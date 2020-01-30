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 Політика України
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Все про:Рябошапка Руслан (258) Гончарук_Олексій (584)

 Заборонити і притягнути до відповідальності, - Рябошапка анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які здійснюють несанкціоноване "прослуховування"

Несанкціоноване знімання інформації є питанням національної безпеки і вимагає врегулювання на законодавчому рівні, вважає генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це (несанкціонована "прослушка". - Ред.) – справді питання національної безпеки, тому що якщо прослуховують главу уряду, то ми розуміємо, що ті, хто це робить, можуть отримати доступ до інформації, розголошення якої спричинить серйозну проблему для країни. По суті це означає можливість прослуховувати кого завгодно, зокрема і главу держави", - зауважив Рябошапка, кажучи про розслідування справи щодо "прослуховування" в кабінеті прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

За словами генпрокурора, така ситуація вимагає законодавчого врегулювання, оскільки "фактично кожен олігарх має свою мініспецслужбу", яка здійснює зняття інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після публікації записів Гончарука в Кабміні посилилося питання безпеки, - Монастирський

"Йдеться і про доступ до ринку спеціальних пристроїв, і про посилення державного контролю таких речей. Ми зараз думаємо, як розробити всі необхідні заходи безпеки", - пояснив Рябошапка.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи варто заборонити в цілому роботу таких структур, генпрокурор сказав: "Так, щонайменше, заборонити, а також притягнути до відповідальності і вилучити всі пристрої для зняття інформації".

За його словами, як правило, в таких структурах працюють колишні співробітники спецслужб і правоохоронних органів, оскільки вони "прекрасно розуміють, як вести зовнішнє спостереження, як знімати інформацію".

Що стосується безпосередньо розслідування справи про "прослуховування" прем'єра, то, як зазначив генпрокурор, результатів цього розслідування поки що немає.

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"Служба безпеки України разом з нами повинна довести цю справу до кінця, це одна з показових справ, на всі питання в ній суспільство має отримати відповідь", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172710
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕленым уже ничего не поможет.

Факты палева почти по всем статьям уже зафиксированы.
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Зеленского еще так никто не обзывал. Поаккуратней, товарищ. Он ведь и обидеться может.
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Смішно же. Спочатку всі ці кадри обвішали увесь Київ відеокамерами, грубо порушуючи цивільні права перехожих. А тепер ще й жаліються, що їх бідолашних прослуховують. Так вам і треба!
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ЗЕленым уже ничего не поможет.

Факты палева почти по всем статьям уже зафиксированы.
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коментар відмічено як спам  
 
А пес-винарнику вже допомогло?
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Смішно же. Спочатку всі ці кадри обвішали увесь Київ відеокамерами, грубо порушуючи цивільні права перехожих. А тепер ще й жаліються, що їх бідолашних прослуховують. Так вам і треба!
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Тут есть доля истины.
С одной стороны это съемка в общественном месте, поэтому снимать можно всех, однако по закону любой человек попавший в кадр может потребовать, чтобы его не снимали и удалили из отснятого видео или заретушировали. Однако сделать он это может только если знает, что его снимают и кто снимает. В случае с городскими камерами человек зачастую не знает о съемке и/или не знает кому принадлежат камеры, а значит и не может потребовать себя удалить....следовательно на лицо нарушение прав этих людей....
В случае с Кабмином ситуация другая они госслужащие и находились при исполнении своих обязанностей, а значит не могут требовать не снимать их и удалять из видео. Нарушением в данном случае является только факт скрытого наблюдения
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Кстати интересная мысль! Готовясь к преступлению и зная о видеонаблюдении, ссылаясь на закон, можно потребовавать у городских властей (и охраны магазина) запретить себя снимать и заретушировать себя на всех видео....Таким образом даже если они этого не сделают данную съемку можно признать незаконной и как следствие не имеющей доказательную силу
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А тут ты не прав,камера в магазине это право магазина на безопасность от краж и т.д,не хочешь,чтобы тебя снимали не ходи в магазин,тоже самое улица. -( общественное место), значит безопасность общественного порядка,тогда сиди дома. Ты хозяин только дома у себя,все! А на улице ТВОЯ ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ,КАК и НА ГОС.СЛУЖБЕ.Пример тому Европа.
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Тобто жалованіє прокурорам і мусорам підняли до небес, а результатів як не було так нема і не буде,скільки не піднімай і не міняй генпрокурорів.
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Зеленского еще так никто не обзывал. Поаккуратней, товарищ. Он ведь и обидеться может.
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Да волк-то может быть и товарищ. Но есть два момента. Первое: у власти - болваны и идиоты. Ты об этом сам написал. Второе: Зеленский действительно может расстроиться из-за твоих слов. А огорчать бубочку - дело неблагодарное и невыгодное для собственного здоровья. Но, наверное, ты и сам это знаешь.
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Ах, да. У власти в дополнение ко всему еще и мрази. Опять же, это твои слова. Товарищ.
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Замечательные? Не хотел тебя огорчать, но ты себе льстишь.
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Я вижу, ты таки расстроился. Не огорчайся. Бывает ведь и хуже.
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через пять лет запретят
через десять привлекут к ответственности
может быть
но точно не Слуги Н(олигархов)
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Так вот почему не могут найти - что украл и смарадёрил Порошенко, следующие найдут, а не те, которых зебы, следуя великой народной мудрости - "как все", или - рейтинг, по современному, избрали. :D
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Не поможет. Там более 40 часов пленок и продолжение банкета последует.
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Запретить незаконную прослушку ?
Что он мелет,
Зеленский и его шобла сборище
НЕЛОХОВ и дегенератов ....
кроме того, есть еще
росейские хазява, что этот
ставленник аваковского спикера
Думает, эти хазяева его будут слушать ?
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Вони ніц не розуміють шо патякають! "Незаконна" - то вже є заборонена! "Не у відповідності до закону", тобто є злочином! Що ще заборонЯть? Спіймайте того, хто прослуховува і, якщо в нього немає відповідного дозволу - притягуйте до відповідальності! ВСЕ!!! Не треба вигадувати лісапетку чи самоката!
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Вот именно, в "законной" прослушке на весь мир звучит и "какая разница" и не все национальные герои правильные...
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Кого может запретить эта гнида кроме волонтёров и ветеранов ?
Зеленский и его кодла розор Украины
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"Незаконне прослуховування - то повинна бути монополія нинішньої влади!" - сказав Рябошапка, якщо перекласти на людську мову.
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Приватными, ага. А государственным, значит, это можно? В частном порядке? Сейчас за деньги можно получить записи разговоров кого угодно за последние пять лет - это нормально? И это не приватные службы, которые предоставляют такие услуги, причём довольно недорого.
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пусть и дальше слушают их и людям показывают - этих оборотней!
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так значит прослушка не запрещена..
Тогда как собираетесь привлечь к ответвенности??
Просто пиар!
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чеснайлюдине є що приховувати від наріда?
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Наверно - нет, ведь Зелемойский хотел офис с прозрачными стенами...
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Недоторкані, [30.01.20 09:34]
[Переслано від Записки пасквілянта (Volodymyr Boiko)]

Поздоровляю волелюбний український народ зі знаменною датою - 5 місяців на посаді генерального прокурора нужденно трудиться Руслан Георгійович Рябошапка, призначений Указом президента від 29.08.2019 № 638/2019.
Вже 5 місяців як в Україні панують законність і правопорядок, корупціонери знайомляться з меню Лук'янівського СІЗО, завдяки конфіскованим активам «сліпого трасту» Порошенка будується житло для безпритульних військовослужбовців, а кожного тижня прокуратура вдягає кайданки на чергового високопосадовця, упійманого на порушенні законності.


Завдяки самовідданій праці Руслана Георгійовича та його легендарних заступників Україна, нарешті, позбулась репутації найкорумпованішої країни Європи, а весь світ побачив, що таке справжній слуга народу.


Слава Україні! Заборонити і притягнути до відповідальності, - Рябошапка анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які здійснюють несанкціоноване "прослуховування" - Цензор.НЕТ 8157
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