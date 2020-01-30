 Розширення санкцій проти РФ - важливий сигнал непримирення США з російською агресією проти України, - посольство України в США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства України в США у Facebook.

У відомстві нагадали, що санкції запроваджено проти семи "кримських посадовців", які виконували функції так званої "державної влади" на Кримському півострові під час окупації, тим самим підриваючи суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, Міністерством фінансів США запроваджено санкції проти московської приватної залізничної компанії, що здійснює діяльність у Криму та керівника цієї компанії.



"Вітаємо рішучі кроки наших американських партнерів. Це надзвичайно важливий сигнал, що адміністрація США не буде миритися з агресією Росії проти України та ніколи не визнає спробу Росії анексувати Крим", - йдеться в повідомленні посольства.

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Раніше повідомлялося, що Мінфін США оголосив у середу про розширення санкційного списку проти Росії, додавши до нього вісім фізосіб і одну транспортну компанію - "Гранд Сервіс Експрес", що спеціалізується на залізничних пасажирських перевезеннях підвищеної комфортності, зокрема на напрямку Москва - Санкт-Петербург.