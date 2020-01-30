 У зв'язку з візитом Помпео в Києві можуть обмежити рух із 30 січня по 1 лютого, - Держохорона

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління державної охорони України.

"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що із 30 січня до 1 лютого у зв’язку з візитом в Україну Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці", - йдеться в повідомленні.

У відомстві не відкидають імовірності обмеження руху автомобілів на Бориспільському шосе в четвер 30 січня та в суботу 1 лютого.

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