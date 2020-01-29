 До кінця року запустимо автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом, - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт із будівництва об'єкта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Уже завершили процес монтажу верхніх тимчасових опор. І ми починаємо новий, важливий етап - установка натяжних тросів, які забезпечують надійність конструкції моста, розрахованого на автосполучення і лінію метро", - зазначив Кличко.

Всього на початку квітня цього року Київ має отримати 68 тросів, 4 з них вже надійшли на будівництво. Роботи з їхньої установки почнуть у травні цього року. Також триває процес зварювання металоконструкції частини моста в напрямку Подолу. За кілька місяців за допомогою кранів її встановлять на місце. І за кілька місяців підрядники обіцяють добудувати частину перегону моста від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу через залізницю на лівому березі. Там триває процес бетонування опор.

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Кличко зазначив, що проєктна пропускна здатність нового мостового переходу становитиме 60 тис. авто на добу. Це суттєво розвантажить інші транспортні артерії міста. Сьогодні добова інтенсивність руху автотранспорту п'ятьма мостами через Дніпро в Києві становить близько 300 тис. автомобілів. І в "години пік" пропускна спроможність мостів перевищується майже втричі.

"Подільсько-Воскресенський - найбільший арочний міст в Європі. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху і 2 залізничні колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі, прокладуть також і трубопровід", - повідомив мер столиці.

Він також нагадав, що Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003 року.

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