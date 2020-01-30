 397 населених пунктів у восьми областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"У ніч на 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях, а саме: Полтавська – 201, Чернігівська – 88, Сумська – 72, Кіровоградська – 10, Донецька – 10, Черкаська – 8, Дніпропетровська – 6 та Запорізька – 2", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Як зазначили в ДСНС, для забезпечення проїзду на дорогах від "Укравтодору" залучено 1 тис. 122 працівники та 835 одиниць техніки.

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