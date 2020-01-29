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Все про:Крим (7126) санкції (2472) США (6002)

 Мінфін США оголосив про розширення санкцій проти РФ, додавши до списку вісьмох чиновників і бізнесменів, пов'язаних з окупованим Кримом

Опублікований міністерством список фізосіб, на яких вирішено поширити обмежувальні заходи, майже повністю збігається з аналогічним списком, опублікованим днем раніше Радою ЄС із загальних питань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, США вводять санкції проти тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, голови Ради міністрів Криму Юрія Гоцанюка, голови Законодавчих зборів Севастополя в 2016-19 рр, а нині сенатора від Севастополя Катерини Алтабаєвої.

Також в переліку значаться глава севастопольського виборчкому Сергій Даниленко, його заступник Лідія Басова і секретар комісії Катерина Пиркова, глава Закзборів Севастополя Володимир Немцев.

Окрім того, в американському списку є одна людина, яка не фігурувала в опублікованому ЄС юридичному акті: йдеться про Олександра Ганова, який, як зазначає Мінфін США, "пов'язаний з компанією "Гранд Сервіс Експрес".

Компанія "Гранд Сервіс Експрес" (Москва) створена в 2002 році, спеціалізується на залізничних пасажирських перевезеннях підвищеної комфортності, зокрема на напрямку Москва - Санкт-Петербург.

У 2019 керівництво ГСЕ прийняло рішення розширити географію маршрутів. За даними Мінтрансу Росії, ця компанія сама виступила з ініціативою стати перевізником пасажирів залізницею до Криму.

Пасажирські поїзди курсують мостом через Керченську протоку, що з'єднує материкову частину РФ з півостровом Крим, з 25 грудня минулого року.

ГСЕ в 2020 році має намір розширити географію поїздок на півострів.

Акціонери ГСЕ не розкриваються. Ганов є гендиректором ГСЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС вніс до санкційного списку сім осіб, причетних до "виборів" в окупованому Криму, - Йозвяк (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172669
 
 
 Топ коментарі
 
Это не санкции это пародия на санкции . Минфин США объявил о расширении санкций против РФ, добавив в него восемь чиновников и бизнесменов, связанных с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 2372
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Пора кончать с этим американским беспределом. Мыролюбный Зеля кацапов с праздниками поздравляет, а эти, противные, санкции подкидывают.
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США посмотрели на сегодняшнее заседание в ПАРе, и поняли, что надо что-то делать Минфин США объявил о расширении санкций против РФ, добавив в него восемь чиновников и бизнесменов, связанных с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 5011
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Пора кончать с этим американским беспределом. Мыролюбный Зеля кацапов с праздниками поздравляет, а эти, противные, санкции подкидывают.
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да не скажи … посмотри ютюб , там многие гипермаркеты закрываются и кацапы их попросту грабят , как грабили сепары в первые дни все магазы в лугандоне с даунбасом.
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Ну дык визит Помпео в Киев и с пустыми руками? А сколько еще благодарности и клятв в верности от Зе и Пристайко услышим...
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И вот как это ПАСЕ называть - продажные с-ки и бл-ди?
И мы еще этим ОБСЕ, ЕС и др поддакиваем, наши презики под козырек весь их бред берут. Наших жестких ответов, что они суют нос в наше суверен законодательство - было на пальцах одной руки посчитать!
Какого хр-на нам указывают какие законы принимать, и уж тем более менять Конституцию!!!!
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Санкции-это круто!Инвестиции,вложенные в мордор гейропой-уже начинают просто тупо грабить,как орки на Донбасе 5-ть лет назад.А там ведь 452 лярда только внеш.долга.Будет весело!
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Бред, сумма долга там очень низкая по отношению к ВВП, около 25%. Во многих странах долг превышает ВВП и ничего живут себе неплохо.
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В борделе путана тоже 20-ть лет живёт неплохо,если есть поклонники,поющие "Умру за Путану!"
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Коронавирус в РФ ещё не пришел, а трупы уже есть. Ещё один внештатный сотрудник ГРУ РФ из "ЧВК Вагнера", участвовавший в убийстве украинцев на Донбассе, стал "грузом-200" в Ливии.
Куда только этих россиян не заносит, лишь бы ничего не делать в своей стране

https://www.svoboda.org/a/30403941.html

Там ещё есть такое : МЕМОРИАЛ ГЕРОЕВ ДНР | ЛНР

Зашёл, посмотрел и такой кайф получил .

Могу вечно смотреть на огонь , воду и на утилизированных недочеловек
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За третий ядерный арсенал мира, который был нацелен на США и мог превратить все в пепел тройка старых катеров, десяток джавелинов и санкции, которые уж никого не пугают. Один почти все бездарно проспал за 30 сребреников. Второй уж ничем от папередника не отличается. Был просто соевый, стал зелёные, только умом гораздо вкуснее.....
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Цікаво ,санкції тільки на самих бовдурів прокацаплених поширюються чи на членів сімей теж?
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Когда там будет коронавирус, главное ничем не помогать. Пусть подыхают. А цивилизация должна помогать цивилизованным. От орков одни проблемы.
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