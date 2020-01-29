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 Канада розширила санкції проти Росії за проведення виборів в окупованому Криму

Канада наклала санкції на шістьох росіян за організацію незаконних виборів у окупованому Криму.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Постановою про спеціальні економічні заходи (Україна) заморожуються активи та накладається заборона на співпрацю із визначеними особами шляхом заборони усім на території Канади та канадцям поза межами Канади торгувати майном цих осіб чи надавати їм фінансові та пов’язані послуги", - йдеться у документі.

У санкційний список потрапили: так званий голова виборчого комітету Севастополя Сергій Даниленко, його заступниця Лідія Басова та секретар виборчої комісії Катерина Пиркова, а також член Ради Федерації РФ від Севастополя Катерина Алтабаєва, голова міських законодавчих зборів Володимир Немцев та т.в.о. губернатора міста Михайло Развожаєв.

Зазначається, що оголошені санкції набувають чинності негайно.

Нагадаємо: раніше про обмежувальні заходи проти цих шести осіб, а також московської приватної залізничної компанії "Grand Service Express" та її гендиректора Олександра Ганова, оголосили у США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172671
 
   
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тот случай когда Канада роднее "зеленой" Украины...
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Кацапские попрошайки опять себе внапользы выпросили у канадопиндосов, нищеброды, ...лять... Канада розширила санкції проти Росії за проведення виборів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2994
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Який жах!!! Цілих шість москальских пішаків! Потужно, ****!
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