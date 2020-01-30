 Заборонити і притягнути до відповідальності, - Рябошапка анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які здійснюють несанкціоноване "прослуховування"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Це (несанкціонована "прослушка". - Ред.) – справді питання національної безпеки, тому що якщо прослуховують главу уряду, то ми розуміємо, що ті, хто це робить, можуть отримати доступ до інформації, розголошення якої спричинить серйозну проблему для країни. По суті це означає можливість прослуховувати кого завгодно, зокрема і главу держави", - зауважив Рябошапка, кажучи про розслідування справи щодо "прослуховування" в кабінеті прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.
За словами генпрокурора, така ситуація вимагає законодавчого врегулювання, оскільки "фактично кожен олігарх має свою мініспецслужбу", яка здійснює зняття інформації.
"Йдеться і про доступ до ринку спеціальних пристроїв, і про посилення державного контролю таких речей. Ми зараз думаємо, як розробити всі необхідні заходи безпеки", - пояснив Рябошапка.
Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи варто заборонити в цілому роботу таких структур, генпрокурор сказав: "Так, щонайменше, заборонити, а також притягнути до відповідальності і вилучити всі пристрої для зняття інформації".
За його словами, як правило, в таких структурах працюють колишні співробітники спецслужб і правоохоронних органів, оскільки вони "прекрасно розуміють, як вести зовнішнє спостереження, як знімати інформацію".
Що стосується безпосередньо розслідування справи про "прослуховування" прем'єра, то, як зазначив генпрокурор, результатів цього розслідування поки що немає.
"Служба безпеки України разом з нами повинна довести цю справу до кінця, це одна з показових справ, на всі питання в ній суспільство має отримати відповідь", - додав Рябошапка.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.
Факты палева почти по всем статьям уже зафиксированы.
С одной стороны это съемка в общественном месте, поэтому снимать можно всех, однако по закону любой человек попавший в кадр может потребовать, чтобы его не снимали и удалили из отснятого видео или заретушировали. Однако сделать он это может только если знает, что его снимают и кто снимает. В случае с городскими камерами человек зачастую не знает о съемке и/или не знает кому принадлежат камеры, а значит и не может потребовать себя удалить....следовательно на лицо нарушение прав этих людей....
В случае с Кабмином ситуация другая они госслужащие и находились при исполнении своих обязанностей, а значит не могут требовать не снимать их и удалять из видео. Нарушением в данном случае является только факт скрытого наблюдения
через десять привлекут к ответственности
может быть
но точно не Слуги Н(олигархов)
Что он мелет,
Зеленский и его шобла сборище
НЕЛОХОВ и дегенератов ....
кроме того, есть еще
росейские хазява, что этот
ставленник аваковского спикера
Думает, эти хазяева его будут слушать ?
Зеленский и его кодла розор Украины
Тогда как собираетесь привлечь к ответвенности??
Просто пиар!
[Переслано від Записки пасквілянта (Volodymyr Boiko)]
Поздоровляю волелюбний український народ зі знаменною датою - 5 місяців на посаді генерального прокурора нужденно трудиться Руслан Георгійович Рябошапка, призначений Указом президента від 29.08.2019 № 638/2019.
Вже 5 місяців як в Україні панують законність і правопорядок, корупціонери знайомляться з меню Лук'янівського СІЗО, завдяки конфіскованим активам «сліпого трасту» Порошенка будується житло для безпритульних військовослужбовців, а кожного тижня прокуратура вдягає кайданки на чергового високопосадовця, упійманого на порушенні законності.
Завдяки самовідданій праці Руслана Георгійовича та його легендарних заступників Україна, нарешті, позбулась репутації найкорумпованішої країни Європи, а весь світ побачив, що таке справжній слуга народу.
Слава Україні!