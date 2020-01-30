 Українська делегація залишиться в ПАРЄ, попри повернення туди Росії, - Ясько

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала глава української делегації, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.
"Я вважаю, що нинішнє голосування не розв'язує, а поглиблює кризу в Організації. Повторювати мантру про діалог з державою-агресором - це шлях в нікуди. Росіяни в ПАРЄ показують, що європейські цінності, права людини, мир і демократія для них - це порожній звук. Вони говорять мовою погроз, ультиматумів і пропаганди. Тим не менш, Росія буде в ПАРЄ. Ми назвали це "новою нормальністю"", - написала вона.
Ясько також окреслила три напрямки роботи української делегації в ПАРЄ:
- виконання мандата, отриманого від Верховної Ради;
- протидія поширенню Росією фейків і пропаганди з трибуни ПАРЄ;
- відновлення авторитету Ради Європи, зміцнення прав людини, демократії та верховенства права.
Повторюсь - от на хера Украине эта ватная ПАСЕ? Только деньги тратить на эту пустопорожнюю говорильню. Пускай там без нас дрочат на кремлевского недофашика продажные европейцы, которых история ничему не учит. Зачем участвовать в этом оскорбительном фарсе?
"Европейские ценности были проданы за 70 миллионов, которые Российская Федерация заплатила Ассамблее. Не так и много. 25 миллионов - за права человека, 25 миллионов - за верховенство права, 20 миллионов - за демократию.
Просто скидки какие-то.
Тем временем уже более 13 тысяч украинцев убиты.
И это не конец. Они продолжают убивать. Украинцев - в Украине, грузин - в Грузии, англичан - в Солсбери, нидерландцев - в малайзийском лайнере.
Меня удивляет, что автором доклада и предложения снять санкции является как раз представитель Нидерландов.
Таким образом, Петр Порошенко заявил, что ему очень жаль государство, которое имеет на таких высоких государственных должностях таких политиков с низким интеллектом.
Пятый президент Украины отметил: «Это самое настоящее варварство и полнейшее отсутствие цивилизации». Согласно словам Порошенко, высказываться подобным образом имеют право как раз украинцы, ведь именно Россия пришла с войной на Восток Украины, и аннексировала Крым.
С молчаливого согласия и при поддержке западных «спонсоров» в Европе зарождается новый нацистский режим, который уже разделил граждан одной страны по национальному и языковому признаку - на людей первого и второго сорта, позволив безнаказанно убивать последних;
внес раскол в единую Русскую Православную Церковь», - заявил Толстой.
Мы должны быть готовыми к дальнейшим провокациям со стороны Порошенко, который ждет от России единственного неосторожного шага для последующего размещения на территории Украины иностранного военного контингента. Вот почему так опасны сегодня провокации со стороны Киева - не только для России, для всей Европы».
http://www.er-duma.ru/news/petr-tolstoy-zapad-dolzhen-ostanovit-poroshenko/
Елизавета Алексеевна ЯСЬКО (СЛУГА НАРОДА) - ГЛАВА УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ПАСЕ
Ясько в кулуарах ПАСЕ поздравила Толстого - СМИ
«Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого», - говорится в сообщении.