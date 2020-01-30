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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вакцина (181) грип (190) Мінздоров'я (1063)

 В Україні вже на 60 тисяч більше вакцинованих від грипу, ніж минулого року, - МОЗ

За перші чотири тижні в Україні від грипу вакцинувалися вже більше людей, ніж за весь попередній епідеміологічний сезон.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу заявила Оксана Кошалко, лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я.

За її словами, минулого сезону загалом було вакциновано 161 тисячу людей, а цього, станом на четвертий тиждень 2020 року, вже близько 220 тисяч.

"Це певним чином ще пов’язано з тим, що цього року до нас завезли більше вакцин, ніж минулого року. Це є одним з досягнень центру (громадського здоров’я. - Ред.), тому що ми проводимо комунікаційні заходи з виробниками вакцин - круглі столи, на яких ми обговорюємо можливість більшої поставки вакцин", - сказала Кошалко.

Вона також розповіла, що минулого епідсезону від грипу померли близько 60 людей, цього летальних випадків поки 13.

"Але з огляду на те, що в цьому сезоні переважає циркуляція вірусів А/H1 - це доволі важкий вірус грипу, він викликає ускладнення і в дорослого населення, і в дітей, взагалі діти мають великий ризик отримати захворювання. Тому, на жаль, я думаю, у нас надалі будуть реєструватися (летальні. - Ред.) випадки. Сподіваємось, що їх буде не так багато", - розповіла лікарка.

Нагадаємо, Кошалко також повідомила, що в Україні незначне перевищення епідеміологічного порогу на грип та ГРВІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захворюваність на грип в Україні перевищила епідпоріг, - Центр громадського здоров'я

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172678
 
 
 Топ коментарі
 
Класно. А Лєнка за три дні встигла відкрити сторінку, видалити,і знову відкрити .(Ех ! Скільки шедеврів пропало !)
В Украине уже на 60 тысяч больше вакцинированных от гриппа, чем в прошлом году, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5714
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Цей вірус не просто важкий, а він той самий свинячий грип тп ще той, який на початку 20 сторіччя назвали іспанкою.
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Ця вакцина матиме такий же ефект на вірус, як і хресна хода, або молитва. Справжня вакцина тільки розробляться. Хоча с урахуванням того, що сім із десяти в країні ідіоти, то їм допоможе, тому що, какая разніца, що вкололи.
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Отечественные барыги от минздрава стали богаче.
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Откажитесь от всей медицины. Ибо от пользования ею кто-то становится богаче. А тело свое завещайте науке, чтоб кладбище и конторы ритуальных услуг на Вас не обогатились.
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Шо ты пишешь, пень. Я не от медицины хочу отказаться, а вылечить украинскую медицину расстреляв всех чиновников-коррупционеров от медицины за геноцид украинского народа. А лучше повесить на Майдане.
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Сами Вы пень, если пытаетесь улучшить государство или все человечество расстрелами, а сами даже общаться нормально не научились.
Уже до Вас таких "улучшателей" был воз и маленькая тележка.
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Расстрелы казнокрадов и коррупционров приводят небывалому к росту экономики - доказано Китаем и Сингапуром. Это если тебе пример СССР в падло. Да и Запад навёл расстрелами порядок у себя, а потом только их отменил. А в Украине в разгар кучмовского разграбления государства отменили расстрелы, итог все видят - нищета и безправие народа.
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Класно. А Лєнка за три дні встигла відкрити сторінку, видалити,і знову відкрити .(Ех ! Скільки шедеврів пропало !)
В Украине уже на 60 тысяч больше вакцинированных от гриппа, чем в прошлом году, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5714
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Ну, тепер Зє буде любити іі як свою Батьківщину. Він саме так її уявляє. А зеботи - пишатися тим, що обрали такого презика.
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Мы не зебилы и зе не пишаемся, бо мы его выбрали шоб абы не потрошиная гнида и его свора нэнажэрлывых свинарчуков-сатановских.
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Я писав про зеботів, а Ви кинулися стверджувати, що Ви не зебіл. Вам не здається, що Ви тільки погіршили уявлення про Вас?
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На мнение и уявлення потрохососов мне глубоко тьфу.
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Цей вірус не просто важкий, а він той самий свинячий грип тп ще той, який на початку 20 сторіччя назвали іспанкою.
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Если интересно, то здесь Вы можете узнать про грипп что-то новое (если конечно Вы уже этого не знаете). https://twitter.com/Nat_anest/status/1180123563761778690
Не реклама, просто для меня это действительно было полезной информацией и ответом на многие вопросы.
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чудово...
але вірусів та їхніх штамів є багато.
хтось впевнений, що він вколовся саме від того, який зараз курсує в повітрі ?
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Ця вакцина матиме такий же ефект на вірус, як і хресна хода, або молитва. Справжня вакцина тільки розробляться. Хоча с урахуванням того, що сім із десяти в країні ідіоти, то їм допоможе, тому що, какая разніца, що вкололи.
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Отсутствует реклама вакцинации, народ просто не знает как это круто, поэтому боятся прививок. Если 100% людей будет прививаться от гриппа, производители противопростудных препаратов обанкротятся.
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В Украине уже на 60 тысяч больше вакцинированных от гриппа, чем в прошлом году, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7474 Александр Должанский Против какого штамма гриппа конкретно? Их больше 2 000 видов.
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Французский Ваксигрип против 4-х штамов, есть ещё Южно Корейский, он против 3-х самых распространенных. Я лично не болею простудными заболеваниями более 9 лет
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Ось для чого з"явився короновірус...але не всі зрозуміли ,що треба швидко хапатись за вакцину...а от у світі.. аж бігом.Так що Богатирьова в Україні -пролетіла.Швидше за все захворіли ті , що привились...або пропаща вакцина або побічні наслідки (зберігання) ну якщо тільки з бюджету закуплять на 32 млн населення.....
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Ух, як уханський грип кошмарить!!! Людішки такі примітивні створіння, хоча і вважають себе вінцем еволюції....
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