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Все про:вірус (109) Китай (272) смерть (3796)

 Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 170 осіб, заражених - до 7711, - держкомітет КНР

За минулу добу в Китаї зареєстровано 1 тис. 731 новий підтверджений випадок захворювання новим типом пневмонії і 38 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

Із 38 смертельних випадків 37 припадають на провінцію Хубей, яка є епіцентром поширення захворювання, один - на провінцію Сичуань.

Загалом із грудня минулого року в країні зафіксовано 7 тис. 711 випадків захворювання на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, померли 170 осіб.

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При цьому в Хубеї зафіксовано 4 тис. 586 хворих, 2 тис. 261 з них - в адміністративному центрі провінції місті Ухані, звідки коронавірус почав поширюватися, його жертвами в провінції стали 162 особи, 129 - в Ухані.

На китайських територіях за межами материкової частини країни зареєстровано 25 підтверджених випадків захворювання на нову пневмонію: 10 - у Гонконзі, сім - у Макао і вісім - на Тайвані, повідомило відомство.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

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Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172682
 
 
 Топ коментарі
 
Многие малограмотные средства СМИ утверждают, что умерло 1-2 процента от зараженных... чуть ли не радуются этому...
Арифметика на самом деле страшнее: на сейчас полностью прошли ВЕСЬ цикл от заражения до результата 303 чел...из них 170 умерли, и только 133 выжили... смертность порядка 60%...
и после этого пусть нам рассказывают про не боевой вирус....

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Вважаю, що сміливо множити на 10 треба.
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Дані ізраїльської розвідки говорять про походження вірусу з біолабораторій уханя, що займалися розробкою вірусів для ведення біологічної війни. Саме там працювали з цим вірусом.
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Вважаю, що сміливо множити на 10 треба.
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Многие малограмотные средства СМИ утверждают, что умерло 1-2 процента от зараженных... чуть ли не радуются этому...
Арифметика на самом деле страшнее: на сейчас полностью прошли ВЕСЬ цикл от заражения до результата 303 чел...из них 170 умерли, и только 133 выжили... смертность порядка 60%...
и после этого пусть нам рассказывают про не боевой вирус....

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Малограмотный тут ты. Смертность считается от кол-ва выявленных зараженных на данный момент. Более того, есть инфа о количестве тяжело протекающих случаев. И она и рядом никакие не 60% - https://bnonews.com/index.php/2020/01/the-latest-coronavirus-cases/

277 в критическом состоянии из около 5 тысяч. И умрет из них часть. Будут те же 3%. Может 4.

И тут еще не учитывается, что общее кол-во зараженных гораздо выше. Она оценивается в примерно 100к. И явно масса случаев протекат малосимптомно. Поэтому реальная смертность, очевидно ниже 2-3%. "Боевой вирус" - да, да от инопланетян. Кроме того геном вируса уже полностью расшифрован, и он предстиаваляет собой вполне типичный коронавирус.

Читай научные сайты, а не ту херню, которую ты читаешь.
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Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. Источник: https://censor.net.ua/n3172682

Они так еще и мировой океан обсопливят
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Первые посещали рынок, а потом многие посещали тех, кто посещал рынок, и т. д...
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Самолет с 200 американцами
из китайского города Ухань
приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния,
где они будут
помещены в карантин
и проверены на симптомы вируса 2019-nCoV
https://twitter.com/i/status/1222585721837555712
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СЦИКУНИ ЯКІСЬ ЦІ АМЕРИКАНЦІ..

В УКРАЇНІ ПЛАНОВАНІ 4 'БОРТИ' коломойського з Китаю безсташно зустрінуть 6-ть лікарів,озброєних китайськими ІR -термометрами
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Дані ізраїльської розвідки говорять про походження вірусу з біолабораторій уханя, що займалися розробкою вірусів для ведення біологічної війни. Саме там працювали з цим вірусом.
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Ну, что ж, испытания вируса успешно проходят на территории разработчиков
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Після згадки в ЗМІ про лабораторію -- хто б і сумнівався....
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Думаю так и есть, биологическое оружие...иначе бы весь остальной мир авиасообщение со Китаем не отменял. Авиакомпании несут большие убытки, а это для их владельцев вынужденная мера. Ну если бы угроза была не столь серьёзной, то они бы уже об этом знали и дальше бы летали...ну подумаешь, умерло бы пара-тройка пассажиро-человеков...им плевать, денюжки главное... А тут видимо правительства стран в приказном порядке заставило отменить авиасообщение всех и вся. Ибо знают серьёзность ситуации. Обвал азиатских рынков тоже говорит о положении дел таки на уровне ниже спины...
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Да-да. И израильская разведка сходу тебе Васи Пупкину это сообщила. Чтобы спалить свое присутствие в той лаборатории. Ибо чтоб знать, что этот тот, нужно иметь доступ к геному.

Во все времена были вспышки эпидемий. А испанку, чуму, тиф, оспу в каких лабораториях делали сотни лет назад?

Дебилы, мля (с)
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судячи з усього , Китай надає хибні данні ...
треба дочикатись данних з інших країн
яким можливо довіряти ...
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Срочно закрывайте авиасообщение с Китаем!!!
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Пусть едут по транссибирской магистрали ))
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Посмотрите фильм " Война Миров Z " . После первой минуты когда я услышал об этом вирусе у меня перед глазами всплыл именно этот фильм. А он 2013 года …...пилять !!!
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Если вирус допустят в Украине, это будет не простительно! у нас были шансы этого избежать!
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https://censor.net.ua/video_news/3172402/passajirov_reyisa_iz_kitaya_proverili_v_aeroportu_kieva_harakternyh_dlya_koronavirusa_priznakov_ne_obnarujili Ага.Через две недели этих людей пообзванивают и узнают о самочувствии.А до этого они будут вести активную жизнь.
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Главное не впадать в панику, средство от этой (и многих других) болезней давно изобретено. Соблюдение гигиены, часте мытьё рук, защита органов дыхания, термическая обработка продуктов питания, а в качестве страшной атомной бомбы-- аэрозольный флакон с изопропиловым (медицинским) спиртом- водный р-р 1:2. При появлении в Вашем населенном пункте первых подтвержденных случаев нужно по возможности минимизировать контакт с другими людьми. Соблюдая эти простые правила вероятность заболевания снизится в десятки раз. Не болейте!

,
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👍 а как пользоваться этим аэрозолем??
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Как, как, что за наивные вопросы. Перорально, естественно.
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"что Вы?! Как можно! Spiritus! Spiritus vini est tofini! При Вашем телосложении - яд!" )))
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Впервые слышу, чтобы изопропиловый спирт считался медицинским.
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Хай метиловый ласкают тогда, хоть избавят человечество от своего дебилизма.
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https://censor.net.ua/video_news/3172402/passajirov_reyisa_iz_kitaya_proverili_v_aeroportu_kieva_harakternyh_dlya_koronavirusa_priznakov_ne_obnarujili
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Корисна порада від коронавірусу - не їжте на ніч сирих щурів!
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Особисто в мене ліки від всіх хвороб - горілка з олією(сиродавленою). На щесерце порівну перемішати і зробити один повний ковток. Дешево і сердито.
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Це тільки здається, що воно може знудити. З одного ковтка не знудить. Але лікувальний ефект відчувається відразу. Тільки потім бажано не їсти і не пити декілька годин.
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захочется кашлянуть, и боишься обосраться, так недуг и отступает.
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Гумор, доречі, теж має лікувально-захисний ефект Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 170 осіб, заражених - до 7711, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 1538
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"Натщесерце" - російською буде "натощак".
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доречі, в ухане сейчас проходит слет юмористов.
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СУЛІМА.. ТІЛЬКИ ТАК!

ДУЖЕ БИ ХОТІЛОСЯ,Щоб на подібне первентивне(профілактичне) лікування сів весь штаб Юлєчки Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 170 осіб, заражених - до 7711, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 4459
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У пана Павла Юля викликає когнетивний рефлекс? Чи тарифи по Юлі найпривабливіші?
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але то газ летить із дупла
то я йому поДзвоню
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А з цих 7700 хто захворів, є ті хто вже виздоровів і зараз далі їсть кажанів та сусліків і спокійно штампує смартфони на заводі? Явно що є! Всі хто не вмер. 7700 :170, який коофіцієнт, хто тут з букмекерсьої кантори? То ж які шанси, що ви вмрете від цього грипу? І чи є користь у тому, що люди набудуть імунітет, ну крім тих хто мав його дуже слабким, а значить по природньому відійшов у кращі світи.
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За існуючими даними, з тих хто пройшов хворобу від початку і до кінця ( звичайна пневмонія лікується місяць) 303 людини, померло 170 осіб, вилікувалось 133. Смертність 56%...
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Это не совсем так. У нас нет статистики на какой стадии умерли эти 170.
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Умирают только те, у кого протекат тяжело. Те, у кого развивается ARDS. На данный момент тяжелых случаев 20%. И умрет из них лишь какой-то процент. В итоге и выйдут те же 3%, что имеем. Ну, даже если 5-6%.

Зачем чушь писать? Данные есть в открытом доступе о кол-ве тяжело больных из общего числа больных. Любите дрочить на страшилки? Бабу найди лучше.
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телеграм канал Corona Virus News наполягає про першу смерть у Києві вчора.
[29.01.20 16:04]

[ Фото ]
Vadim Kopyeko died today in Kiev at age of 15.
This young boy has been the first death of Corona Virus in Europe.
Corona Virus News, [29.01.20 16:18]
[ Фото ]
The boy a few hours ago, just before dying, left a short video where he warned of the danger of the corona virus. Sadly we weren't able to fully download it before it was taken down and this screnshot of the video is everything we have. If you got the full video please contact us at @WhuangDhe
Corona Virus News, [29.01.20 21:15]
[ Фото ]
We want to remember vadim like the sweetheart he was. A little kid of just 15 whose life got taken away by the mistakes of a foreign country's ruling party. Let's pray for this child 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Corona Virus News, [30.01.20 00:28]
[ Аудіофайл : 2pac - They Don't Give A F**** About Us ]
Corona Virus News, [30.01.20 00:28]
What the ukrainian government actually thinks about the little Vadim


Думаю,українське Моз слідом за російським вибрало тактику фіксації смертей від короновірусу як від ОРВІ..
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Ухань.
ОФІЦІЙНІ ДАНІ.

Jan. 26: 80 new cases and 18 new deaths.
Jan. 28: 892 new cases and 22 new deaths.
Jan. 29: 315 new cases. 19 new deaths.
Jan. 30: 356 new cases and 25 deaths.
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ХУАНГАН.Хубей.

Jan. 26: 32 more cases and 2 deaths.
Jan. 28: 59 new cases.
Jan. 29: 111 new cases. 1 new death.
Jan. 30: 172 new cases and 7 deaths.
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а тепер місто на узбережжі(не епіцентр)ВЕНЬЧЖОУ

Jan. 21: First confirmed (imported) case. Another one confirmed later.
Jan. 22: Two more cases. 2*0
Jan. 23: 2 more cases. 2*1
Jan. 25: 4 more cases. 2*2
Jan. 26: 8 more cases. 2*3
Jan. 27: 14 more cases. 32 total (red). 2*4
Jan. 28: 28 new cases. 2*5
Jan. 29: 54 new cases. (*******). First city with 100+ cases outside Hubei. 2*6
Jan. 30: 58 new cases. (далі- ,надіюсь,-лінійний розвиток.. запрацювало багато факторів стримування)
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поки що важко сказати,яка ЗАГАЛЬНА смертність..3-6 ЧИ 9 ВІДСОТКІВ
поки що важливе одне для форуму Цензора...
Динаміка зараженння Поки що показує,що до кінця року(кажуть-до жовтня) заражене буде все населення Землі і що з числа хворих старших 55 помре половина.
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Внушает спокойствие, что с нашими гражданами все в порядке, благодаря тому что наши сотрудники постоянно с ними на связи.
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Уважаемые китайцы , забрасывайте вирус на Орду ,очищайте свою землю . Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 170 осіб, заражених - до 7711, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 852
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