EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  6456  47
Все про:Холодов (7) Нефьодов (137) Державна митна служба (8)

 Перебування Нефьодова на посаді глави Митної служби коштує країні 200 млн грн щодня, - нардеп від "СН" Холодов

Народний депутат України від "Слуги народу" Андрій Холодов, відомий своїми дружніми стосунками з помічником президента України Андрієм Єрмаком заявив про те, що перебування Максима Нефьодова на посаді голови Державної митної служби коштує державі 8 млрд грн на місяць.

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у Фейсбуці.

Холодов зазначив: "Перебування на посаді глави митниці Максима Нефьодова коштуватиме нам тільки в січні 8 мільярдів гривень. Держбюджет втрачає на митниці мінімум 200 мільйонів гривень щодня.

На одеській митниці - повна дупа і розвал. Знову попризначали старих схемщиків на посади.

Але це ще не все. Нефьодов отримує по $10 тис. зарплати на місяць.

За листопад він отримав 252 595 грн

За грудень - 229 877 грн

Я не проти високих зарплат - але платити їх потрібно за результати. Нефьодову - за виконаний план із митних зборів.

Не можеш виконувати завдання - йди в НГО і там роби презентації зі слайдами".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше детективи НАБУ відкрили провадження на основі розслідування журналістів про тютюновий бізнес, пов'язаний із нардепом від СН Холодовим.

Перебування Нефьодова на посаді глави Митної служби коштує країні 200 млн грн щодня, - нардеп від СН Холодов 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Те, що бізнесмен Холодов є кумом дружини Медведчука, не привід для виключення його зі списку "Слуги народу", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172674
 
 
 Топ коментарі
 
за 50 млрд инвестиций я вам любое экономическое чудо устрою... главное сбежать когда инвестиции с прибылью надо будет отдавать )
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Даже до короля табачной контрабанды и то дошло. Когда же до бубочки дойдет?
 показати весь коментар
 
 
известный своими дружескими отношениями с помощником президента Украины Андреем Ермаком .....
 показати весь коментар
 
 
В сценарії режисер бубочці ще не прописали. От і не дішло
 показати весь коментар
 
нужно успеть прибарахлиться... пока они слайды рассматривают
 показати весь коментар
 
 
Дайте їм трохи часу, і вони пояснять чому і тут винен Порох.
 показати весь коментар
 
 
Это проект России и Коломойского, а не президент.
 показати весь коментар
 
 
ожидание - со всех собираем по полной, и бюджет в шоколаде. реальность - да нафиг нужен такой бизнес с такими поборами... в результате шиш а не сборы
 показати весь коментар
 
 
Ничего! Всё идёт по Плану. Можэ даже по плану ГОЭЛРО, бо всю жизнь читал эту дикую аббревиатуру, но ни разу не попытался расшифровать эту хрень Итак, слово министЕру Милованову, который всё знает, в том числе о ГОЭЛРО и Нефедове:
«Якщо ми хочемо досягти успіху, нам протягом 5 років потрібно 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій. Також потрібно збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування в понад 2 рази. В результаті ми зможемо знизити знос основних фондів з 60,6 до 48%. А якщо хочемо більше, то потрібно більше інвестицій.», - підсумував Милованов.(с)
Как хотите, а мне Большего, на сон грядущий- не надо.
 показати весь коментар
 
 
за 50 млрд инвестиций я вам любое экономическое чудо устрою... главное сбежать когда инвестиции с прибылью надо будет отдавать )
 показати весь коментар
 
 
Милованов... Он такой Милованов. Жаль, что я трезвый. А то бы я уточнил, каков он- Милованов.
 показати весь коментар
 
 
ха 10 штук баксов... а вы знаете сколько уход за бородой стоит
 показати весь коментар
 
 
Как бы ни было, Нефелов занял должность по результатам конкурса. И кадровыми изменениями очень многим наступил на болезненый мозоль.
Понятно, что Андрею Холодову вкупе с Ермаком и Медведчуком хотелось бы в этом кресле кого-нибудь "роднее"...
Что касается ЗП: не надо делать вид, что пришедший на смену будет получать меньше

Про успехи. Слово Холодова против слова Нефедова, кому что нравится...

"За 2019 год новая таможня собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов, что на один миллиард больше, чем в 2018 году, о чем сообщил глава Гостаможни Максим Нефедов. "
 показати весь коментар
 
 
всего-то миллиард, а истерили, что там еще один ввп пропадает
 показати весь коментар
 
 
Только вот помесячные цифры очень интересные

Перебування Нефьодова на посаді глави Митної служби коштує країні 200 млн грн щодня, - нардеп від "СН" Холодов - Цензор.НЕТ 6439
 показати весь коментар
 
 
Еще один зеленогнойный лепечет под коксом херню о "прорыве" нарыва в экономике, мировом успехе зеленой зеКО-Манды и прочих космических достижениях. Если в прошлом году везде, в том числе и на Цензоре писали, что таможня на 20% по сравнению с 2018 годом меньше дала в бюджет, то я так понимаю, это программа стоп коррупции наверненько так чудно работает? )))))) Или это ваш нефедов с вами вместе, неуважаемый зеленодрочер, кокаина обнюхался? Холодов еще та задница, но все ваши зеленгнойные редкие твари и недоумки. Рыхформаторы хреновы, тупые продажные гады.
 показати весь коментар
 
 
Холодов - это друг Медведчука, который табачной контрабандой занимается?
 показати весь коментар
 
 
Саме він. Зараз мітить на місце монополіста табачки в Україні.
 показати весь коментар
 
8 лярдів ідуть на гору і осідають в кишенях Оманського і його шобли.
 показати весь коментар
 
 
Семья Холодова очень дружна с семьей Медведчука. Нардеп Андрей Холодов - медведчуковский прихвостень, так что полегче андрюшо))
 показати весь коментар
 
 
Он его кум. И еще -- это человек, которого в партию СН привел и отстоял лично сам Зеля.
 показати весь коментар
 
 
Тогда Зеля должен завтра ответить за базар. Фсё прост))
 показати весь коментар
 
 
у короля явно подгорает раз снизошел со своей Ларнаки))
 показати весь коментар
 
Когда в стране наступает полная задница -- даже король табачной контрабанды начинает чухать одно место. Нищим гражданам он и нафиг не нужен -- перейдут на самокрутки.
 показати весь коментар
 
 
Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив, що Україна вийде з опалювального сезону із дуже великим надлишком газу в українських газосховищах.Також величезні запаси в європейських газосховищах.
 показати весь коментар
 
Отопительный сезон может быть сорван из-за ареста счетов «Укртрансгаза»(с). А это- дочка Нефтезаза. Так кто врёт???
Ссыляк 5-дневной давности: https://compromat.ws/otopitelnyj-sezon-mozhet-byt-sorvan-iz-za-aresta-schetov-ukrtransgaza/

 показати весь коментар
 
Если кого-то критикуют члены шоблы "слуг народа" значит там всё ок. Видимо хотят своего человечка поставить.
 показати весь коментар
 
Они оба идиоты - что Нефёдов, что этот лох. Утверждать, что таможня призвана выполнять какой-то там план по таможенным сборам - это отрицание законов рыночной экономики. Таможенные сборы могут иметь смысл для транзитной страны, например, Польши или Германии (при этом в Германии раможенные сборы для экспортных предприятий почти равны нулю, а на импорт многих групп товаров тоже сбор ноль, транзитные сборы платят транспортные пердприятия), а Украина стремится стать экспортёром при абсолютно нелогичной инвалидной таможне, отсутвствии компенсации НДС и тупых экономистах и таможенниках. Тут никакой инвестиционный нянь не поможет, поверьте.
 показати весь коментар
 
 
Или план и не лезьте в то, как мы его выполним, или порядок на таможне, гуляет ветер, никого, даже собаке скучно.
 показати весь коментар
 
ну как бы хорошковский тоже оплачивал зе-выборы и таможня в офисе пре-зека(зеленого) должна быть его коровой
 показати весь коментар
 
Чертов кошмар! И как после этого(!) заснуть?! Откуда они повыползали?!
 показати весь коментар
 
 
У меня на новости про ЗЕленых дегенератов уже просто нет никакой реакции (эрекции тоже). Прогибом, примерно как на мух, крутятся, крутятся, а ты прекрасно понимаешь, что жить им только как сядет, и прихлопнешь. У придурков вообще нет чувства самосохранения???? Все суки на колени, на сцене, в Раде, на Майдане, на стадионе, где хотите, и плакать, и просить прощения, и 24 часа на покинуть пределы страны!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору