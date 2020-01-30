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Все про:НАТО (2237) ПДЧ (24) СБУ (5085) членство в НАТО (276) реформи (1636) Чернєв (9)

 В Альянсі позитивно оцінили реалізацію Україною реформ, - глава делегації в ПАРЄ НАТО Чернєв

У Північноатлантичному альянсі позитивно оцінили виконання Україною реформ, але наголосили на необхідності приділити увагу реформуванню Служби безпеки України (СБУ) і оборонно-промислового комплексу, а також впровадженню ефективного парламентського контролю в сфері оборони і безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава делегації в ПАРЄ НАТО Єгор Чернєв.

"Партнери по НАТО позитивно оцінили виконання Україною річної національної програми. Цей документ є "домашньою роботою" на шляху в НАТО. А сьогоднішні реформи - реальний крок до ПДЧ і його фактичне виконання", - повідомив Чернєв після дводенної роботи Міжпарламентської Ради "Україна-НАТО".

Як наголошується, в НАТО позитивно відзначили послідовність взятого курсу і значний поступ уперед у здійсненні реформ.

"Але, водночас, наголосили на необхідності приділити увагу таким критичним питанням, як реформування СБУ та оборонно-промислового комплексу, а також впровадження ефективного парламентського контролю в сфері оборони і безпеки", - підкреслив Чернєв.

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Крім того, під час засідання Ради українська сторона підкреслила, що де-факто вже виконує ПДЧ, а значить, час закріпити це де-юре.

"Зараз Україні стратегічно важливе приєднання до Програми розширених можливостей, яке значно поглиблює взаємодію з НАТО і є нагальною потребою для наших військових. Це також і питання обміну розвідданими", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що участь в цій програмі дозволила б за лічені хвилини отримати від партнерів інформацію про збивання українського літака в Ірані. Приєднання до програми - це практична взаємодія на операційному рівні для посилення безпеки як України, так і країн-членів Альянсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172696
 
   
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Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам охотиться с луками и арбалетами. Ранее соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Хахаха, вот это прорыв .
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Что тебя удивляет, что было запрещено, или, что разрешили? Запрещено было, потому, что хороший арбалет, по дальности, и точности, не уступает карабину, но БЕСШУМНЫЙ, т. е. зверь не пугается, и можно перебить все стадо. Сейчас взял лицензию на одного кабанчика, и добывай его хоть с рогатиной, хоть с саблей.
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...эффективный контроль слугами обороны и безопасности...
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