 Мілітаризація Криму Росією впливає на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, - Євросоюз

Про це йдеться в заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки в середу, 29 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо висловлювати глибоку занепокоєність з приводу триваючої широкомасштабної мілітаризації Кримського півострова Росією, що впливає на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та за його межами", - зазначається у заяві.

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У цьому контексті місії ЄС при ОБСЄ висловили вдячність українській делегації за зроблену на минулому засіданні Форуму презентацію, "яка продемонструвала хвилюючий масштаб проблеми".

"ЄС нагадує про резолюцію 74/17 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 2019 року з цього питання та закликає Росію до її повного та невідкладного виконання", - зазначається у заяві.

Також нагадується, що ЄС рішуче засуджує акти агресії РФ проти України та не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.