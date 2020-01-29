 Мінфін США оголосив про розширення санкцій проти РФ, додавши до списку вісьмох чиновників і бізнесменів, пов'язаних з окупованим Кримом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, США вводять санкції проти тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, голови Ради міністрів Криму Юрія Гоцанюка, голови Законодавчих зборів Севастополя в 2016-19 рр, а нині сенатора від Севастополя Катерини Алтабаєвої.

Також в переліку значаться глава севастопольського виборчкому Сергій Даниленко, його заступник Лідія Басова і секретар комісії Катерина Пиркова, глава Закзборів Севастополя Володимир Немцев.

Окрім того, в американському списку є одна людина, яка не фігурувала в опублікованому ЄС юридичному акті: йдеться про Олександра Ганова, який, як зазначає Мінфін США, "пов'язаний з компанією "Гранд Сервіс Експрес".

Компанія "Гранд Сервіс Експрес" (Москва) створена в 2002 році, спеціалізується на залізничних пасажирських перевезеннях підвищеної комфортності, зокрема на напрямку Москва - Санкт-Петербург.

У 2019 керівництво ГСЕ прийняло рішення розширити географію маршрутів. За даними Мінтрансу Росії, ця компанія сама виступила з ініціативою стати перевізником пасажирів залізницею до Криму.

Пасажирські поїзди курсують мостом через Керченську протоку, що з'єднує материкову частину РФ з півостровом Крим, з 25 грудня минулого року.

ГСЕ в 2020 році має намір розширити географію поїздок на півострів.

Акціонери ГСЕ не розкриваються. Ганов є гендиректором ГСЕ.

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