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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (628) Росія (15288) Єлизавета Ясько (20)

 Українська делегація залишиться в ПАРЄ, попри повернення туди Росії, - Ясько

Українська делегація залишиться працювати в Парламентській асамблеї Ради Європи, попри ратифікацію повноважень делегації Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала глава української делегації, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

"Я вважаю, що нинішнє голосування не розв'язує, а поглиблює кризу в Організації. Повторювати мантру про діалог з державою-агресором - це шлях в нікуди. Росіяни в ПАРЄ показують, що європейські цінності, права людини, мир і демократія для них - це порожній звук. Вони говорять мовою погроз, ультиматумів і пропаганди. Тим не менш, Росія буде в ПАРЄ. Ми назвали це "новою нормальністю"", - написала вона.

Ясько також окреслила три напрямки роботи української делегації в ПАРЄ:

  • виконання мандата, отриманого від Верховної Ради;
  • протидія поширенню Росією фейків і пропаганди з трибуни ПАРЄ;
  • відновлення авторитету Ради Європи, зміцнення прав людини, демократії та верховенства права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172677
 
 
 Топ коментарі
 
Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России, - Ясько - Цензор.НЕТ 5843
Коли аргументи і зусилля української делегації в ПАРЄ вже не давали позитивний результат, делегація попереднього скликання завжди апелювали до п'ятого Президента України Петра Порошенка і він на своєму рівні завжди вирішував питання.
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Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России - Цензор.НЕТ 3728

Андрій Смолій
· 1 Std. ·

ЦЕ КИЇВ! Позняки!!!! Повісили!

Ну що, догралися...втрачаємо країну з кожним днем.
Це не ДНР.

Це Київ. Позняки. Просто зараз повісили бігборд: «расія наш главний стратєгічєскій партньор».

Далі вже нікуди. «Русскій мір» наступає з усіх сторін. Влада просуває «мір» з Путіним. От він, «мір». Московські окупантські триколори в ставлять на бігборди. Скоро будуть прапори вивішувати???

ОНОВЛЕННЯ. Є інформація що таке розвісили по всьому Києву.
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Не честі, не гордості, не характера. Тьфу.
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"Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России, - Ясько" - правильно, на зло ПАСЕ украинская делегация останется в ПАСЕ.
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Так а что тогда вообще делать в этой ПАСЕ? Смысл?
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в кто эту сосу в Раду приволок?!!..и еще главной в ПАСЕ отправил?!!..Плесень, под финальный занавес свой аккорд последний взять решила или Зажопные чертилы резвятся так?!!!
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а чего бы этим ***** не оставаться в ПАРЕ - на государственные бабки да в европе погулять и поХ... , что вас там хером да по вашей же роже, обосранные поЦриоты зелемойской шмаркли!
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дивишся на панночку Ясько,і відчуваєш-ЦЕ ЗУБР МІЖНАРОДНОЇ ДИПЛОМАТІЇ. Українська делегація залишиться в ПАРЄ, попри повернення туди Росії, - Ясько - Цензор.НЕТ 6902
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Шото підказує, що на 15 місце у списку вона потрапила не за гроші свого татуся скрипаля. Скрипаль стільки не наскрипає.
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Конечно Зе-шкуры не уйдут из ПАСЕ. Как никак братушек вернули!
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А сама більша ганьба що члени української делегації "львочкіни" голосували ЗА повернення делегації *****!!!
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Депутатам, наверное, просто нравиться прохлаждаться в Европе за наш счет.
Повторюсь - от на хера Украине эта ватная ПАСЕ? Только деньги тратить на эту пустопорожнюю говорильню. Пускай там без нас дрочат на кремлевского недофашика продажные европейцы, которых история ничему не учит. Зачем участвовать в этом оскорбительном фарсе?
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Делегации Украины под руководством этой пластмассовой муклы точно делать нечего.
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ГОНЧАРЕНКО

"Европейские ценности были проданы за 70 миллионов, которые Российская Федерация заплатила Ассамблее. Не так и много. 25 миллионов - за права человека, 25 миллионов - за верховенство права, 20 миллионов - за демократию.
Просто скидки какие-то.
Тем временем уже более 13 тысяч украинцев убиты.
И это не конец. Они продолжают убивать. Украинцев - в Украине, грузин - в Грузии, англичан - в Солсбери, нидерландцев - в малайзийском лайнере.
Меня удивляет, что автором доклада и предложения снять санкции является как раз представитель Нидерландов.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко не оставил без внимания слова одиозного российского политика, который назвал Украину и Грузию «лобными инвалидами».
Таким образом, Петр Порошенко заявил, что ему очень жаль государство, которое имеет на таких высоких государственных должностях таких политиков с низким интеллектом.
Пятый президент Украины отметил: «Это самое настоящее варварство и полнейшее отсутствие цивилизации». Согласно словам Порошенко, высказываться подобным образом имеют право как раз украинцы, ведь именно Россия пришла с войной на Восток Украины, и аннексировала Крым.
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ПЕТР ТОЛСТОЙ: ЗАПАД ДОЛЖЕН ОСТАНОВИТЬ ПОРОШЕНКО
С молчаливого согласия и при поддержке западных «спонсоров» в Европе зарождается новый нацистский режим, который уже разделил граждан одной страны по национальному и языковому признаку - на людей первого и второго сорта, позволив безнаказанно убивать последних;
внес раскол в единую Русскую Православную Церковь», - заявил Толстой.
Мы должны быть готовыми к дальнейшим провокациям со стороны Порошенко, который ждет от России единственного неосторожного шага для последующего размещения на территории Украины иностранного военного контингента. Вот почему так опасны сегодня провокации со стороны Киева - не только для России, для всей Европы».
http://www.er-duma.ru/news/petr-tolstoy-zapad-dolzhen-ostanovit-poroshenko/
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правильно, мужа нужно же искать) да и командировочные не помешают....
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Парламентской ассамблеи Совета Европы объявили результаты подсчета голосов по избранию Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ по квоте РФ.
Елизавета Алексеевна ЯСЬКО (СЛУГА НАРОДА) - ГЛАВА УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ПАСЕ
Ясько в кулуарах ПАСЕ поздравила Толстого - СМИ

«Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого», - говорится в сообщении.
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