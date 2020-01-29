 Закликаю не писати заяву на волонтерок, які заступилися за українську мову, тому що це буде репресією рівня Сталіна, - Зінкевич звернулася до Брагара

Про це повідомила в Facebook нардеп від "Європейської Солідарності", голова ТСК з питань правового захисту ветеранів війни Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Полемізуючи з колегою, вона вказує, що стаття 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" чітко говорить, що послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.

"Якщо водій вважає трансляцію серіалу "послугою", то має подбати про те, щоб ця "послуга" була надана українською мовою", - зазначає нардеп.

Крім того, згідно з Законом України "Про кінематографію", для публічного показу фільмів (а показ у транспорті є саме публічним показом) необхідно отримувати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільму в Державному аґентстві України з питань кіна.

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"Чи мав водій або транспортна фірма таке посвідчення? Чи перевірив депутат його наявність?", - уточнює Зінкевич.

Крім того, стаття 19 Конституцію України говорить, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. "Пасажир аж ніяк не зобов'язаний дивитися те, що йому насильно нав'язує водій, навіть якщо це відповідає "вишуканим смакам" більшості пасажирів. Пасажир може хотіти їхати в тиші, без зайвих світлошумових ефектів, у нього може боліти голова чи йому може бути потрібен відпочинок, зрештою сам фільм може псувати настрій і створювати дискомфорт. Пасажир оплачує проїзд, а не квиток до "кінотеатру на колесах" і має повне право вимагати вимкнути фільм. Водій має дбати про комфорт усіх пасажирів і на вимогу навіть одного пасажира одразу ж припинити показ фільму", - підкреслює нардеп.

На Ярину Чорногуз народний депутат від "Слуги народу" "подає заяву за утиски російської мови, бо вона попросила просто-напросто не катувати її виробленим в РФ фільмом".

Зінкевич також звернула увагу колеги на його прямі обов'язки: встановлення правди у справі вбитого автивіста Артема Мірошниченка у Бахмуті, а також смерті Володимира Рибака та 16-річного Степана Чубенка, 15-річного Данила Дідика.

Вона висловила побоювання, що відбувається повернення до часів утисків всього українського, що "будуть страждати громадяни України, які живуть в Україні і спілкуються державною мовою", як за часів правління Януковича і його посібників.

"Мову забороняли понад сотню разів - але народ завжди оберігав її. Наша мова - це не просто набір слів з певною лінгвістичною ознакою, це сакральна річ, скроплена нашою кров'ю.

І тому я не просто обурена і закликаю особисто заступника голови комітету ВРУ з питань свободи слова Євгенія Барагара не писати заяву на громадянок України, які вступались за українську мову, бо з його боку це буде репресією рівня Сталіна. Бо тоді в багатьох постане питання, а слуга якого народу Євгеній Барагар? Чи достойна ця людина бути на такій посаді у Верховній Раді?

Бо "нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"

Зараз, я заступаюсь за Ярину та Настю не лише як народний депутат та Голова Тимчасової спеціальної комісії з питань правового захисту ветеранів війни, а й як ветеранка російсько-українські війни, як командир батальйону "Госпітальєри". Бо мені є різниця, і я не буду мовчати, коли депутат не лише не знає нашого законодавства, а й виправдовує злочин.

І я закликаю підтримувати таких активістів, як Ярина Чорногуз, які плекають мову у різних куточках нашої країни. Вони захищають набагато важливіше, ніж право вибрати фільм в автобусі: вони захищають серцевину нашого спільного генетичного коду - наше право на свободу, право на самоідентифікацію і право на захист від окупанта, якою б зброєю він не вбивав наш народ - гібридним мас-культурним продуктом чи кулями на фронті", - наголошує депутат.

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Нагадаємо, 28 січня водій автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовився виключити російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.

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