 Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 170 осіб, заражених - до 7711, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

Із 38 смертельних випадків 37 припадають на провінцію Хубей, яка є епіцентром поширення захворювання, один - на провінцію Сичуань.

Загалом із грудня минулого року в країні зафіксовано 7 тис. 711 випадків захворювання на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, померли 170 осіб.

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При цьому в Хубеї зафіксовано 4 тис. 586 хворих, 2 тис. 261 з них - в адміністративному центрі провінції місті Ухані, звідки коронавірус почав поширюватися, його жертвами в провінції стали 162 особи, 129 - в Ухані.

На китайських територіях за межами материкової частини країни зареєстровано 25 підтверджених випадків захворювання на нову пневмонію: 10 - у Гонконзі, сім - у Макао і вісім - на Тайвані, повідомило відомство.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

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Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.