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 Суспільство
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Все про:Крути (30) Білецький (119) Національний корпус (225)

 Активісти Нацкорпусу провели масові акції на честь 102-ї річниці Крут. ФОТОрепортаж

29 січня Національний Корпус провів пам'ятні марші на честь молодих воїнів крутян, які віддали життя за Україну в бою з російськими військами під Крутами 29 січня 1918 року. Учасники маршів пройшли центральними вулицями своїх міст, скандуючи гасла: "Крутяни - перші кіборги", "Україна понад усе".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт партії.

У Нацкорпусі наголосили: як і 100 років тому, так і сьогодні Росія намагається знищити незалежність нашої держави, на захист якої в умовах деморалізованої армії та корумпованої влади, першими стали добровольці.

"Як тоді, так і зараз у нас не було армії, тому що вона була деморалізована, проголошуючи нейтралітет, сиділа по казармах. Згадайте, як 6 років тому українські військові віддавали свою зброю натовпу зазомбованих людей на Сході. Як тоді так і зараз на захист України стали добровольці", – сказав під час виступу на мітингу в Івано-Франківську керівник Західного Терену Нацкорпусу, ветеран "Азову" Сергій Бевз, додавши що героїзм крутянців надихає їхніх нащадків у війні з ворогом.

"Не знаю, що додавало сил молодим воїнам у бою на станції Крути, але я знаю, чиїм прикладом, надихались у 2014 році ми, – це були зокрема й герої-крутянці. Їхня самопожертва дала можливість відбутися українській державі", – зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Марш пам'яті Героїв Крут відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер Національного Корпусу Андрій Білецький висловив думку про те, що бій під Крутами – це взірець подвигу українського добровольчого руху. "Починаючи з 2014 року, подвиг крутян повторили бійці полку "Азов". Багато з тих, хто віддав своє життя за Україну, так само були студентами. У серпні 2014 року в Іловайську, накривши гранату своїм тілом, щоб врятувати життя побратимів, загинув Андрій Снітко на псевдо "Хома". Йому було 18 років", – сказав він під час виступу у Харкові.

"Героїзм добровольців – це завжди виправлення помилок влади. Історичні уроки мають бути вивчені. Незалежність треба відстоювати не у комфортних кабінетах на дипломатичних переговорах з ворогом, а зі зброєю в руках. Україну може захистити тільки професійно навчена і добре озброєна армія. Тільки так ми можемо гарантувати збереження держави", – підкреслив  Білецький.

Заходи, присвячені захисникам української державності, відбулися, зокрема, в Крутах, Івано-Франківську, Харкові, Запоріжжі, Вінниці, Херсоні, Чернівцях. Тільки в Харкові події цього дня зібрали понад 4 тисячі осіб.

Активісти Нацкорпусу провели масові акції на честь 102-ї річниці Крут 01
Активісти Нацкорпусу провели масові акції на честь 102-ї річниці Крут 02
Активісти Нацкорпусу провели масові акції на честь 102-ї річниці Крут 03
Активісти Нацкорпусу провели масові акції на честь 102-ї річниці Крут 04
Активісти Нацкорпусу провели масові акції на честь 102-ї річниці Крут 05
Активісти Нацкорпусу провели масові акції на честь 102-ї річниці Крут 06
Активісти Нацкорпусу провели масові акції на честь 102-ї річниці Крут 07
Активісти Нацкорпусу провели масові акції на честь 102-ї річниці Крут 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172672
 
   
 Топ коментарі
 
Украина обязана чтить своих героев, а не быть "какая разница"!!
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Який главзебіл, такі і слуги. Бігуни від призову.
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Ну МОЛОДЦЫ ,что тут ещё скажешь - ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Активисты Нацкорпуса провели массовые акции в честь 102-й годовщины Крут - Цензор.НЕТ 7504
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Ну МОЛОДЦЫ ,что тут ещё скажешь - ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Активисты Нацкорпуса провели массовые акции в честь 102-й годовщины Крут - Цензор.НЕТ 7504
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Ещё бы этих депутатиков от СН в армию отправить 😀😀😀
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в армии заробитчане..а эти настоящие патриоты!)))
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не випендрюйся. І там, і тут. кожному своя доля і свій час.

Слава Героям!
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Без стимула от теневых лиц ничего не делается.
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Украина обязана чтить своих героев, а не быть "какая разница"!!
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Який главзебіл, такі і слуги. Бігуни від призову.
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Оце буде пожива для кацЗМІ про нацистів. Активисты Нацкорпуса провели массовые акции в честь 102-й годовщины Крут - Цензор.НЕТ 595
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Не, это кацЗМІ, не интересно - это козломордое стадо не напрягает, а вот скандал с "волонтёркой" кацЗМІ обсосали до косточек.
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Журналистам и депутатам нужно говорить что власть - это оккупанты, которые устроили то, чем они всю жизнь зарабатывали - шоу. Нас дурят и сливают, строят из себя проукраинских, а сами сливают России. Об этом нужно говорить. Областные Рады должны начать высказывать недоверие президенту.
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Бєлєцкій то попушка Гапон або й ще гірше. Технології ФСБ не змінюються - з Тягнибаксом вони так само діяли.
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чекаємо тисчі розірваних в дриск кацапских пердаків на всіх каналах необ'ятної Росії)
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а хто замовляє ці понти? чи не ФСБ бува?
бо крім понтів справ ніяких не видно...
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Тепер понятно,чому по всьому Києву така хрінь висить :
Активісти Нацкорпусу провели масові акції на честь 102-ї річниці Крут - Цензор.НЕТ 4756
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