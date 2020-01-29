 Перебування Нефьодова на посаді глави Митної служби коштує країні 200 млн грн щодня, - нардеп від "СН" Холодов

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у Фейсбуці.

Холодов зазначив: "Перебування на посаді глави митниці Максима Нефьодова коштуватиме нам тільки в січні 8 мільярдів гривень. Держбюджет втрачає на митниці мінімум 200 мільйонів гривень щодня.

На одеській митниці - повна дупа і розвал. Знову попризначали старих схемщиків на посади.

Але це ще не все. Нефьодов отримує по $10 тис. зарплати на місяць.

За листопад він отримав 252 595 грн

За грудень - 229 877 грн

Я не проти високих зарплат - але платити їх потрібно за результати. Нефьодову - за виконаний план із митних зборів.

Не можеш виконувати завдання - йди в НГО і там роби презентації зі слайдами".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше детективи НАБУ відкрили провадження на основі розслідування журналістів про тютюновий бізнес, пов'язаний із нардепом від СН Холодовим.

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