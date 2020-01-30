 Розширення санкцій проти РФ - важливий сигнал непримирення США з російською агресією проти України, - посольство України в США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства України в США у Facebook.
У відомстві нагадали, що санкції запроваджено проти семи "кримських посадовців", які виконували функції так званої "державної влади" на Кримському півострові під час окупації, тим самим підриваючи суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, Міністерством фінансів США запроваджено санкції проти московської приватної залізничної компанії, що здійснює діяльність у Криму та керівника цієї компанії.
"Вітаємо рішучі кроки наших американських партнерів. Це надзвичайно важливий сигнал, що адміністрація США не буде миритися з агресією Росії проти України та ніколи не визнає спробу Росії анексувати Крим", - йдеться в повідомленні посольства.
Раніше повідомлялося, що Мінфін США оголосив у середу про розширення санкційного списку проти Росії, додавши до нього вісім фізосіб і одну транспортну компанію - "Гранд Сервіс Експрес", що спеціалізується на залізничних пасажирських перевезеннях підвищеної комфортності, зокрема на напрямку Москва - Санкт-Петербург.
Доктор, это шизофрения?
это вообще что??? и как ??? .......... после13000 убитых.....совсем оборзели???
у бигбордов есть владелец, к нему поступил заказ на эту порнографию..... компитентным органам не сложно узнать кто заказчик.....
Давно ничего не боюсь, я вообще отбитый и потому я буду в пятницу 31 января, в 10:00 под Верховным судом на Орліка, 8 и вас туда зову, потому что уже разок не сходили и на 8 лярдов Беня государство разул. Вот теперь пойду.
И дальше буду ходить.
Но мне интересно, а как себя оправдывают вот те ссыкуны, которые при прошлой власти как-то находили время посетить все важные мероприятия и суды и прокукарекать про гражданский долг в камеру. Что там, ребята, времена поменялись, и гражданский долг можно и нужно свернуть в трубочку и засунуть себе в жопу? Иначе тоже самое сделает Андрюша Богдан? А то и сам Бенцион? Я не вижу вас под судами по Привату, я не вижу вас под судами по Рифу, по Марченко и много где еще. Вы даже в фейсбуке кукарекать перестали, максимум про хорошее лондонское правосудие. Ссыте, когда страшно, да?
Может вы, дорогие мои, скажете, что вы заняты реформами и за все хорошее, а ситуация вокруг Привата не так важна, как ваше колупание в песочке? Слыхал я и такое, и очень хорошо помню, что этот аргумент, когда все пришли под суд к Насирову, не действовал.
Ну, так давайте прямо.
Вот кредит МВФ. Его не дают. Почему? Ну, там нам рассказывали некоторые экономисты и реформаторы, что переговоры с МВФ идут хорошо и все уже почти решено. В личке бегали, меня убеждали, что сейчас все будет. И чо, как, посоны? Конец января. Как халва на вкус? Трактовать слова функционеров МВФ уже не удается двояко - они прямо говорят, что Зеленой власти надо сделать домашнее задание, в рамках которого надо в числе прочего разобраться с бывшими собственниками Привата и ЗАБРАТЬ У НИХ УКРАДЕННЫЕ У НАС ДЕНЬГИ. И сделать так, чтобы никакие бывшие собственники банков не могли у нас из кармана вытягивать деньги при помощи продажных судов, управляемых Андреем Богданом. То есть прямо говорят, что дело в Коломойском, которого вы стараетесь не замечать. И в Андрее Богдане, который возглавляет ОП и на которого половина из вас работает прямо, а половина через первую половину. И в Рябошапке, который человек Богдана.
Черт с ним, с кредитом МВФ? Вот макрофинансовая помощь от ЕС на полмиллиарда долларов. Гончарук говорит, что уже все решено, и нам ее выдадут. А ЕС тут же в ответ говорит, что эту помощь тоже не дадут, пока мы не выполним требования МВФ. Те самые. Ну, про ПриватБанк. Потому что это маркер, который отлично видно, если глазки не отводить и не закрывать.
Это не только экономика. Это еще и дипломатия, и восприятие нашей страны в целом.
Вот итоговое коммюнике Украины и ЕС, вышедшее сегодня. Пункт 16:
Однако пока украинское правосудие возвращает все только друзьям Коломойского и ему самому. Коломою - 8 миллиардов гривен. Суркису - 1 миллиард. Еще много кому по мелочи. Ребята, вы еще помните, что это У НАС УКРАЛИ ДЕНЬГИ? Почему мы за это платим?
Европа помнит. США помнит. ****, даже Филатов что-то написал. А все остальные? Тут в Украине.
Месяц назад по требованию Привата к делу Суркисов подключили ГПУ. Интересно будет узнать, смогла ли реформированная наичестнейшая прокуратура установить связь между Суркисами и Коломойским за месяц. Для долбанов из генки это непросто, прочитать список собственников на сайте 1+1 может оказаться непосильной задачей, но Суркисы сами помогли ГПУ.
Суркисы подали иск в Высокий суд Лондона против Порошенко. В иске они сказали, что Порошенко собирался у них купить долю в 1+1, и чо-то там не срослось, и теперь они недовольны и хотят компенсацию, потому что Прошенко не стал у них долю в Плюсах покупать. ВСЁ - ДЕЛО РАСКРЫТО, ДОРОГАЯ ПРОКУРАТУРА. Люди в юрисдикции, где врать нельзя, судятся, признавая, что являются частичными собственниками Бениных Плюсов. Значит, они с Беней явно связанные лица, и кредиты, которые им выдавали и которые они брали, это все для связанных лиц. Значит хрен Суркисам, а не наш миллиард гривен.
Как думаете, увидим ли мы 31 января самого честного и реформированного генпрокурора на суде со словами «этих Сурков я в Плюсах видал, деревянными футболистами торгуют»? Подозреваю, что не увидим. Потому что генпрокурор Рябошапка - кент того самого Андрея Богдана, который у нас в стране судами теперь и рулит. Которые и принимают решения в пользу Бени, Сурков, ТОВ Хаджибей и возвращают всяким мутных хренам банки-пылесосы.
И вся это судейско-прокурорская спайка и будет представлять нас на международной арене. И представляет. Пока вы молчите. Пока вы никуда не ходите. Пока у вас есть более важные дела. Чего ждем? Пока в коммюнике от ЕС будет строка «власть в Украине управляется олигархическими кругами, и потому содействовать ей не стоит»? Или чего?
Где же вопли тех, кто с европейской интеграцией бегал все предыдущие пять лет? Ребята? Я вас не слышу. Где же вы? Чего молчите? У нас суд депутату ОПЗЖ миллиард гривен вынудил заплатить из госбанка. Миллиард. Депутату ОПЗЖ. Миллиард. Ну?
Не надо рассказывать, что вы тут страну спасаете. Ваш закат солнца вручную будет до сраки, когда Беня дефолтом развернет нас в рашку, все ваши труды пойдут прахом. Вам об этом говорим я и ВСЯ ЕВРОПА ЦЕЛИКОМ,
Все началось в Привате. Так уж вышло. Там и закончится.
Я буду 31 января под Верховным судом в 10:00, как буду и на всех важных судах.
Потому что я не боюсь.
И я буду там не один, а с теми, кто не боится и кому не похрен на страну и ее будущее. Вот эти люди делают все для страны.
Лайк в поддержку.
Репост, если хотите, чтобы трусам было стыдно.
Люблю вас.