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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (7134) ОБСЄ (2379) Росія (15288) Євросоюз (2772)

 Мілітаризація Криму Росією впливає на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, - Євросоюз

Європейський Союз продовжує залишатися глибоко занепокоєним з приводу широкомасштабної мілітаризації Росією Кримського півострова.

Про це йдеться в заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки в середу, 29 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо висловлювати глибоку занепокоєність з приводу триваючої широкомасштабної мілітаризації Кримського півострова Росією, що впливає на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та за його межами", - зазначається у заяві.

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У цьому контексті місії ЄС при ОБСЄ висловили вдячність українській делегації за зроблену на минулому засіданні Форуму презентацію, "яка продемонструвала хвилюючий масштаб проблеми".

"ЄС нагадує про резолюцію 74/17 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 2019 року з цього питання та закликає Росію до її повного та невідкладного виконання", - зазначається у заяві.

Також нагадується, що ЄС рішуче засуджує акти агресії РФ проти України та не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172703
 
 
 Топ коментарі
 
Занепокоєні. Аби заспокоїтися, ОБСЄ зняло санкції з агресора.
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Московия сделала европейским государствам газовые затычки,что они даже язык не могут повернуть Милитаризация Крыма Россией влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 2240
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Скажіть будь ласка це правда чи мені просто сниться??? Такі борди появились не в кацапії не в окупованому Криму чи Донбасі - а в Києві в столиці України проти якої ***** веде страшну війну!!! Хтось хоч щось може пояснити що твориться в ДЕРЖАВІ??? Чи ми вже окуповані а новоспечена БАНДА "слуг" на чолі з ЗЕ-кацапом оформляє цю окупацію документально!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=565214684336459&id=180696825659745

Милитаризация Крыма Россией влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 6767
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Вже 5 років окуповані, дякуючи свинорилому, а нова банда бєні лише завершує окупацію.
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Вчора ботоферму накрили. Доводиться використовувати ватно- пліснявих ідіотів. І сьогодні це не перший. Як то кажуть: "Що було "
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Скоро украинскую армию разоружат,а несогласных украинских солдат отправят Сибирь. Потом следующим эшелоном в Сибирь отправят всех тех кому не нравиться новое союзное московско ордынское образование на базе 3-4 государств
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найдите киевляне чмошника этого и обьясните этому поцу, кто партнер наш, а кто оккупант и убийца...в заплыв отправьте. если сразу не поймет Мілітаризація Криму Росією впливає на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 5618 ..рыба, она ведь тоже праздника ждет...
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09:59, 18 декабря 2018
"Президент Петр Порошенко назвал инициированную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН против милитаризации Автономной Республики Крым и акватории Черного и Азовского морей еще одним важным шагом на пути к деоккупации Крыму."
https://www.unian.net/politics/10380945-poroshenko-rezolyuciya-oon-po-krymu-vazhnyy-shag-k-deokkupacii-poluostrova.html
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Они не на шутку встревожены ? Значит будет торг с х.йлом по поводу скидок на кацапский хаз для европейских корпораций . А на всё остальное им пофиг , просто понты для приезжих .
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Московия сделала европейским государствам газовые затычки,что они даже язык не могут повернуть Милитаризация Крыма Россией влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 2240
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Украине говорят на дня тоже затычку вставили, новым газовым договором?
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Украина пока не в ЕС,потому Московия её расшатывает по своему
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ты бы знал как гейропа обеспокоена беспокойством своих обеспокоенностей
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Занепокоєні. Аби заспокоїтися, ОБСЄ зняло санкції з агресора.
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Гейропа, ху...ло все ваши абеспакоеннасти на фуфульнике вертел
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Украине нужно восстанавливать ядерный статус потому что Россия готовит захват Украины!
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Украине нужно вооружить всех граждан страны, чтобы защищать страну, когда РФ нападет.
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Выражайте и далее глубокую и целуйте Мордор в задницу и принимайте в ПАРЕ с цветами
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у аборигенов Крыма ножики всё острее и количество этих ножиков растет в геометрической прогрессии ! проверено при базаре на кухне у истинных крымчан .
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