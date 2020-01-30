 Мілітаризація Криму Росією впливає на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, - Євросоюз

Про це йдеться в заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки в середу, 29 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо висловлювати глибоку занепокоєність з приводу триваючої широкомасштабної мілітаризації Кримського півострова Росією, що впливає на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та за його межами", - зазначається у заяві.
У цьому контексті місії ЄС при ОБСЄ висловили вдячність українській делегації за зроблену на минулому засіданні Форуму презентацію, "яка продемонструвала хвилюючий масштаб проблеми".
"ЄС нагадує про резолюцію 74/17 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 2019 року з цього питання та закликає Росію до її повного та невідкладного виконання", - зазначається у заяві.
Також нагадується, що ЄС рішуче засуджує акти агресії РФ проти України та не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=565214684336459&id=180696825659745
"Президент Петр Порошенко назвал инициированную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН против милитаризации Автономной Республики Крым и акватории Черного и Азовского морей еще одним важным шагом на пути к деоккупации Крыму."
https://www.unian.net/politics/10380945-poroshenko-rezolyuciya-oon-po-krymu-vazhnyy-shag-k-deokkupacii-poluostrova.html