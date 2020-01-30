 Дату презентації "держави в смартфоні" перенесли на тиждень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці додатка в мережі Facebook.

Презентація додатка "Дія", мала відбутися сьогодні.

"Презентація "Дії" переноситься з 30 січня і відбудеться через тиждень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі запрошення на презентацію залишаються дійсними.

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