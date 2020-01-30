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Все про:шахрайство (294) Нацполіція (8903) Правоохоронні органи (702) Тернопільщина (217)

 На Тернопільщині шахраї вкрали 365 тис. грн, зібрані для лікування дітей, - Нацполіція

Поліція Тернопільщини розшукує шахраїв, які привласнили гроші, зібрані на лікування восьми дітей, які постраждали внаслідок вибуху газу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Понад 360 тис. гривень віддала шахраям мама одного з потерпілих дітей села Угринів. Саме на її банківську картку надходили гроші, яку благодійники кидали на лікування дітей, травмованих унаслідок вибуху газу в сільському клубі.

27 січня близько 13:00 до неї зателефонував чоловік і представився працівником банку на ім'я Роман. Він заявив, що на її рахунок надходять великі суми коштів і вони не поміщаються на її електронний гаманець. Невідомий запропонував здійснити кілька маніпуляцій для отримання цих грошей.

Увійшовши в довіру, чоловік порекомендував зняти з рахунку частину коштів та перекинути їх на вказані рахунки. Таким чином жінка на 17 тис. гривень через iBox поповнила мобільні телефони кільком абонентам. Після цього вона, знявши зі свого рахунку гроші, почала перекидати їх через банківський термінал на картки, які диктував по телефону невідомий.

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Проте електронний гаманець банк заблокував через перевищення ліміту і додзвонювач сказав піти до фінустанови та розблокувати його. Жінка так і зробила, скориставшись допомогою працівника банку.

Унаслідок таких маніпуляцій мешканка села Угринів віддала невідомому 365 тис. гривень. Звернулася до поліції потерпіла лише через півтори доби після злочину, коли зрозуміла, що гроші віддала шахраєві.

Зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 частина 3 КК.

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Нагадаємо, що 8 дітей віком від 12 до 17 років постраждали від вибуху газу під час репетиції Різдвяного вертепу в селі Угринів Підгаєцького району. У всіх потерпілих медики констатували опіки обличчя та кінцівок 1-2 ступеня. На сьогодні чотирьох уже виписали на амбулаторне лікування додому, ще четверо продовжують перебувати в лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172675
 
 
 Топ коментарі
 
нє помєщаюцца на елєктронний кашельок.... тьотка савсєм тупая ілі соучасніца
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Олег Анатольевич, какой ваш номер в бюллетени?
Будем голосовать за вас! На Тернопольщине мошенники украли 365 тыс. грн, собранные для лечения детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4384
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маньяк отравіл купюри і пожертвовал на дєцкій дом...
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нє помєщаюцца на елєктронний кашельок.... тьотка савсєм тупая ілі соучасніца
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Когда я приду к власти такие мошенники будут идти на органы.
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Олег Анатольевич, какой ваш номер в бюллетени?
Будем голосовать за вас! На Тернопольщине мошенники украли 365 тыс. грн, собранные для лечения детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4384
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Я власть буду брать не за номером, а за Майданом.
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Олежка, ты забыл принять лекарство, оно на тумбочке в твоей палате. Номер палаты если забыл, шестая.
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Олежками будешь называть своих собутыльников из подворотни, а я Игорь! И я стой палаты где уже вылеченные лежат, бо лекарства мы уже повыжрали вместе с тумбочками.
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Хорошо, хорошо, только не нервничай. Всё будет по твоему. А сейчас обед, котлетки с пюрешкой. Иди поешь.
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А з нинішньою владою такі вилупки йдуть в органи
(або у партію СН)
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Ви даремно ображаєте вилупків з інших партій.
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Краще б вони йшли "на органи" (більше користі).
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Следовало бы найти конечно этих мошенников и немножечко повесить ну хотя бы в ближайшей посадке ненадолго.
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В принципе, найти несложно (даже если пополнение номеров - было с целью прикрытия и распыления сил оперсостава). Даже если счета открывались другими людьми (часто использовалось для вывода и легализации денег с игровых автоматов). Просто немного позаниматься.
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100% зеки. Вони постійно моніторять подібні новини й торгові інтернет-площадки. Розводка стара як світ. Вирахувати з якої зони був дзвінок зрвсім не важко. Зазвичай, керівництво зони - в долі. Хоча б пару раз звільнили керівників тюрем за те, що в арештанта був сотовий і, думаю, подібні форми шахрайства знизилися б в рази. Ну, а самому розводілі я б за подібне просто хребет перебив би десь в ділянці шиї, щоб тільки бенями кліпав і срав під себе, падло!
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Если зона находится в ОРДЛО, то никто ничего не сделает.
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какой-то бред, ходила в банк "разблокировать" ... а банковские работники не предупредили ее для чего эта разблокировка и возможно мошенники ...
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И номера телефонов есть и звонки были, а найти не могут.
Страна грабителей и ограбленных
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Да это с оккупированных территорий. Страна тут ни при чём.
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Какие окупированные территории? Тернополь, украинские банки, украинские операторы связи
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Вы ребёнок что ли? Мошенник звонил с оккупированной территории на украинского оператора связи для вывода денег из украинского банка.
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А что так просто вывести деньги на оккупированные территории.
И откуда такая уверенность, что именно так оно и было?
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Господи, село и люди.. вот таких как вы и обманывают, которые не хотят мозги включать.
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Ну да, государство не причем. Столько случаев такого рода и никто ничего не нашел. Ни полиция: слепая , глухая , ни банки, которые сомнительные операции на крупные суммы не ослеживают.
Пострадали люди, которые отдали свои кровные на помощь.
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Столько случаев такого рода и никто ничего не нашел.

==
Голословный бред. Мошенников по телефону ловили неоднократно.
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