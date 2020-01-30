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 Суспільство, За кордоном
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Все про:вірус (109) Китай (272) Фінляндія (154)

 Перший випадок захворювання на коронавірус із Китаю зафіксовано у Фінляндії

У Фінляндії офіційно зареєстровано перший випадок захворювання на новий коронавірус (nCoV).

Про це заявив керівник департаменту безпеки охорони здоров'я, професор Міка Салмінен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Yle

"32-річна жінка приїхала з міста Ухань, яке стало епіцентром спалаху нового різновиду коронавірусу".

Вона звернулася в лікарню із симптомами грипу. Нині жінка перебуває в лікарні.

Припускається, що загалом у Фінляндії можуть бути заражені до 15 осіб, але точно буде відомо протягом 14 днів, наразі спостерігатимуть за станом їхнього здоров'я.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

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Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172680
 
 
 Топ коментарі
 
на данный момент в Украине НЕТ способов продиагностировать уханьский короновирусб это как просить дальтоника найти в комнате красный предмет. Потому и нет подтверждённых случаев короновируса - если не могут проверить - то и нету.
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Та у нас теж вже мабуть є. От тільки нам про це ніхто не скаже, бо зебільна влада хоче в мовчазний совок. Хоча деякі з нього так і не виходили.
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Поки ми бачимо як поширюється в Україні вірус AN1H1. Цей вірус вже забирає життя і є колишнім свинячим грипом та іспанкою. Можна прогнозувати, що проти китайського короновірусу буде така ж погана робота.
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У нас уже паника. Требуют закрыть границу со всеми вокруг. Во Франции уже кто-то умер вроде...хотя ещё не подтвердили.
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так поедь в Китай - сделай оттуда репортажи, что короновирус - это не опасно!
только языком бы трепать
Минздрав вешает лапшу на уши: мойте руки - типа спасёт от заражения. если заражённый чихнёт
ДОСТАТОЧНО перекрыть сообщение с Китаем. и др городами откуда может прилететь зараза
но власти плевать на жизнь украинцев..... так было всегда....
власть пойдёт на потерю пару % населения - ведь всё равно сотальных можно продолжить грабить
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Та у нас теж вже мабуть є. От тільки нам про це ніхто не скаже, бо зебільна влада хоче в мовчазний совок. Хоча деякі з нього так і не виходили.
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Как можно в здравом уме нести такую чушь.
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ты утверждаешь что зеленский никогда не обманывает?
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ну это то же самое когда ты утверждаешь что тебя ограбили ...
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Кроме Зеленского есть украинские медики. Они бы сказали. Цензуры же у нас нет. Болтают что хотят. Такое бы не умолчали
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Що можуть сказать навіть добросовісні медики, якщо немає тестів для перевірки?
Уже-ж заявили, спершу ставлять попередній діагноз в лікувальному закладі шляхом виключення, потім теж саме роблять в лабораторій в Києві, після цього направляють зразки в Германію, і лише там роблять висновок "що то було".
На все про все потрібно якихось "14 днів"....
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30 и 3 числа мау євакуирует 2 борта украинцев из Китая....))))) так что если нет пока, то скоро будет
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самое лучшее что я смог найти в инете: https://habr.com/ru/post/485806/
и почитайте комментарии.
объективный взгляд и рекомендации
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Поки ми бачимо як поширюється в Україні вірус AN1H1. Цей вірус вже забирає життя і є колишнім свинячим грипом та іспанкою. Можна прогнозувати, що проти китайського короновірусу буде така ж погана робота.
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на данный момент в Украине НЕТ способов продиагностировать уханьский короновирусб это как просить дальтоника найти в комнате красный предмет. Потому и нет подтверждённых случаев короновируса - если не могут проверить - то и нету.
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как всё начиналось... страшные вирусные мутации!!!
Первый случай заболевания коронавирусом из Китая зафиксирован в Финляндии - Цензор.НЕТ 2622
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На расєі вже побороли короновірус. Оніщенко про офіціально заявив, та сказав, що у них є мінімум 30 препаратів від цієї хвороби. Це при тому, що у Китаї тільки почали розробляти вакцину. От що хаває кацапське бидло. Наше зелене бидло теж подібну брехню проковтне та не зригне.
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раптом що, наш мінздоров буде брати вакцину в кацапів
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Це говорить проте, що цей вірус справа рук кацапні.
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Иринка , 5 копеек уже на работе. А где другие старый золдат . Выходной сегодня или не их смена ?
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Старий золдат вже на дембелі. А тобі 5 копеек чим не вгодив?
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Захворівша жінка туристка з Китаю,виїхала з Ухані(чи Уханю,як там правильно) 5 днів тому.Перші ознаки респіраторного захворювання з'явилися за два дні до госпіталізації.Зараз вона в лікарні в Лапландії,стан оцінюють як досить нормальний.
Паніки в лікарів нема.
Там були пару днів тому ще два китайські туристи хворі,але тест не виявив короновірус,була просто ОРЗ
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мне интересно сколько зараженных НЕ зарегистрировали в рашке...
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