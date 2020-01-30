 Нові санкції демонструють, що Канада і світова спільнота готові збільшувати ціну для Росії за ігнорування міжнародного права, - глава МЗС Шампань

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, коментуючи розширення канадських економічних санкцій проти Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції демонструють, що Канада та її союзники спільно засуджують незаконну анексію Росією Криму та нелегітимні вибори, проведені там минулої осені, а також те, що Канада і світова спільнота готові збільшувати ціну ігнорування міжнародного права та заснованого на правилах міжнародного порядку", - сказав Шампань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада розширила санкції проти Росії за проведення виборів в окупованому Криму

Він додав, що "підтримка Канадою суверенітету й територіальної цілісності України залишається непохитною".

Нагадаємо, у середу Канада та США оголосили про внесення до своїх санкційних списків росіян, відповідальних за проведення незаконних виборів на окупованому півострові. Зазначимо, що з часу анексії Росією Криму у 2014 році Канада у погодженні із міжнародними партнерами наклала санкції на понад 430 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із цим незаконним актом.