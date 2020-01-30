 Вночі в гуртожитку Кам'янець-Подільського університету виникла пожежа, врятовано 19 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"30 січня о 2:22 у м. Кам’янець-Подільський у кімнаті на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка виникла пожежа. О 2:41 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділами ДСНС врятовано 19 осіб.

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Вогнем знищено побутові речі та майно на площі 20 м2. Причина пожежі та збитки встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Хмельницькій області.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня були оголошені днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан пожежної безпеки закладів з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.