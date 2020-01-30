 Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 170 осіб, заражених - до 7711, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.
Із 38 смертельних випадків 37 припадають на провінцію Хубей, яка є епіцентром поширення захворювання, один - на провінцію Сичуань.
Загалом із грудня минулого року в країні зафіксовано 7 тис. 711 випадків захворювання на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, померли 170 осіб.
При цьому в Хубеї зафіксовано 4 тис. 586 хворих, 2 тис. 261 з них - в адміністративному центрі провінції місті Ухані, звідки коронавірус почав поширюватися, його жертвами в провінції стали 162 особи, 129 - в Ухані.
На китайських територіях за межами материкової частини країни зареєстровано 25 підтверджених випадків захворювання на нову пневмонію: 10 - у Гонконзі, сім - у Макао і вісім - на Тайвані, повідомило відомство.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Арифметика на самом деле страшнее: на сейчас полностью прошли ВЕСЬ цикл от заражения до результата 303 чел...из них 170 умерли, и только 133 выжили... смертность порядка 60%...
и после этого пусть нам рассказывают про не боевой вирус....
277 в критическом состоянии из около 5 тысяч. И умрет из них часть. Будут те же 3%. Может 4.
И тут еще не учитывается, что общее кол-во зараженных гораздо выше. Она оценивается в примерно 100к. И явно масса случаев протекат малосимптомно. Поэтому реальная смертность, очевидно ниже 2-3%. "Боевой вирус" - да, да от инопланетян. Кроме того геном вируса уже полностью расшифрован, и он предстиаваляет собой вполне типичный коронавирус.
Читай научные сайты, а не ту херню, которую ты читаешь.
Они так еще и мировой океан обсопливят
из китайского города Ухань
приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния,
где они будут
помещены в карантин
и проверены на симптомы вируса 2019-nCoV
https://twitter.com/i/status/1222585721837555712
В УКРАЇНІ ПЛАНОВАНІ 4 'БОРТИ' коломойського з Китаю безсташно зустрінуть 6-ть лікарів,озброєних китайськими ІR -термометрами
Во все времена были вспышки эпидемий. А испанку, чуму, тиф, оспу в каких лабораториях делали сотни лет назад?
Дебилы, мля (с)
треба дочикатись данних з інших країн
яким можливо довіряти ...
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ДУЖЕ БИ ХОТІЛОСЯ,Щоб на подібне первентивне(профілактичне) лікування сів весь штаб Юлєчки
то я йому поДзвоню
Зачем чушь писать? Данные есть в открытом доступе о кол-ве тяжело больных из общего числа больных. Любите дрочить на страшилки? Бабу найди лучше.
[29.01.20 16:04]
[ Фото ]
Vadim Kopyeko died today in Kiev at age of 15.
This young boy has been the first death of Corona Virus in Europe.
Corona Virus News, [29.01.20 16:18]
[ Фото ]
The boy a few hours ago, just before dying, left a short video where he warned of the danger of the corona virus. Sadly we weren't able to fully download it before it was taken down and this screnshot of the video is everything we have. If you got the full video please contact us at @WhuangDhe
Corona Virus News, [29.01.20 21:15]
[ Фото ]
We want to remember vadim like the sweetheart he was. A little kid of just 15 whose life got taken away by the mistakes of a foreign country's ruling party. Let's pray for this child 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Corona Virus News, [30.01.20 00:28]
[ Аудіофайл : 2pac - They Don't Give A F**** About Us ]
Corona Virus News, [30.01.20 00:28]
What the ukrainian government actually thinks about the little Vadim
Думаю,українське Моз слідом за російським вибрало тактику фіксації смертей від короновірусу як від ОРВІ..
ОФІЦІЙНІ ДАНІ.
Jan. 26: 80 new cases and 18 new deaths.
Jan. 28: 892 new cases and 22 new deaths.
Jan. 29: 315 new cases. 19 new deaths.
Jan. 30: 356 new cases and 25 deaths.
Jan. 26: 32 more cases and 2 deaths.
Jan. 28: 59 new cases.
Jan. 29: 111 new cases. 1 new death.
Jan. 30: 172 new cases and 7 deaths.
Jan. 21: First confirmed (imported) case. Another one confirmed later.
Jan. 22: Two more cases. 2*0
Jan. 23: 2 more cases. 2*1
Jan. 25: 4 more cases. 2*2
Jan. 26: 8 more cases. 2*3
Jan. 27: 14 more cases. 32 total (red). 2*4
Jan. 28: 28 new cases. 2*5
Jan. 29: 54 new cases. (*******). First city with 100+ cases outside Hubei. 2*6
Jan. 30: 58 new cases. (далі- ,надіюсь,-лінійний розвиток.. запрацювало багато факторів стримування)
поки що важливе одне для форуму Цензора...
Динаміка зараженння Поки що показує,що до кінця року(кажуть-до жовтня) заражене буде все населення Землі і що з числа хворих старших 55 помре половина.