 Поки що ми не бачимо належної реакції Ірану у справі про збитий літак МАУ, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів Генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Ми від початку працюємо з нашими міжнародними партнерами. Кілька разів зверталися із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Також я звертався письмово до генерального прокурора Ірану. Ми направляли запит на інформацію, необхідну для розслідування, просили про допит певних людей, про отримання визначених речових доказів, зокрема залишків літака. Але відповіді на всі ці запитання ми ще не отримали, - поки що ми не бачимо тієї реакції з боку іранської влади, яку хотіли б бачити", - заявив він.

За його словами, він активно спілкується з представниками країн, громадяни яких загинули під час аварії літака.

"Ми обговорювали створення міжнародної слідчої групи. Поки що немає фінального результату, але проєкт угоди про створення групи підготовлено, ми передали його посольствам кількох країн, зокрема Ірану, щоб мати можливість працювати в межах слідчої групи", - наголосив Рябошапка.

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Відповідаючи на запитання про те, коли саме може бути створена міжнародна група з розслідування, генпрокурор сказав: "Думаю, найближчим часом, протягом тижня-двох матимемо результат".

"Якщо не буде результату щодо створення міжнародної групи, то це означає, що ми працюватимемо в режимі запитів про міжнародно-правову допомогу, що суттєво збільшує час, необхідний для отримання інформації", - наголосив Рябошапка.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.