боку іранської влади, яку хотіли б бачити", - заявив він.

За його словами, він активно спілкується з представниками країн, громадяни яких загинули під час аварії літака.

"Ми обговорювали створення міжнародної слідчої групи. Поки що немає фінального результату, але проєкт угоди про створення групи підготовлено, ми передали його посольствам кількох країн, зокрема Ірану, щоб мати можливість працювати в межах слідчої групи", - наголосив Рябошапка.

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Відповідаючи на запитання про те, коли саме може бути створена міжнародна група з розслідування, генпрокурор сказав: "Думаю, найближчим часом, протягом тижня-двох матимемо результат".

"Якщо не буде результату щодо створення міжнародної групи, то це означає, що ми працюватимемо в режимі запитів про міжнародно-правову допомогу, що суттєво збільшує час, необхідний для отримання інформації", - наголосив Рябошапка.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172712
 
 
 Топ коментарі
 
И не увидите. С малоросами общаются только так. Полный успех во внешней политике. Сделали разом .блд.
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Оно щеки надувало
Как оказалось , этого недостаточно
Работать нужно уметь, но их не научили
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Рябошапка, тобі нагадати твою справу які ти відразу порушив- "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей"? Це твоя "должная реакция".
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Они уже взяли вину на себя, а дополнительные хотелки выполнять не будут
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черговий генпридурок! а що воно зробило по цій справі?!
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А нічого, якщо преЗедент запитував "які є докази" ? Поки Канада,США й Британія не ввалили люлей Ірану, була велика вірогідність ,що "винен" у катастрофі був би наш екіпаж. Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3585 Це не шити білими нитками справу Шеремета волонтерам і атошникам. Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3585
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Оно щеки надувало
Как оказалось , этого недостаточно
Работать нужно уметь, но их не научили
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Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка
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Іран взагалі може почати морозитися. Справа тут за міжнародними судами та у спілкуванні з іранцями.
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Так рябошапка и слуги иностранных языков не знают -какие суды?
Зеркаль из мид выгнали , ермак рулит международной политикой КАК ПЬЯНЫЙ ПРОДАЖНЫЙ ИЗВОЗЧИК
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Тоді будемо мати вимоги від Канади щодо компенсації від МАУ жертвам цього рейсу.
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И не увидите! Потому что вы лошары, и вас никто плесень не воспринимает серьезно
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Верно, Иран -независимая самодостаточная страна живущая десятилетие под санкциями, а не лазающая по международным форумам с желанием понравиться и просьбами о подачках. Они признали свою вину и это достаточно для нынешней украинской власти ибо никаких рычагов давления у Украины нет.Сами расследуют и затем доведут результаты, единственная трудность для них -расшифровка чёрных ящиков, но и без этого всё ясно
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Видишь ли кацап весь прикол по чьему приказу они сбили украинский самолёт . Кто заказчик этого преступления , а козла отпущения они найдут , эти самодостаточные .И вот на главный вопрос они ответа не дадут -кто и зачем заказал украинский лайнер и сделают всё чтобы никто до правды не докопался никогда
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так что это получается.. - Зеля зря лизал задницу аятоллам, да?
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Получается. А ты думал что будет другой вариант? Кошак что-то ты на бандеровца не похож а похож на ватника! Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2207
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виновный сам должен определить свою вину, подать сам на себя в суд и проиграть Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8278
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И не увидите. С малоросами общаются только так. Полный успех во внешней политике. Сделали разом .блд.
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У барыги был ещё более ошеломляющий успех
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У вас старая методичка. Барыги уже новые . Или вы в пенитенциарном заведении зависли ?
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Я вам про значительный прогресс, а вы мне про старую методичку. Тяжёлый случай Поки що ми не бачимо належної реакції Ірану у справі про збитий літак МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6111
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Ящики не отдадут. А завравшимся украинским властям надо понять одно: никому никогда не удавалось морочить голову до бесконечности.
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Вы ничего не будете видеть!! Потому что вы никто - клоуны зеленые из бродячего шапито на международной арене которые только зашквариваться умеют и молить Ху@ло о мире подразумевая капитуляцию, но чтоб не очень явно..
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просить Иран наказать КСИР всёравно что призывать расею пожурить чвк вагнера.....
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Да вас , зелёных лягушек , ВСЕ КРУПНО ИМЕЮТ ВВИДУ после кулуарных поцелуев с агрессором рашей
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Рябошапка, тобі нагадати твою справу які ти відразу порушив- "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей"? Це твоя "должная реакция".
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Рябошапка напиши скаргу ***** - дивись і допоможе.
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А где видосик от клоуна? нада видосик снять дать 24 часа и грозно топнуть ножкой!
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Разве зеленский и иранский омёл не
Пояснили, что двигатель взорвался сам ?
Или рябошапка решил поездить по ушам
Быдла и лохобанов ?
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Мы не видим реакции,на коррупцию,пан генпрокурор.
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Дело в том что Ирану мы ничего не сделаем и никто не сделает кроме амеров . Всё остальное пустые разговоры.
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Всё что могли сделать амеры -они сделали, даже СВИФТ отключили, больше рычагов давления у них нет кроме военного вторжения, но они ради Украины воевать не будут
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согласен . Вот и делаем выводы, что можем сделать мы ?
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Якщо міжнародний суд визнає вину і винесе вирок, Іран виконає його, бо важелів - безліч: міжнародна торгівля, танкери з нафтою, власність за кордоном. Якщо вже суд спромігся нагнути рашку то Іран і поготів.
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вы в курсе сколько времени ИРАН под амеровскими санкциями ? и что, сильно их это пугает ?
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Иран уже на третий день признал свою вину, какой ещё суд?
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А Ряба шапка не бажає розслідувати з ким зустрічалась Моніка в Оманії?
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Для початку треба відкрити кримінальну справу на основі Акту урядової комісії
України.про причини та наслідків аварії літака. Компанія МАУ -власник літака
та зареєстрована в Україні.На висновках Акту починється судовий розгляд
справи- позиву.А що зробило керівництво України ?
Без суду справи не буде. Закінчиться страховкою -- мізером
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пуйло ************ зверьковый Ирану копейку вставил в задний проход !
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А давайте вспомним какая реакция была у вас и у вашего Вiслюка, когда сбили Боинг? И где, кто из вас, и сколько отдыхал?

Поки що ми не бачимо належної реакції Ірану у справі про збитий літак МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4308
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Друзі )(уйла іранські аятоли замітають сліди причетності до злочину раски федераски: переписують документи, записи на плівку, доводять до потрібної кондиції військових і т.д. Не може такого бути, щоб поряд з іранським оператором ЗРК ТОР не сидів інструктор паРашки. Він і говорив, який літак збити.
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...зелепузый, ты головной убор смени - сразу попрет...
Поки що ми не бачимо належної реакції Ірану у справі про збитий літак МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7059
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Ряба шапка забув повторити слова віслюка: "дякую, дуже дякую"...
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