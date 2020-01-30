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 Держава буде готова заблокувати Netflix, якщо він не виконуватиме норми нового законодавства, - Потураєв

Заступник голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв переконаний, що держава буде готова заблокувати іноземні медіа та медіасервіси з платним доступом (такі як Netflix), якщо вони відмовляться виконувати норми обов’язкової реєстрації, яку передбачає законопроєкт "Про медіа", та інші вимоги щодо оподаткування, передбачені українським законодавством.

Про це він повідомив під час громадського обговорення законопроєкту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

"Ми готові йти навіть до європейських судів. Але стоятимемо на захисті власних індустрій", - сказав він. І назвав це питання політичним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт "Про медіа" дозволить Нацраді з ТРМ регулювати не лише телебачення і радіо, але й інші медіа, - Ткаченко

Нагадаємо, у статті 61 законопроєкту "Про медіа" йдеться: "Обов’язковій реєстрації підлягають суб’єкти, що здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб’єкти у сфері друкованих медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, а також суб’єкти у сфері медіа, в тому числі й нерезиденти України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа-сервісів на умовах, що передбачають оплату користувачами доступу чи користування такими медіасервісами".

Також Микита Потураєв нагадав, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2634, який пропонує ввести податок на додану вартість у розмірі 20% на електронні послуги, які надаються фізичним особам від компаній-нерезидентів України - Google, Facebook, Youtube та ін.

Нагадаємо, 17 січня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт № 2693 "Про медіа".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172709
 
 
 Топ коментарі
 
О мудрий наріде! Ти так долго етово ждал і мучялса і наконєц дождалса! Ура.Ура.Ура.
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Кретині́зм (від фр. crétin - ідіот, божевільний), вроджений гіпотиреоз - ендокринне захворювання, що викликається браком гормонів щитоподібної залози (гіпотиреоз). Характеризується порушенням функції цієї залози і затримкою фізичного і психічного розвитку[1].
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Все налоги ложатся в стоимость товара или услуги! ТАК ЧТО ЭТО НЕ НЕТФЛИКС БУДЕТ ПЛАТИТЬ 20% НАЛОГА! ЭТО ЛОШАРЫ БУДУТ ПЛАТИТЬ ИМЕННО ТЕ ЛОШАРЫ КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ ЭТИХ УПРАВИТЕЛЕЙ!!
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Распространение порнографии запрещено в Украине и караеться сроком до пяти лет лишения свободы.
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И не забыть потребовать 90% контента на укр. мове !
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Сколька у вас кантента на украінскам?
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Не думаю что у Потураева что-то получится т.к. он медленно бегает
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Эта власть антиукраинская и пора народу Украины её прогнать.
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Все правильно чиновник говорит.
Плюс еще один налог на глупость.
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Якби новий закон передбачав додаткове оподаткування Netflix за відсутність дубляжу (чи хоча б субтитрів) серіалів українською мовою - це було б правильно. Це стимулювало б компанію з мільйонними прибутками Netflix виділяти кошти на озвучку власного контенту українською, і дало б роботу студіям дубляжу. Бо реально - який серіал не візьми - то дубльований або москальською,або турецькою, або польською. Дивитись фільм англійською з субтитрами я згоден - заодно підвищу рівень володіння іноземною мовою. Це ж стосується вимог випускати програмні продукти для ПК, інструкції користувачів, смартфони з меню на українській. Які офіційно виготовлені для продажу у Східній Європі. Мене не задовольняє лінь та жлобство виробників цих продуктів, у яких інтеріейс користувача на кацапсинській, бо рахуєттся що "всі українці і так знають кацапську - то навіщо перекоадати?" Треба показати всьому світу, що Україна і фідєрация рашистів - це не одне і те ж.
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а за пиратский софт на каждом компе или утюге в Украине слабо заплатить микрософту? законы должны быть одинаковыми для всех...
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Щаз дописывается пак украинского языка для Китайского фаервола который будет установлен на всех электронных устройствах для борьбы с короновирусом заявило МОЗ соответствующие поправки в Законы Украины уже внесены в Верховную Зраду Украины
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Верховная Рада резко повысила акциз на электронные сигареты. Наверное, закон № 2634 из той же серии
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Зеленая наволочь настолько безмозглая, что может только облагать и блокировать. В Украине где все тырят цифровой контент, конечно нету другого варианта кроме как сделать его более дорогим. Шобла раскрадет, профукает бюджет, а дыры будет закрывать облагая налогами и блокируя))
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прально! конкурентам сватам та кварталу бій!!!!
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Ещё один дебил *** Держава буде готова заблокувати Netflix, якщо він не виконуватиме норми нового законодавства, - Потураєв - Цензор.НЕТ 275в интернете НИЧЕГО заблокировать нельзя.
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Купите этому буйному лекарства. Все законы на то чтоб усложнить и так тяжёлую жизнь.
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Вообще не понятно я смотрю нетфликс на американском сайте, по оплаченному интернету. Вот когда нетфликс поставит тут сервера. На самом деле это все лобби всяких онлайн кино которые просто украли свой контент повставляли в него говнорекламу казино и рубят бабочки.
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Особисто мені без Netflix буде дуже важко жити. Прощавайте, брати та сестри! Держава буде готова заблокувати Netflix, якщо він не виконуватиме норми нового законодавства, - Потураєв - Цензор.НЕТ 7352

Зебіли, шоб ви хліба після шести не їли, а через місяць забули його смак..
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Українці мають платити всі грошики ;віасату; Каломойського.
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Ключевое слово "предусматривающие ОПЛАТУ".
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Даю классную идею, а пусть их наш суд какой-то, скажем, печерский, оштрафует на 5-10 миллиардов долларов, как ФБ в свое время в Европе. Сразу закроем все дыры в бюджете
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