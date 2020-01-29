 Перебування Нефьодова на посаді глави Митної служби коштує країні 200 млн грн щодня, - нардеп від "СН" Холодов

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у Фейсбуці.
Холодов зазначив: "Перебування на посаді глави митниці Максима Нефьодова коштуватиме нам тільки в січні 8 мільярдів гривень. Держбюджет втрачає на митниці мінімум 200 мільйонів гривень щодня.
На одеській митниці - повна дупа і розвал. Знову попризначали старих схемщиків на посади.
Але це ще не все. Нефьодов отримує по $10 тис. зарплати на місяць.
За листопад він отримав 252 595 грн
За грудень - 229 877 грн
Я не проти високих зарплат - але платити їх потрібно за результати. Нефьодову - за виконаний план із митних зборів.
Не можеш виконувати завдання - йди в НГО і там роби презентації зі слайдами".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше детективи НАБУ відкрили провадження на основі розслідування журналістів про тютюновий бізнес, пов'язаний із нардепом від СН Холодовим.
«Якщо ми хочемо досягти успіху, нам протягом 5 років потрібно 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій. Також потрібно збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування в понад 2 рази. В результаті ми зможемо знизити знос основних фондів з 60,6 до 48%. А якщо хочемо більше, то потрібно більше інвестицій.», - підсумував Милованов.(с)
Как хотите, а мне Большего, на сон грядущий- не надо.
Понятно, что Андрею Холодову вкупе с Ермаком и Медведчуком хотелось бы в этом кресле кого-нибудь "роднее"...
Что касается ЗП: не надо делать вид, что пришедший на смену будет получать меньше
Про успехи. Слово Холодова против слова Нефедова, кому что нравится...
"За 2019 год новая таможня собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов, что на один миллиард больше, чем в 2018 году, о чем сообщил глава Гостаможни Максим Нефедов. "
«Схеми» знайшли в кума Медведчука, який йде в Раду від «Слуги народу», віллу у Відні за 6 мільйонів євро
Тютюновий король, що живе на Кіпрі: розкрито нові дані про скандального "слугу народу"
Ссыляк 5-дневной давности: https://compromat.ws/otopitelnyj-sezon-mozhet-byt-sorvan-iz-za-aresta-schetov-ukrtransgaza/
Здєсь ? :Міністр освіти Ганна Новосад - колишня дівчина прем'єра Гончарука
ілі здесь ?: