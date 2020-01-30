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 Політика України, За кордоном
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Все про:Канада (758) Крим (7134) санкції (2472) Шампань (6)

 Нові санкції демонструють, що Канада і світова спільнота готові збільшувати ціну для Росії за ігнорування міжнародного права, - глава МЗС Шампань

Канада продовжує засуджувати незаконну анексію Росією Криму та готова збільшувати ціну порушення міжнародного права.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, коментуючи розширення канадських економічних санкцій проти Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції демонструють, що Канада та її союзники спільно засуджують незаконну анексію Росією Криму та нелегітимні вибори, проведені там минулої осені, а також те, що Канада і світова спільнота готові збільшувати ціну ігнорування міжнародного права та заснованого на правилах міжнародного порядку", - сказав Шампань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада розширила санкції проти Росії за проведення виборів в окупованому Криму

Він додав, що "підтримка Канадою суверенітету й територіальної цілісності України залишається непохитною".

Нагадаємо, у середу Канада та США оголосили про внесення до своїх санкційних списків росіян, відповідальних за проведення незаконних виборів на окупованому півострові. Зазначимо, що з часу анексії Росією Криму у 2014 році Канада у погодженні із міжнародними партнерами наклала санкції на понад 430 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із цим незаконним актом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172695
 
   
 Топ коментарі
 
да от таких санкций, кацапы шампань пьют...
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Канада і США так! Єврошлюхи проти!
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Дякую Канаді за підтримку. Бо "наші" вітають кацапа з призначенням на керівну посаду в ПАРЕ
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да от таких санкций, кацапы шампань пьют...
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Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам охотиться с луками и арбалетами. Ранее соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Что от этого что пьют ?
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Да, очень популярный вид охоты в США, Германии, Франции , Австралия,.... Главное преимущество - это бесшумность, выстрел не вспугнёт стадо животных.
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Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам охотиться с луками и арбалетами. Ранее соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Не смешите своими санкциями , хахаха
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Вони санкції вводять а наші 3.14дараси по вказівці кремля всі українські канали відключили!
тепер пропаганда попре з московії з новою силою
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Чи хтось когось змушує дивитися російське ТБ? ТБ - це опіум для народу!!
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ти 9**** чи де?...коли немає українських каналів то телевізор все одно вмикатимуть,і там буде мудозвон і зливний бачок...
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Какие поотключали? Самые украинские в мире аналы "5й" и местами "прямой" в открытом доступе, можно и на утюг ловить. А что еще нужно для полного шоколадного счастья? Нові санкції демонструють, що Канада і світова спільнота готові збільшувати ціну для Росії за ігнорування міжнародного права, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 2696
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Иран получил нефтяное ємбарго, заморозку счетов и отключение от системьі банковских платежей только за УГРОЗУ уничтожить Израиль. А мордор за агрессию, оккупацию и убийство получил санкции к физическим лицам и нескольким фирмам. Причем от гаранта безопасности Украиньі по Будапештскому меморандуму. Видно что положено иудею, то не положену гою
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Хороши санкции, а я то думаю почему Иран входит в топ 20 по ввп а оно вон чо
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Лет через 1000 цена санкций возрастёт реально. Но в ценах 2014 года, без учёта инфляции...
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Дякую Канаді за підтримку. Бо "наші" вітають кацапа з призначенням на керівну посаду в ПАРЕ
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"Санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники совместно осуждают незаконную аннексию Россией Крыма и нелегитимные выборы, проведенные там прошлой осенью, а также то, что Канада и мировое сообщество готовы увеличивать цену за игнорирование международного права и основанного на правилах международного порядка", - сказал Шампань.

Так а за что благодарочка? Ну осудить, это святое, слышали 100 раз. А " увеличивать цену за игнорирование", это как? Это конкретика? Как-то немножечко по... еврейски. Может от Шампанович?
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