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 Політика України, Суспільство
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Все про:Порошенко (8195) Cвітовий конгрес українців (1) земельна реформа (124) Шеремет (348)

 Світовий конгрес українців занепокоєний деталями розслідування вбивства Шеремета і політпереслідуванням Порошенка

Cвітовий конгрес українців занепокоєний останніми новинами в розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, а також ознаками політичного переслідування лідерів окремих політичних сил в Україні, зокрема п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Світового конгресу українців.

"Хотіли б ще раз наголосити на важливості дотримання принципів верховенства права та неможливості здійснення політичного правосуддя й тиску на судову гілку влади... Окремо хотіли б відзначити занепокоєння нещодавнім призначенням колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова заступником директора Державного Бюро Розслідувань (ДБР). СКУ поділяє думку значної частини світового українства щодо неприпустимості такого призначення через очевидний конфлікт інтересів Олександра Бабікова, а також через фактичне нівелювання значення й досягнень Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.

Конгрес сподівається на перегляд рішення щодо цього призначення, а також закликає провести повторний прозорий конкурс на цю посаду.

Викликають занепокоєння також ініціативи у сфері медіа, а саме законопроєкт про боротьбу з дезінформацією, запропонований Міністерством культури, молоді та спорту України, а також припинення роботи англомовної, арабської та кримськотатарської редакції Українського телеканалу іномовлення UATV.

Крім того, Світовий конгрес українців закликає забезпечити належні консультації, відповідний аналіз і дотримання необхідних процедур перед ухваленням пакету законодавства щодо земельної реформи в Україні.

"Хоча всі вищезазначені процеси стосуються різних сфер життя в Україні, в цілому вони мають ознаки згортання та гальмування демократичних процесів, і тому потребують нагальної уваги задля того, щоб Україна продовжила рух на шляху якісних реформ та подальшого демократичного розвитку", - підсумували в СКУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Захистити правду і покарати справжніх злочинців – це і є СЕНС", - відомі українці записали кліп на підтримку заарештованих у справі вбивства Шеремета. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172706
 
   
 Топ коментарі
 
Українці якраз знають.

Члени СКУ
Українські Крайові Центральні Репрезентації:
Канада, Конґрес українців КанадиСША,
Український конґресовий комітет АмерикиСША,
Українсько-Американська Координаційна РадаАвстралія,
Союз Українських Організацій в АвстраліїАргентина,
Українська центральна репрезентація в Аргентинській республіціБельгія,
Головна Рада українських громадських організацій Бельгії і Український Допомоговий Комітет у БельгіїБразилія,
Українсько-Бразильська Центральна РепрезентаціяВелика Британія,
Союз українців у Великій БританіїВірменія,
Федерація Українців Вірменії «Україна»Естонія, Конґрес українців ЕстоніїГреція,
Товариство Української Діаспори в Греції «Українсько-грецька думка»Грузія,
Координаційна Рада Українців ГрузіїКазахстан,
Асоціація «Українці Казахстану»Латвія, Українське культурно-просвітнє товариство «Дніпро»Литва,
Громада українців ЛитвиНімеччина, Об'єднання Українських Організацій у НімеччиніПольща,
Об'єднання українців у ПольщіПортугалія, Спілка Українців у ПортугаліїПридністров'я,
Спілка Українців Придністров'я (Молдова)Росія,
Об'єднання українців РосіїРумунія, Союз українців РумуніїСловаччина,
Союз русинів-українців СловаччиниУгорщина,
Товариство Української Культури в УгорщиніУзбекистан,

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Пі ля таких заяв як правило починаються чарівні пенделі: замороження допомоги, співпраці і "нерукопожатість" токсичного керівництва.
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вася гулять!


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Спасай святого Петра!
Побільше копіпаст давай!Всемирный конгресс украинцев обеспокоен деталями расследования убийства Шеремета и политпресследованием Порошенко - Цензор.НЕТ 3669
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Ето жесть жестяная ! Альошка уже миномьот свой смазывает , на майдан собирается .Йулька носки ему шерстяные связала , сухари насушила , бражки заготовила и с мужем как настоящая декабристка в путь дорожку собралась , палатку одну с ним делить будут , а ещё лучше шалаш построят в парке возле Рады и дыханием своим обогревать будут друг друга как ленин и крупская .А Марына борщи для революционеров варить будет в полевой кухне , пока Петя из Финляндии до Киева на паровозе добираться будет , чтоб шоколадную революцию возглавить .Только с броневиками заминка может случиться , но если что сойдёт и стандартный фургон ,,рошен"
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Пі ля таких заяв як правило починаються чарівні пенделі: замороження допомоги, співпраці і "нерукопожатість" токсичного керівництва.
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если бы это был еврейский Конгресс так бы и случилось...
а так этот конгресс украинцев имеет такое же влияние в Мире как украинцы в офисе преЗедента...
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На жаль приблизно так і є. Хоча у Канаді вплив діаспори відчутний...
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І в Канаді, і в США. Думаю, й цього достатньо.
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Конгресс обеспокоен а мы в ...ЭТОМ живем...
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незабаром кожного крадія помідорів в нас будуть називати політично переслідуваним
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Шоколадний мародер і барига має сидіти в тюрмі - але хто ж його посадить ЗЕ-дебіл???
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це у ВАС один.. а в НАС вже 30 років на манєжє всьо тє жє
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Ти гірше кацапа - як кажуть в народі "не такі страшні московські воші - на багато страшніші українські гниди"!!! Ось тут собі трошки почитай для загального розвитку. https://p-p.com.ua/news/top-5-antydosyagnen-poroshenka-za-chas-iogo-prezydentstva-video/ А якщо мало то погугли - знайдеш ще і про "Рошен" і про "Богдан" і про "Роттердам + і про Мальдіви і про Марбелью і ще багато про що!!!
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в спам за кацапську брехню та дезінформацію! не подобаютя шоколадки -продовжуй жерти скрєпне гімно.
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Ти гірше кацапа - як кажуть в народі "не такі страшні московські воші - на багато страшніші українські гниди"!!! Ось тут собі трошки почитай для загального розвитку. https://p-p.com.ua/news/top-5-antydosyagnen-poroshenka-za-chas-iogo-prezydentstva-video/ А якщо мало то погугли - знайдеш ще і про "Рошен" і про "Богдан" і про "Роттердам + і про Мальдіви і про Марбелью і ще багато про що!!!
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Знаєте, якщо людина проти Зе, то це не значить, що вона автоматично за Петю...

Для мене немає різниці між Мальдівами і Оманом, між ліпецькою фабрикою і кінобізнесом, між віллою в Іспанії і віллою в Італії. Офшори теж у обох є!

Але блін, чим треба думати, щоб на зміну Петі обрати не когось розумного і патріотичного, а коміка Зе??? Він хоча б один вірш Шевченка по памёяті прочитає?
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Ну шо? Щось нарили на шоколадного "мородера і баригу"? Чи крім шестирічних кацапських побрехеньок, які розносили продажні журнашлюшки по ЗМІ олігархів, ніяких фактів так і не знайшли?
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Та в том конгресе 10 человек. Украинцы никогда не видели их в лицо и не знают где они сидят....
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Українці якраз знають.

Члени СКУ
Українські Крайові Центральні Репрезентації:
Канада, Конґрес українців КанадиСША,
Український конґресовий комітет АмерикиСША,
Українсько-Американська Координаційна РадаАвстралія,
Союз Українських Організацій в АвстраліїАргентина,
Українська центральна репрезентація в Аргентинській республіціБельгія,
Головна Рада українських громадських організацій Бельгії і Український Допомоговий Комітет у БельгіїБразилія,
Українсько-Бразильська Центральна РепрезентаціяВелика Британія,
Союз українців у Великій БританіїВірменія,
Федерація Українців Вірменії «Україна»Естонія, Конґрес українців ЕстоніїГреція,
Товариство Української Діаспори в Греції «Українсько-грецька думка»Грузія,
Координаційна Рада Українців ГрузіїКазахстан,
Асоціація «Українці Казахстану»Латвія, Українське культурно-просвітнє товариство «Дніпро»Литва,
Громада українців ЛитвиНімеччина, Об'єднання Українських Організацій у НімеччиніПольща,
Об'єднання українців у ПольщіПортугалія, Спілка Українців у ПортугаліїПридністров'я,
Спілка Українців Придністров'я (Молдова)Росія,
Об'єднання українців РосіїРумунія, Союз українців РумуніїСловаччина,
Союз русинів-українців СловаччиниУгорщина,
Товариство Української Культури в УгорщиніУзбекистан,

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Що я помітив- чим патріотичніший нік у користувача, тим він ватніший. А лахтоботи взагалі беруть собі в ніки прізвища видатних українців. Чому так? Це такий метод тролінгу? Чи щоб втертись у довіру?
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СКУ занепокоєний, українці в Україні занепокоєні і протестують, а антиукраїнському віслюку какаяразніца?!!!
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хто і де протестує окрім соєвих ботів на Цензорі? аж цікаво?
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главное . что лаптеногие поддерживают значит раша вперде.
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Прихильникам Зе здається, що це забавки. Але поки не буде некорупційного судочинства, то грошей не дадуть. Світовий конгрес українців занепокоєний деталями розслідування вбивства Шеремета і політпереслідуванням Порошенка - Цензор.НЕТ 3743
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Поки Коломойського не посадать . У давосі прямим текстом вже про це казали!
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почалася улюблена забавка пороходранців.. заспамїхусіх.. бо нема, шо сказати, окрім бруду та лайки Світовий конгрес українців занепокоєний деталями розслідування вбивства Шеремета і політпереслідуванням Порошенка - Цензор.НЕТ 2294
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так вони навіть бояться у ліфті із кимось їхати бо там немає кнопки "спам" ...
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а на шо? її тікі на папері забрали Світовий конгрес українців занепокоєний деталями розслідування вбивства Шеремета і політпереслідуванням Порошенка - Цензор.НЕТ 2124
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Зеленский слыгался с мусорами, он НЕЛОХ
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Хай виказують свою озабоченість скільки хочуть. А от порошенка ми все-таки засадимо в тюрягу!
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У США чи Канаді нерідко живуть БІЛЬШІ українці, аніж значна частина населення України. Вони і мову добре знають, і звичаї бережуть, і культуру українську підтримують. Саме коштом діаспорних українців організовувалися виставки художника Івана Марчука (ВВС внесла його до 50 геніїв ХХ ст.), видавалися книги Стуса, Багряного, Маланюка, Барки, діаспора спонсорувала чимало фільмів. Студію, яка озвучила українською Тачки, Сімпсони, Піратів Карибського моря та Альфа (і ще сотню фільмів) організував саме представник діаспори Богдан Батрух!

Але парадокс: в 1991 ватне населення автоматично отримало громадянство України, хоча багато хто навіть мови державної не знає. А ті представники діаспори, які хотіли вернутися сюди, не отримали громадянства автоматично. Тільки після 5 років проживання і здачі купи папірців... Хоча у багатьох із них предки боролися за Україну в лавах УПА чи військ УНР!

Ось так держава кинула своїх представників і лише одиниці типу Слави Стецько чи Романа Зварича вибили собі громадянство...
У Литві ж представник діаспори Адамкус навіть президентом став. І подивіться, як тепер живуть литовці! І москалі не ризикнули напасти на маленьку Литву, зате напали на велику Україну...
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на предприятиях сильно,очень сильно задерживают зарплату - повально по всей стране - а все по тому ,шо импортерам, не возвращают их НДС - такого не было уже давно - и все шо происходить в экономике,я уже молчу за все остальное - идет под откос - народ злиться и это понятно - так шо скоро))))))) он уже создают отряды самообороны с охотничьим оружием - от бандитов - местная полиция зеленая не работает - совсем не работает - как то так)) https://day.kyiv.ua/ru/news/290120-na-dnepropetrovshchine-selchane-sozdayut-otryad-samooborony
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Проснулся конгресс. Раньше надо было думать. Поддерживали шоколадника, вот теперь результат.
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Хто тут пише проти діаспори - той кацап або вата! Цікаво, що переважно коменти проти діаспори пишуть кацапською. Тобто люди навіть українську не в змозі вивчити, але при цьому котять бочку на діаспору, яка в англомовному середовищі (переважно, бо більшість діаспори - США, Канада, Австралія) і мову українську намагається знати, і звичаї береже!
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Те, що робить влада по відношенню до Порошенка, можна назвати одним словом - мутки. Жодних реальних підозр і звинувачень йому не висовується. Лише якісь політичні закиди, типу "мальдів" і іншої фігні. Таке враження, що ця влада створює не справедливе розслідування, а піну, заради якихось незрозумілих цілей. Де незалежний аудит діяльності минулої влади? Нема аудиту. Чому нема аудиту? А тому, що нова влада успішно влаштувалась в корупційні схеми влади минулої і висмоктує з України ще більше ресурсів, ніж минула влада, мародерська. Оце і є відповідь - чому Порошенку не висувають конкретні підозри у корупції?
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Чувак, я тобі ще півроку тому писав, що ніхто не сяде (ще коли весна вже пройшла, а ніхто не сів)...
Як можна буть таким наївним? Як можна мати ілюзії щодо влади, в якій немає ЖОДНОГО свідомого українця???
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А коли це стало зрозуміло? Тільки на початку осені. Коли кишенькова монобільшість з подачі Зєлі понапризначала якихось темних конячок без досвіду в кабмін і на інші керівні держпосади - митницю, держбезпеку... До цього часу ще були надії, що Вовік є таки політична особистість, а не політично дірявий, як і в усіх інших сенсах. І саме з осені закликаю до відставки Вовіка і дострокових. Фактично поміняв полярність з плюса на мінус миттєво. Чому досі порохоботи не кажуть про дострокові? Тому питання не до мене.
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Це було зрозуміло ОДРАЗУ! Україну може змінити 1) патріот та свідомий українець; 2) інтелектуал; 3) моральний авторитет.
Жоден із цих пунктів не відноситься до Зе і це було ясно ще до того, як почалася президентська передвиборча кампанія!
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А ніхто і не заперечує, що Вовіка обрали, як "абинепєцю", як кота в мішку. І що з цього виходить? А виходить, що Вовіка треба негайно геть, а Пєцю треба негайно на довічне з конфіскацією(разом з усіма його платними тролями).
Дострокові
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Петя, не тупи, ты так от тюрьмы не отпетляеш, говори "Вселенский конгрес украинцев"
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А Пєтя тут причім? Москалику, цій організації вже понад 50 років! І свідомі українці з США, Канади чи Австралії, звичайно ж, незадоволені, що до влади прийшли русскаязичниє неукраїнці!
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от порохоботы все немного туповатые, поп мацковкага патриорхата есть ваш соевый кумир, а моцкалик почемуто я, ***** клялась Кучме в преданности, был однопартийцем мертвечука, министром Овоща, а тупые 73%....уверен шо не ты?
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Мімо, кацапчику, я не за Пєтю, у мене націоналістичні погляди. Пора міняти методичку: проти Зе давно уже не одні порохоботи))))


Процентів 70 діаспори в США та Канаді - нащадки воїнів УПА, УГА та УНР. Мені плювати на Петю, але я поважаю людей, які в англомовному середовищі зберегли свою мову та культуру. І я не поважаю тих, хто за 42 роки в Україні не спромігся нормально вивчити державну мову.
І тих, хто мав бізнес в рашці - незалежно від того, це кондитерська фабрика чи кіностудія!
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Якщо націоналістів у владу, то тільки з діаспори. Бо наші системні "націоналісти" всі співпрацюють з пуйлом і на це є багато фактів, свідчень і непрямих ознак. Тому насмілюсь стверджувати - в Україні нема справжніх націоналістів серед тих, хто стукає себе в груди і волає "Слава Україні!"
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Як же шоколодний пєтя боїться тюрьми))
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Иловайско-дебальцевского циничного иуду на нары!
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У нової влади нема найменшого бажання переслідувати Порошенка ні в політичному, ні в кримінальному плані. В них і можливостей для цього ніяких нема. Кволою і нікчемною імітацією якогось, нібито, переслідування вони намагаються врятувати свою катастрофічно швидко зникаючу популярність серед своїх розчарованих колишніх прихильників, в яких розчарування поступово переростає в ненависть.. Їхня позиція щодо Порошенка вже давно сформована і озвучена Коломойським і нічим не суперечить тим легендам, які про себе розповсюджує сам Порошенко і його проксі.
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А взагалі ідеально було б, якби президентом став не Петя і не Зе, а представник діаспори, з родини бійців УПА - людина із західним світоглядом та з українським серцем, яка вишиванку одягає за покликом душі (а не для піару), яка москву вважала головним ворогом української нації завжди (а не після 2014), у якої на покуті висять разом ікони та портет Кобзаря, прикрашені вишитими рушниками. Серед діаспорян таких людей надзвичайно багато.
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І це має статись негайно! Поки не стало пізно
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Коли хряка колють на сало, то це політичні переслідування?
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Ти спочатку задумайся над тим, чому у світі така велика українська діаспора. Потім постарайся з'ясувати для себе той момент, що це не політична діаспора, а трудова. Нечисленна політична вже давно вимерла. Економічний і фінансовий потенціал цієї діаспори незначний, в її політичну активність неможливо порівнювати навіть з ірландською.
Асиміляція і русифікація легко трансформують український етнос в біологічний баласт інших етносів.
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