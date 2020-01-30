 Заборонити і притягнути до відповідальності, - Рябошапка анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які здійснюють несанкціоноване "прослуховування"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це (несанкціонована "прослушка". - Ред.) – справді питання національної безпеки, тому що якщо прослуховують главу уряду, то ми розуміємо, що ті, хто це робить, можуть отримати доступ до інформації, розголошення якої спричинить серйозну проблему для країни. По суті це означає можливість прослуховувати кого завгодно, зокрема і главу держави", - зауважив Рябошапка, кажучи про розслідування справи щодо "прослуховування" в кабінеті прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

За словами генпрокурора, така ситуація вимагає законодавчого врегулювання, оскільки "фактично кожен олігарх має свою мініспецслужбу", яка здійснює зняття інформації.

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"Йдеться і про доступ до ринку спеціальних пристроїв, і про посилення державного контролю таких речей. Ми зараз думаємо, як розробити всі необхідні заходи безпеки", - пояснив Рябошапка.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи варто заборонити в цілому роботу таких структур, генпрокурор сказав: "Так, щонайменше, заборонити, а також притягнути до відповідальності і вилучити всі пристрої для зняття інформації".

За його словами, як правило, в таких структурах працюють колишні співробітники спецслужб і правоохоронних органів, оскільки вони "прекрасно розуміють, як вести зовнішнє спостереження, як знімати інформацію".

Що стосується безпосередньо розслідування справи про "прослуховування" прем'єра, то, як зазначив генпрокурор, результатів цього розслідування поки що немає.

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"Служба безпеки України разом з нами повинна довести цю справу до кінця, це одна з показових справ, на всі питання в ній суспільство має отримати відповідь", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.