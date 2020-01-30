 Світовий конгрес українців занепокоєний деталями розслідування вбивства Шеремета і політпереслідуванням Порошенка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Світового конгресу українців.

"Хотіли б ще раз наголосити на важливості дотримання принципів верховенства права та неможливості здійснення політичного правосуддя й тиску на судову гілку влади... Окремо хотіли б відзначити занепокоєння нещодавнім призначенням колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова заступником директора Державного Бюро Розслідувань (ДБР). СКУ поділяє думку значної частини світового українства щодо неприпустимості такого призначення через очевидний конфлікт інтересів Олександра Бабікова, а також через фактичне нівелювання значення й досягнень Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.

Конгрес сподівається на перегляд рішення щодо цього призначення, а також закликає провести повторний прозорий конкурс на цю посаду.

Викликають занепокоєння також ініціативи у сфері медіа, а саме законопроєкт про боротьбу з дезінформацією, запропонований Міністерством культури, молоді та спорту України, а також припинення роботи англомовної, арабської та кримськотатарської редакції Українського телеканалу іномовлення UATV.

Крім того, Світовий конгрес українців закликає забезпечити належні консультації, відповідний аналіз і дотримання необхідних процедур перед ухваленням пакету законодавства щодо земельної реформи в Україні.

"Хоча всі вищезазначені процеси стосуються різних сфер життя в Україні, в цілому вони мають ознаки згортання та гальмування демократичних процесів, і тому потребують нагальної уваги задля того, щоб Україна продовжила рух на шляху якісних реформ та подальшого демократичного розвитку", - підсумували в СКУ.

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