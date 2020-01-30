 У зв'язку з візитом Помпео в Києві можуть обмежити рух із 30 січня по 1 лютого, - Держохорона

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління державної охорони України.
"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що із 30 січня до 1 лютого у зв’язку з візитом в Україну Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці", - йдеться в повідомленні.
У відомстві не відкидають імовірності обмеження руху автомобілів на Бориспільському шосе в четвер 30 січня та в суботу 1 лютого.
Он напомнил, что его визит в Украину был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке.
"Мы отправимся и проведем хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности", - сказал Помпео.
Отвечая на вопрос о его послании сотрудникам посольства США в Украине, госсекретарь заявил, что ценит каждого дипломата и отметил "важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости".
Напомним, Госдеп США подтвердил визит Помпео в Украину 30 января. Госсекретарь прибудет в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.
Кроме Украины, Помпео посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.
https://www.rbc.ua/rus/news/pompeo-rasskazal-budet-govorit-zelenskim-1580339897.html
https://socportal.info/2020/01/29/ukrajini_ne_vistachaje_50_mlrd_dolariv_milovanov.html
А жорсткі нашийники нинішньому табуну дійсно не завадили б...
защита Трампа сказала что у Пороха было самое коррумпированое правительство чтобы обосновать запрос на расследование Байдена теперь им от Пороха поддержки не будет
херовая ситуация
Смешно
Кстати, что означает, когда называют snowflake??
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Taken from how every snowflake is unique. Used now as a catch-all term for the loony lefties who can't handle opposing opinions, need content warnings / safe spaces, and have absolutely no grasp on reality. The opposite would be someone with critical thinking skills and a shred of dignity.
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Been called a 'snowflake'? The 'it' new insult. ... During the 1970s, snowflake was used as a derogatory term for white or black people who were perceived as acting white. It was also slang for cocaine, "snow" for short.
На нестыковку обратило внимание издание "Украинская правда".
29 января СБУ отчиталась, что вывела Ивакина на подконтрольную Киеву территорию и получила от него полезную информацию о влиянии России на боевиков.
Однако в Facebook экс-министра местом его жительства указан Мариуполь. Лишь августе 2014 года Ивакин писал, что находится в Донецке. Других же публикаций, сделанных с территории "ДНР" на его странице нет. А уже в декабре 2014 года он публиковал фотографии из Мариуполя и писал, что в Донецке не был с сентября.
А еще в мае 2014 года, вскоре после своего назначения "министром" в "ДНР" он опубликовал пост, в котором заявил, что непричастен к сепаратистам, а "ДНР" назвал террористической организацией. Он заверил, что о своем назначении министром узнал в здании Донецкой ОГА, но деятельности "в рамках ДНР не вел".
А в Украине никакой реакции. Капец (((
Граждан, основываясь на секретных
Доказательствах, тепербь это,
гниды дорвались до власти...