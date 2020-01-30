 Світовий конгрес українців занепокоєний деталями розслідування вбивства Шеремета і політпереслідуванням Порошенка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Світового конгресу українців.
"Хотіли б ще раз наголосити на важливості дотримання принципів верховенства права та неможливості здійснення політичного правосуддя й тиску на судову гілку влади... Окремо хотіли б відзначити занепокоєння нещодавнім призначенням колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова заступником директора Державного Бюро Розслідувань (ДБР). СКУ поділяє думку значної частини світового українства щодо неприпустимості такого призначення через очевидний конфлікт інтересів Олександра Бабікова, а також через фактичне нівелювання значення й досягнень Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.
Конгрес сподівається на перегляд рішення щодо цього призначення, а також закликає провести повторний прозорий конкурс на цю посаду.
Викликають занепокоєння також ініціативи у сфері медіа, а саме законопроєкт про боротьбу з дезінформацією, запропонований Міністерством культури, молоді та спорту України, а також припинення роботи англомовної, арабської та кримськотатарської редакції Українського телеканалу іномовлення UATV.
Крім того, Світовий конгрес українців закликає забезпечити належні консультації, відповідний аналіз і дотримання необхідних процедур перед ухваленням пакету законодавства щодо земельної реформи в Україні.
"Хоча всі вищезазначені процеси стосуються різних сфер життя в Україні, в цілому вони мають ознаки згортання та гальмування демократичних процесів, і тому потребують нагальної уваги задля того, щоб Україна продовжила рух на шляху якісних реформ та подальшого демократичного розвитку", - підсумували в СКУ.
Побільше копіпаст давай!
а так этот конгресс украинцев имеет такое же влияние в Мире как украинцы в офисе преЗедента...
Для мене немає різниці між Мальдівами і Оманом, між ліпецькою фабрикою і кінобізнесом, між віллою в Іспанії і віллою в Італії. Офшори теж у обох є!
Але блін, чим треба думати, щоб на зміну Петі обрати не когось розумного і патріотичного, а коміка Зе??? Він хоча б один вірш Шевченка по памёяті прочитає?
Члени СКУ
Українські Крайові Центральні Репрезентації:
Канада, Конґрес українців КанадиСША,
Український конґресовий комітет АмерикиСША,
Українсько-Американська Координаційна РадаАвстралія,
Союз Українських Організацій в АвстраліїАргентина,
Українська центральна репрезентація в Аргентинській республіціБельгія,
Головна Рада українських громадських організацій Бельгії і Український Допомоговий Комітет у БельгіїБразилія,
Українсько-Бразильська Центральна РепрезентаціяВелика Британія,
Союз українців у Великій БританіїВірменія,
Федерація Українців Вірменії «Україна»Естонія, Конґрес українців ЕстоніїГреція,
Товариство Української Діаспори в Греції «Українсько-грецька думка»Грузія,
Координаційна Рада Українців ГрузіїКазахстан,
Асоціація «Українці Казахстану»Латвія, Українське культурно-просвітнє товариство «Дніпро»Литва,
Громада українців ЛитвиНімеччина, Об'єднання Українських Організацій у НімеччиніПольща,
Об'єднання українців у ПольщіПортугалія, Спілка Українців у ПортугаліїПридністров'я,
Спілка Українців Придністров'я (Молдова)Росія,
Об'єднання українців РосіїРумунія, Союз українців РумуніїСловаччина,
Союз русинів-українців СловаччиниУгорщина,
Товариство Української Культури в УгорщиніУзбекистан,
Але парадокс: в 1991 ватне населення автоматично отримало громадянство України, хоча багато хто навіть мови державної не знає. А ті представники діаспори, які хотіли вернутися сюди, не отримали громадянства автоматично. Тільки після 5 років проживання і здачі купи папірців... Хоча у багатьох із них предки боролися за Україну в лавах УПА чи військ УНР!
Ось так держава кинула своїх представників і лише одиниці типу Слави Стецько чи Романа Зварича вибили собі громадянство...
У Литві ж представник діаспори Адамкус навіть президентом став. І подивіться, як тепер живуть литовці! І москалі не ризикнули напасти на маленьку Литву, зате напали на велику Україну...
Як можна буть таким наївним? Як можна мати ілюзії щодо влади, в якій немає ЖОДНОГО свідомого українця???
Жоден із цих пунктів не відноситься до Зе і це було ясно ще до того, як почалася президентська передвиборча кампанія!
Дострокові
Процентів 70 діаспори в США та Канаді - нащадки воїнів УПА, УГА та УНР. Мені плювати на Петю, але я поважаю людей, які в англомовному середовищі зберегли свою мову та культуру. І я не поважаю тих, хто за 42 роки в Україні не спромігся нормально вивчити державну мову.
І тих, хто мав бізнес в рашці - незалежно від того, це кондитерська фабрика чи кіностудія!
Асиміляція і русифікація легко трансформують український етнос в біологічний баласт інших етносів.