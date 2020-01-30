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 397 населених пунктів у восьми областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) станом на ранок четверга знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"У ніч на 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях, а саме: Полтавська – 201, Чернігівська – 88, Сумська – 72, Кіровоградська – 10, Донецька – 10, Черкаська – 8, Дніпропетровська – 6 та Запорізька – 2", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Як зазначили в ДСНС, для забезпечення проїзду на дорогах від "Укравтодору" залучено 1 тис. 122 працівники та 835 одиниць техніки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172685
 
 
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Грязюка в конце января.К опорам не доберёшься.Хорошо,хоть снега нетути.
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Учора ввечері дивлюсь на ліхтарі і видно, я сніг сипить. Але до землі не долітає, тане на льоту. Зранку вологість жахлива та ожеледиця страшна.
А десь в 2000-му році пам'ятаю, десь в такий саме час провода ВВ так обліпли кригою, що рвалися. Я ще тоді поїхав у справах, як з'ясувалось, марно. А дорога, що каток. При чому і поля теж. Ще тракторами по поллям їздили, кригу ломали.
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У нас в Мариуполе был шторм с дождем+мокрый снег, но гололеда не было (плюсовая температура). А льдом нас не удивить. у нас каждый год по несколько раз за зиму обледенения, в этом году только пока проносит)
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В 2008 му році я їздив до Новоросійська. Пізнав, що таке Бора і що таке шторм при мінус 15.
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В общем у электриков сегодня "будет веселый" день.
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Те, що українські мережі знаходяться в жахливому стані, то це всім відомо. Але питання не тільки в в цьому, а в том, що бариги, які практично за безцінь розділили між собою ці мережі для хапання бабла не вкладують абсолютно нічого, щоб підтримати їх життєдіяльність на певному рівні і не несуть ніякої відповідальності за стан цих стратегічних обєктів. Змоделював собі наслідки відключення енергії на кілька днів від Мегополюса, це буде повна жопа.
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