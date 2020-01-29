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Все про:українська мова (333) Зінкевич (27) Слуга народу (609)

 Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар подає заяву на волонтерок, попросили не катувати їх виробленим в РФ фільмом. Дівчата їхали з похорону загиблого в зоні Операції Об'єднаних сил коханого однієї з них - воїна 10-ї ГШБр Миколи Сорочука.

Про це повідомила в Facebook нардеп від "Європейської Солідарності", голова ТСК з питань правового захисту ветеранів війни Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Полемізуючи з колегою, вона вказує, що стаття 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" чітко говорить, що послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.

"Якщо водій вважає трансляцію серіалу "послугою", то має подбати про те, щоб ця "послуга" була надана українською мовою", - зазначає нардеп.

Крім того, згідно з Законом України "Про кінематографію", для публічного показу фільмів (а показ у транспорті є саме публічним показом) необхідно отримувати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільму в Державному аґентстві України з питань кіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал

"Чи мав водій або транспортна фірма таке посвідчення? Чи перевірив депутат його наявність?", - уточнює Зінкевич.

Крім того, стаття 19 Конституцію України говорить, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. "Пасажир аж ніяк не зобов'язаний дивитися те, що йому насильно нав'язує водій, навіть якщо це відповідає "вишуканим смакам" більшості пасажирів. Пасажир може хотіти їхати в тиші, без зайвих світлошумових ефектів, у нього може боліти голова чи йому може бути потрібен відпочинок, зрештою сам фільм може псувати настрій і створювати дискомфорт. Пасажир оплачує проїзд, а не квиток до "кінотеатру на колесах" і має повне право вимагати вимкнути фільм. Водій має дбати про комфорт усіх пасажирів і на вимогу навіть одного пасажира одразу ж припинити показ фільму", - підкреслює нардеп.

На Ярину Чорногуз народний депутат від "Слуги народу" "подає заяву за утиски російської мови, бо вона попросила просто-напросто не катувати її виробленим в РФ фільмом".

Зінкевич також звернула увагу колеги на його прямі обов'язки: встановлення правди у справі вбитого автивіста Артема Мірошниченка у Бахмуті, а також смерті Володимира Рибака та 16-річного Степана Чубенка, 15-річного Данила Дідика.

Вона висловила побоювання, що відбувається повернення до часів утисків всього українського, що "будуть страждати громадяни України, які живуть в Україні і спілкуються державною мовою", як за часів правління Януковича і його посібників.

"Мову забороняли понад сотню разів - але народ завжди оберігав її. Наша мова - це не просто набір слів з певною лінгвістичною ознакою, це сакральна річ, скроплена нашою кров'ю.

І тому я не просто обурена і закликаю особисто заступника голови комітету ВРУ з питань свободи слова Євгенія Барагара не писати заяву на громадянок України, які вступались за українську мову, бо з його боку це буде репресією рівня Сталіна. Бо тоді в багатьох постане питання, а слуга якого народу Євгеній Барагар? Чи достойна ця людина бути на такій посаді у Верховній Раді?

Бо "нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"

Зараз, я заступаюсь за Ярину та Настю не лише як народний депутат та Голова Тимчасової спеціальної комісії з питань правового захисту ветеранів війни, а й як ветеранка російсько-українські війни, як командир батальйону "Госпітальєри". Бо мені є різниця, і я не буду мовчати, коли депутат не лише не знає нашого законодавства, а й виправдовує злочин.

І я закликаю підтримувати таких активістів, як Ярина Чорногуз, які плекають мову у різних куточках нашої країни. Вони захищають набагато важливіше, ніж право вибрати фільм в автобусі: вони захищають серцевину нашого спільного генетичного коду - наше право на свободу, право на самоідентифікацію і право на захист від окупанта, якою б зброєю він не вбивав наш народ - гібридним мас-культурним продуктом чи кулями на фронті", - наголошує депутат.

Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Ради досі не надходили пропозиції щодо змін до мовного закону, - Разумков

Нагадаємо, 28 січня водій автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовився виключити російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.

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Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар заявив про плани звернутися в поліцію, оскільки як волонтерки нібито порушили закон.

Военнослужащіq 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Микола Сорочук загинув 22 січня на Приазовському напрямку від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ. 25 січня в Луцьку відбулася церемонія прощання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172673
 
   
 Топ коментарі
 
До моменту повного припинення окупації території України на Волині діятиме мораторій на використання російськомовного культурного продукту.

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подати до суду на гниду водятла за посібництво окупантам! Призываю не писать заявление на волонтерок, заступившихся за украинский язык, потому что это будет репрессией уровня Сталина, - Зинкевич обратилась к Брагару - Цензор.НЕТ 9384
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Таня Бойко

@Kharkov_2019

·1 ч

Слугиня Зе Ясько Є. привітала Толстого з призначенням в ПАРЄ!То ось які настанови були від Зе - здача інтересів України! Гнати геть!

Призываю не писать заявление на волонтерок, заступившихся за украинский язык, потому что это будет репрессией уровня Сталина, - Зинкевич обратилась к Брагару - Цензор.НЕТ 4861
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одне цікаво - чомусь більшість тутешніх прихильників ПЕС пишуть , як раз , кацапською мовою ! Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 9571
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напхали твоему зебилу по самые гланды в твитре Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 4261 а могут и в ящик засунуть мусрный Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 4261
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Як же ти Яна могла вступити в це лайно - СН ??? Зараз коллегу просишь не писати телегу на дівчат... Того коллегу тре не просити а сходу берцом по пиці , так воно швидше зрозуміє що не правий
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игорь, ты больной? Яна депутат от ЕС
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Блин, ну ты ж нормальный, вроде, был? Аж статью перечитал! Яна с зеленым дерьмом никак не связана - перекрестись!
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Ігорю, ви начебто адекватний... Тому вважаю цей допис наслідком перевтоми або неуважності.
Нічого страшного, але новини тре' читати уважніше )))
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А ведь, могли спокойно доехать до пункта назначения...
Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 5960
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Да можно было и на Майдан не выходить в 2013-м. Можно было и Роисе не сопротивляться.
Бесхребетные так и делают. Но Украина держится не на бесхребетных. Именно поэтому ЗЕ до конца срока не доживет.
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И Крым был бы в составе Украины.
И конфликта бы не было.
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и ты бы получил цынк с твой детё и мог бы бухать за похороные как твоя родня на московии Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 7084
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Ну я и не сомневался в тебе, ублюдок.

Чеченцев тебе в дом. И жена довольна, и тебя накормят.
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А ты тварь кремлевская, на хрен с пляжа
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Доживе. В Україні не залишилось нації. Дякуємо бидлу що після майдану заплющило очі на вбивство Сашка Білого та інших що пропонували вирішити питання радикально, і дозволило порошенко з х..лом знищити найпасіонарніших в котлах. Тепер залишилося лише інертне зе-бидло, та упороті порохоботи. 80 відсотків і тих і тих мають совково-руську прошивку та розмовляють мовою ворога. Навіть отут захищаючи українську мову люди пишуть російською. Україна не вижила.
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По многим украинским каналам свободно крутят российские фильмы и сериалы и ничего, а тут понимаешь прям трагедия на пустом месте.
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Оно не зелень. Оно вата - русофил. Большой любитель поговорить о мощи роисянского оружия.
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нет росиянского оружия, есть остатки советского оружия.
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ВИнторогая долго тут ещё рыгать боярышником будешь??
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да что за хрень твориться в Киеве? Брагару дать таблетку для роста мозга, от бешенства тоже и порвать потом.
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Эту "хрень" сотворил лохторат в апреле прошлого года. Поэтому и живем сейчас в режиме "какая разница"
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Приємно дізнатися, що ще є люди із патріотизмом, у яких ще серце болить за Україну і її синів та дочок, бо останнім часом багато розчарування із цього приводу.
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оно уже в твиторе отгребает и на мродо книге тоже Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 7764
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Ну ващето лучше бы оно огребло, как Шуфрич. Хорошо так от души.
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А краще як бузина.
Ось таких треба у машинах підривати.
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В мордокниге насовали - не пропихнуть ещё парочку))) ой, дебилушка он. Комментарии там радуют
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в тви боец напхал в стиле любимо вовкой Кривого Рога с матом для понимания Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 2845 тело из Сервантерии пыталось отгавкиватся получило ещё больше
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это с похорон ехали они
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посмотри выше на фото их-это 2 бухие тёлки,едущие с дискотеки-а не с похорон
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ух ты ты упоролся или как Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 3991 хотя что с тебя взять кацап мамка твоя тёлко из корвника Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 7395
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как говорил наш "харант"-а какая разница...ДНО...вот и пожинаем...ганьба СН...за что умирают наши воины на Донбассе?!!!
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Эту историю надо раскрутить по всем каналам с показательной поркой депутата, и раз и навсегда конкретно объяснить, что вот отдельно «русский язык» и вот отдельно «кремлевская пропаганда», и надо уметь отличать одно от другого.
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Какая тебе пропаганда, ты даже не знаешь какой сериал смотрели, их по всем украинским каналам крутят, пусть и с субтитрами. А тут прям зрада понимаешь если этот же сериал включили в автобусе.
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слушай-сама ситуация-это вопиюще...удивлён что не нашлось там нормального мужика-водиле в морду дать...а по хорошему-его бвы на передок-на пару дней...хай "прочувствует любовь" кацабов...
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Я пока не видел названия сериала, но очевидно там было что-то такое что из зацепило. По идее у нас такое «по всем каналам» не должны крутить. Надеюсь скоро узнаем название.

И кстати заметь, ты сам не знаешь какой был сериал, но тем не менее заявляешь: «да вы что, какая пропаганда».
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С субтитрами по всем каналам крутят в основном украинские сериалы на русском языке. Наверное ты их имел ввиду?
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знаешь -буду рад когда кого-то из твоей родни ё-т-а ты после похорон будешь вынужден идти на дискатеку...частную...от всей души желаю...
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шо характерно-этому Брагару кака-то тварь это подсоветовала...это новая лакмусовая бумажка для громадян...типа-авось проканает...тут уже начинают нехорошие вещи творится...ох нехорошие...
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вот такие брагатвари руководят Украиной. и ВЫ их избрали!!!!!!!!!!!!!!! не я, вы 73%. думали по приколу прокатит? и это еще не все. скоро перед барином шапочку с дурной башки снимать придется. а в турборежиме может проскочить и такой закон что и в дупу чмокать буудете
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А, шо надо было потроха с его сворой нэнажэрлывых свинарчуков-сатановских второй выбирать? Так сейчас курс гривны был бы 35, а не 25.
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***** этой дыбильной "волонтёрке" спасибо думаю сказал. Кстати, чего она косички как негритянка заплетает? Не по-украински как-то, не патриотично что ли.
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иди там твой отец боэц фроната нобису матумасо воин чё1рной пантеры и любитель баб и твой мако помер и оставил тебе наследие в 1 ак и труды ленина на языке бурунди Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 3983
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Шота многа дебілов в раду попало.
Видно, з того роя не буде ніфуя.
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некоторые депутаты от "СН" вкрай рамсы попутали...у нас война с рф а они заступаются за рюцкий язык...кретины...и маллороссы...Ганьба для 73% громадян Украины...вы хотели "абы не Порох"...а получите взад януковоща и Ко...и членство в ташкентском саюзе...ну то и утритесь...
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Ты дурак? При чем здесь русский язык, это все равно что обвинять немецкий язык в преступлениях фашизма.
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А причем тут язык? Они были против срусского сериала, а не декламирования Пушкина.
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тавариссч...тут дело не в языке...а в его пользовании...язык агрессора-надо искоренять в массовом употреблении...дома-сколько угодно...а в громадських местах -ридна мова...иначе "мышебратья" нам боком вылезут...усёк...?!
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А частный автобус - это громадське место?
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Тебя? Зачем? Туда тебе дорога. А автобус, который предоставляет общественные услуги является общественным местом. Хотя у зебилов с логикой всегда были проблемы Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 6489
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А если государство не имеет к этому никакого отношения, даже на запчасти не выделяет?
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Значит государство аннулирует лицензию и выдает ее тому, кто будет выполнять требования законов. Прикинь, как все просто?
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А причем тут государство? Это частная фирма, которая за вознаграждение предоставляет УСЛУГИ ОБЩЕСТВУ. Т.е. кроме зарабатывания прибыли несет общественную нагрузку по доставке пассажиров, при этом ее транспортные средства конечно становятся общественным транспортом, т.е. транспортом для общества, удовлетворяющим его потребности в мобильности. Я достаточно понятно объяснил?
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если там едут пассажиры которые заплатили свои деньги-вадила должен любую просьбу выполнить...сервис-да...?!
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Вот водила и выполнил волю большинства!
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и знаешь -сдаётся мне шо бальшинство уже сделало свой выбар-в апреле...73% зебилов...и вот -пожинаем...тебе такое по душе...?!!! тогда ты не украинец...тебе в маллоросию... Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 1260
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А если большинство захотело обоссать салон? Херню не мели!
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ребятки-вам в рассею...вас там примут как родных...и заберите с собой СН... Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 7058
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Ты же утверждаешь, что водила должен выполнять требования большинства? Так что не так в этом случае? И ,кстати, нет: если бы все захотели поссать в автобусе, то при твоей версии пешком бы пришлось идти водиле - так решило большинство.
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ты рамки приличия понимаешь...?! не путай х_р с пальцем...Патриотизм-он сейчас не в моде...Квартальная банда его теперь делает позором...вот в этом проблема...!!! чей Крым...?!!
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Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 6680 Какие рамки приличия? У них фюрер хером по роялю на сцене стучал. О чем вы? Для них это норма.
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Да всё оно ватное быдло понимает. Оно и визжит про большинство бо ему ватному скоту сейчас так выгодно мол большинство хотело ..значит давайте за большинство. если б это большинство было за Украину этот ватный скот Eastern Express визжал бы как биндеравцы распяли мальчика в трусиках...Таких ватных скотов как этот Eastern Express надо сразу в харю бить шо оно даже не пикало..удивляюсь почему не банят ватного выкидыша..
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Украинцам пора научиться убивать своих врагов
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Є.Б. Є воїн диванної армії!який ухилявся від захисту неньки України!Він зараз своїми діями показує своє справжнє ''лице ''(афедрон)!!!!!ганьба!
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Брагар немного конечно подопухший и подоборзевший клоун! Пусть подает заявление, ничем хорошим для его карьеры это не закончится (как минимум))
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зелёнка и яйца-как минимум...бо фрахция ему и слова не скаже..ну а Зе-тем более...они ещё и статью всунут в закон про СМИ...или языковой закон станут править...твари...
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Не свисти, это отличная реклама для Зебила и всех зеленых
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Шо правда , то правда. Последние несколько лет избегаю ездить в междугородном транспорте. Принудительный кинотеатр на колесах с запредельно тупыми фильмами на полную громкость.Все поездки, которые помню, вспоминаются идиотским фильмами после которых хочется блевать. И если из кинотеатра ты можешь уйти, то из говнокинотеатра на колесах - никак, потому как билет куплен, и тебе нужно добираться до пункта назначения.
Зачем это навязывание кинопомоев - кто бы ответил ? И не пора ли как - то защитить права потребителей, которые просто хотят ехать, глядя на меняющиеся пейзажи за окном, а не на хрень, которую тебя вынуждает смотреть дебил - водитель.
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я честно говоря в ак-е от этой ситуации...года 2 назад водила бы на коленях прощения выпрашивал...и впредь хер бы такое делал...но вот пришли "слуги какаразница" -и усё.мы поплыли..."мир.дружба.жвачка"...
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молодец Зинкевич! нужно всем подписаться под ее постом!
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Клоунам треба терміново сідати за підручник історії, особливо ретельно вивчити сторінку про Коліївщину.
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ниччё...рейтинг СН идёт потихоньку в дупу...смотрим и готовимся...
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Они страницу про Голодомор прочитать не могут, не то что выучить, еще и Коліївщину.
Рожденные ползать в зеленом угаре летать не смогут точноЗакликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара - Цензор.НЕТ 3165
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К сожалению и наша тоже. Если бы они тихо срали у себя на кухне, я был бы только за.
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Політичний аналітик Піонтковський про ворогів української державності у владі:

"Деякі з них зробили вибір на користь Росії. Іншим людям з української влади ніякого вибору і не треба робити. Вони за переконаннями ще з народження були ворогами державності України. Зараз вони захопили владу. Це геніальна операція КДБ і російської пропаганди. Вони не могли безпосередньо поставити цих людей при владі, треба було придумати таку прокладку, як Зеленський. Ось вам уся суть проведеної операції".
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/putin-postaviv-zelenskogo-na-lichilnik-merkel-i-makrona-na-botsi-rosii-piontkovskij.htm
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зашли "ссади"...кацабы мастаки в подлостях...это редкие твари...а кто-то от них в васторге...300 с лишним лет ничему не научили...жаль...
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