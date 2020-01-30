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Все про:Кам'янець-Подільський (25) гуртожиток (49) пожежа (2010)

 Вночі в гуртожитку Кам'янець-Подільського університету виникла пожежа, врятовано 19 осіб, - ДСНС

Вночі в Кам'янці-Подільському в кімнаті на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку Національного університету ім. Івана Огієнка виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"30 січня о 2:22 у м. Кам’янець-Подільський у кімнаті на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка виникла пожежа. О 2:41 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділами ДСНС врятовано 19 осіб.

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Вогнем знищено побутові речі та майно на площі 20 м2. Причина пожежі та збитки встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Хмельницькій області.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано. 

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня були оголошені днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан пожежної безпеки закладів з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172686
 
 
 Топ коментарі
 
ну это же не домбас, где токо одни шахты и териконы, и нафиг учится ведь путен поможит, а ежели хочешь не быть не образованым лаптем дуй в обласной центр Вночі в гуртожитку Кам'янець-Подільського університету виникла пожежа, врятовано 19 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8693
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Ну Слава Богу- без жертв.А вот сегодня годовщина(30янв.2015г) СОЖЖЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИндоПэриджанского( а не Иранского) ШАХА АББАСА ВЕЛИКОГО(16в.) В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ в помещении библ.Академии (ИНИОН РАН). Арабохайский Кремль сжигал ее 27часов- с пятницы вечера(на работе никого не было уже).Директор Пивоваром утверждал что все было в норме(противопожарка) и он никому не давал разрешения на вход."Туда без моего согласия могли войти вечером только спецслужбы" Эта библиотека хранила историю многих стран и народов,Бизантийство Кавказское.НЕЛЮДИ СЖИГАЛИ ЕЕ 27 час.НАШУ ОБЩУЮ ИСТОРИЮ,ИСТОРИЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ.КОГДАТО ОНИ ОТВЕТЯТ ЗА ЭТО.
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а зачем в р-ном центре, универ?..да еще и национальный?
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ну это же не домбас, где токо одни шахты и териконы, и нафиг учится ведь путен поможит, а ежели хочешь не быть не образованым лаптем дуй в обласной центр Вночі в гуртожитку Кам'янець-Подільського університету виникла пожежа, врятовано 19 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8693
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к чему дамбасс то здесь приплел?))..в какой стране мира столько универов да еже и нац-ных?...
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Этот районный центр был одним из трёх крупнейших городов Киевской Руси. Его официальная история насчитывает более 1200 лет. Но кацарылым это было как серпом по яйцам, потому забили город до райцентра.
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....и шо?...моему городку такому же и много исторически покруче и больше лет ему, а ПТУ лишь одно и есть...)))...и там то учиться некому. все валят кто куда..
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Исторически покруче Каменца были только Киев и Львов. А на счёт зачем: конкурс в универы Каменца на некоторые специальности доходили до восьми человек на место. В Каменце пять колледжей и места всегда через конкурс. В Каменце дофига заводов в прошлом союзного а ныне всеукраинского значения. "Забитость" Каменца на сегодня формируется от недоразвитого ЖД и авто сообщения. А это было частью политики уничтожения истории Украины - Киевской Руси.
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Львов тихо в сторонке курит против моего, молодой очень..да и со славой не очень.. Вночі в гуртожитку Кам'янець-Подільського університету виникла пожежа, врятовано 19 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5811..слабоват в коленках..как и Каменец впрочем.... Вночі в гуртожитку Кам'янець-Подільського університету виникла пожежа, врятовано 19 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5811..5 колледжей еще впридачу?!! офигеть!!!....молдаван разве что по соседски на шару учат?.. Вночі в гуртожитку Кам'янець-Подільського університету виникла пожежа, врятовано 19 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5811...
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Я не расслышал название Вашего райцентра с офигенной историей вклада в государственность Киевской Руси - Украины.
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....в фильме огнем и мечом упоминается.... Вночі в гуртожитку Кам'янець-Подільського університету виникла пожежа, врятовано 19 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 919...город на городе стоит..весь в пещерах рукодельных. ходах подземных и замках с церквями -крепостями.... Вночі в гуртожитку Кам'янець-Подільського університету виникла пожежа, врятовано 19 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 919...
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Ну Слава Богу- без жертв.А вот сегодня годовщина(30янв.2015г) СОЖЖЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИндоПэриджанского( а не Иранского) ШАХА АББАСА ВЕЛИКОГО(16в.) В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ в помещении библ.Академии (ИНИОН РАН). Арабохайский Кремль сжигал ее 27часов- с пятницы вечера(на работе никого не было уже).Директор Пивоваром утверждал что все было в норме(противопожарка) и он никому не давал разрешения на вход."Туда без моего согласия могли войти вечером только спецслужбы" Эта библиотека хранила историю многих стран и народов,Бизантийство Кавказское.НЕЛЮДИ СЖИГАЛИ ЕЕ 27 час.НАШУ ОБЩУЮ ИСТОРИЮ,ИСТОРИЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ.КОГДАТО ОНИ ОТВЕТЯТ ЗА ЭТО.
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кацапи пєрєпішут, добавят дєталєй - новийє хронікі луччє старих. Правда, окажется что шах Аббас Вєлікій разговарівал по-рюсьге
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нет они сделают по арабохайски(эр Мэн?-муж я -воровнное слово из МэнУш=ПэриУш=ПэриШад=ПэриДжан) Сейчас в Бахы(Баку) с башни АзАги( а не Гыз-девушка) Младшего господина по просьбе Кремля нерусского убрали "3 Огня"-герб всего Кавказа.
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