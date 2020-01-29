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Все про:свобода слова (224) українська мова (333) російська мова (109) водії (302) волонтери (559) Слуга народу (609) автобус (9)

 Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал

Депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань свободи слова Євген Брагар планує звернутися в поліцію, щоб висаджених з автобуса Луцьк - Київ волонтерок притягли до відповідальності.

Про це він написав на своїй facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав подію, коли в автобусі на трасі Луцьк-Київ дівчата попросили водія автобуса вимкнути російськомовний серіал.

"Нагадаю, що не існує жодних законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезень в автобусі. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів привело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус. Вони зробили це у відповідь на відмову як водія, так і більшості присутніх в автобусі змінити демонстрацію серіалу", - повідомив Брагар.

За його словами, ця ситуація "зайвий раз доводить існування у нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості".

"Мене, як народного депутата, стурбувала ця новина, а особливо становище, у якому наразі перебуває водій автобусу. Перш за все, він не порушив жодного закону України та своїми діями демонстрував прагнення знайти компроміс з незадоволеними пасажирами. Тому я не дозволю будь-які утиски у бік водія зі сторони громадськості та унеможливлю спроби роботодавця притягнути до відповідальності цю людину", - зазначив нардеп.

Він повідомив і власну думку щодо поведінки дівчат: "Звісно, відстоювати право на спілкування державною мовою є важливим у наш час. Проте не менш серйозно необхідно поставитися до методів та шляхів, яким має популяризуватися любов та повага до української мови. Заклики типу: "російської мова не має лунати в Україні" - є неприйнятними, дискримінуючими і такими, які порушують закон, а саме статтю 161 ККУ. Тому я найближчим часом звернуся із заявою до ГУ Нацполіції України. Закон є одним для всіх, в незалежності є ти патріотом, чи ватником. Варто розуміти, що звернення із проханням виключити серіал надійшло до водія не під час зупинки, до прикладу, а саме під час руху транспортного засобу, відволікаючи водія від дороги, що наражало на небезпеку і порушувало спокій усіх пасажирів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія. ВІДЕО+ФОТО

Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал 01

Нагадаємо, 28 січня водій автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовився виключити російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172667
 
 
 Топ коментарі
 
Так хто прокладки кацапські зєбіли ану скажіть, не ви випадково?
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акуеть, может ещё киборгов за убийство привлечете, зе-уроды...
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согласна,что в демократической стране должна существовать "культурная терпимость",ну или скажем толерантность к взглядам других людей
НО,это не в коей мере не распространяется на агрессора,на продукт страны,ведущей с нами войну
дебил,де вас только находят
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А где хоть слово про фильмы?
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Сколько езё тут срать будешь козломордая винторогая гнида??
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сейчас он напишет "а где написано что козломордой гниде нельзя срать?"
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О быдло вылезло, без оскорблений никак не может.
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Ми платимо за поїздку а не за концерт чи сеанс кіно.Зобовязані вимикати .
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Комусь може просто не подобатись фільм, хтось хоче подрімати.
А йому впарюють на 5-6 годин якогось "слугу урода" чи ще якісь непотріб.
Пасажир має повно право вимагати комфортних умов перевезення.
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Ключове МОВА.
Є закон, що передбачає обслуговування клієнтів державною мовою.
Особливо, якщо вони на цьому наполягають.
Хоча мова більше про продукт російського виробництва.
Перевізник стверджує, що водіям видали флешки з українськими фільмами.
Своє кіно воділа нехай дивиться вдома.
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"Благими" намерениями вымощена дорога в ад..
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просто народ дикий, невчений, на цивілкі.
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По его словам, эта ситуация "лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятие позиции других людей и культурной нетерпимости". очень самокритичное высказывание "служивого не лоха " о том,что в Украине есть неприятие украинской позиции украинских людей и культурной нетерпимости "язычников" к ним,защитником которых он обобрался быть отримуючи зарплату з рук українського народу...навіть собаки облизують руку.котра дає їм хліб а цей норовить кусати її...
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Я вже не раз виключав радіо у автобусах і маршрутках говорячи водію,що заплатив за проїзд а не за концерт.Кому потрібно,нехай видає навушники ,хоч і за додаткову плату.Практично.завжди спрацьовує.Тільки два рази прийшлось трохи погарячкувати.
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Підтримую на 100%!!
Тим більше майже в кожного є телефон з наушниками, якщо вже так комусь дуже хочеться.
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ну дівчата більш не по салонам транспорту тусять, у них інше оточення. неопитні на цивілкі.
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особенно этот любимый быдловодятлами шансон с ихним ; сижу на нарах х. дрочу:
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Да что Вы все спорите ключевые слова Закон один для всех, вне зависимости, ты патриот или ватник то есть он продолжает тему великого повелителя османского где для него ключевое слово сочетание какая разница то есть как керівник не має свого бачення розвитку країни та свого бачення миру з Українського боку то шо ви хочете від підлеглого для якого немає ніякої різниці шо боронити країну шо здатися ворогам аби гроши платили такий собі квазі желейне об'єднання
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Вопрос не в общении - вопрос в сериале.
Я общаюсь на русском - но меня коробит если я слышу русский из телевизора.
Сам слушай что хочешь. Но мне не нужно навязывать какое-то гавно...
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а що для тебе не туфта? за що готовий жопу рвати?
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Вот жеж проблемы громадные в Киевской Руси - в автобусе показали российский сериал! Караул!!! Вон на Московии показывают американские фильмы как американцы победили во второй мировой войне - и никто не шкандалит.
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кацапчег, а что, американцы не победили?
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ты шо?!! Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал - Цензор.НЕТ 7383

во второй мировой путен пабедил!!! Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал - Цензор.НЕТ 912
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так то ж бьідломссе показьівают. им и Хубло затерли, чтоб не нервничали.
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тобто не важливо, за якою причиною поччалися розборки, водій відповідає за доставку у цілості пасажирів, а він вирішив спихнути дівчат пасажирам, тобто розігріть салон до небезпечного градусу. є в голові? немає. не важливо, яка причина незадоволення пасажирів, водій пішов на небезпеку. виключити фільм, сказавши "кіна не буде, показувалка паламалася". ніч, хай сплять.
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Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал - Цензор.НЕТ 201 В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·30 мин

Те, що депутат від «слуги народу» подав заяву до поліції проти волонтерок, які вимагали виконати Закон про функціонування української мови як державної, лише підтверджує, що це партія антидержавного та антиукраїнського реваншу.
Адже ніхто із керівників партії його дії не засудив
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Есть "закон", а есть справедливость.
Законы пишут те, кому они выгодны или приятны.
А справедливость = незыблема.
Вот и всё отличие.
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т.е-понятия незыблемы. щось мені це нагадує
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нема закона - то напишіть! Я не повинен проти волі слухати блатняк, імєнуйємий "шансоном" та дивитись і слухати гамняне кацапське кінішко во славу мордора. Шо за хєрня? Мордор захопив наші землі та мовний простір!!!
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Брагар абсолютно має рацію - закон один для всіх і його треба поважати !
І досить вже ділити українців за мовою чи релігією - президент Зеленський цілком вірно сказав , що нам треба об'єднувати націю , а хто її роз'єднує - це і справжні вороги України !
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Ватка, дівчата їхали з похорону хлопця одної з них, убитого російським снайпером. І квитки вони купували на автобус, а не на сеанс російського фільму.
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Так нелохоманский закончил уже давно и украинский самолёт завалили, чтобы отвлечь людей от похождений нелоха оманского из Омана через Москву с Сурковым в Украину. Откуда там московитские снайперы? Х. з.
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Боже, як таки зєбіли захищають цю прокладку москальську, бо самі вони такі, і це факт.
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Так, основну масу правлячої верхівки ссср становили саме представники доброго і благородного єврейського народу.
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СПЕЦОМ ДЛЯ ЭТОГО ЗЕДПУТАНА:
Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", с сегодняшнего дня подпадают под запрет любые фильмы (аудиовизуальные произведения), "в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и т.д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства- оккупанта".

Закон предусматривает запрет всех фильмов, произведенных физическими или юридическими лицами государства-агрессора после 1 января 2014 года.
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Какой именно сериал смотрели, речь везде идет не о российском сериал а о русскоязычном, тоесть это вполне мог быть и например американский фильм.
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Компания перевозчик уже все объяснила. Водила включал левое дерьмо. А этот ссаный зебил-депутат хочет ватного пиара себе.

Компанія-перевізник Winew відреагувала на скандал зі своїм водієм, котрий висадив із автобуса волонтерок через їхнє зауваження про трансляцію в салоні фільму російською мовою.
Там заявили, що й самі неприємно вражені поведінкою своїх працівників. Офіційна відповідь з'явилася на сторінці "Winew ВІНЕВ ВИНЕВ пасажирські перевезення" у Facebook."Ми щойно дізналися про ситуацію, котра виникла в автобусі, і, м'яко кажучи, шоковані вчинком водіїв. По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам нині незрозуміло, як російськомовний фільм з'явився на екрані", - йдеться в дописі.

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/shokovani-pereviznik-raptovo-dav-zadnyu-u-skandali-z-rosijskim-serialom-v-avtobusi.htm
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А ты вполне можешь быть и например дебилом.
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Як би цей пан пройшов АТО, він би так не говорив.Але чому дивуватися якщо навіть в Вікіпеді про нього написано :"Відомий колаборант і українофоб. Вважає відмову дивитись русскомірські серіали утисками російськомовних" https://uk.wikipedia.org/wiki/Брагар_Євгеній_Вадимович
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да, руськомірські просто звикли, що їм у рота усе класти повинні, самі навушники не достануть.
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Он что, у Зеленского анус облизывал? Головка совсем бо-бо.
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да они все там, что у сн, что в квартале друг у друга то облизывают, то отсасывают.
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Скільки в цій темі підмосковників.Я нагадаю,що московити не люди.а тільки схожі на людей.А підмосковники також хочуть перетворитися на повноцінних московитів.
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Главное чтобы этот слуга не забыл про власть большинства, когда оно проголосует за то, чтобы всех слуг повесить на липах в Марининском парке.
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от нашо парк псувати? На корм ракам
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закон один для всех это когда ещё жучат тех кто крутит пиратский сериал про ментов в самовольно переделанном из грузового автобусе... а пока что это нападки на волонтеров в угоду вате
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А шо по данному поводу думает товарищ Зе? Или ему уже как Путину- все что имеет общественный резонанс "еще не успели доложить"?
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В данном случае виноват субъект предпринимательской деятельности (вместе с нанятым водителем), осуществлявший перевозку пассажиров по упомянутому маршруту. В Украине предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки, не имеют договоров с правообладателями или авторами на публичное воспроизведение (использование) их песен или фильмов. Это явное нарушение законодательства об авторских правах.

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ну так о чём тогда кукарекает этот очередной дебил "нардеп СН Брагар"...

хотя - если верить опросу, пусть даже там и прибрехали, на данный момент у зе-дебилов 45% быдлостада поклонников.
хотя - ****.ж.

На сегодня я не встретил НИ ОДНОГО и не знаю НИ ОДНОГО почитателя зе-гнид...
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Так это еще не все! вот прочитал и даю ссылку
Граждане Украины в подавляющем большинстве считают, что глава государства Владимир Зеленский - главный двигатель реформ в стране. Такое мнение разделяют 60,1% украинцев.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/200130_1580324996

упал под лавку и долго смеялся- рехформы и их "толкатель" осел оманский- это , канеха,сильно!
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Якщо ти не патріот своєї Батьківщини, то що ти, ватне падло, забуло в країні, яку ненавидиш?
Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до Батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності[1].
Містить ряд важливих морально-етичних, етнічних, культурних, політичних та історичних аспектів. Включає в себе кілька понять, тісно пов'язаних з націоналізмом[2].
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Не буду тебе ображати. Кажуть, що гріх сміятися над ідіотами
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ей, вівця, іди і пробекай так про "руцкіх патріотов" в кацапстані. я думаю, оймякон стане твоїм рідним домом.
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Это не правда.
Ватники получат амнистию за свои преступления.
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Після концерту у Вараші хлопчик попросився до гримерки «вар'ятів». Ну, думаю, як завжди, фото/селфі. А він сором'язливо простягнув конверт. З одного боку «Слава Україні». З другого «Від Марка, Дарія і Енея». Каже: «Ось, ми на Армію назбирали».
Воно якось не пасує старшому дядькові при підлітках сльозу пускати, то я й не став. Але хотів.
І воно так кожного разу, коли хтось після концерту підійде і (на сцені або під гримеркою) тицьне в руку якусь купюру з тихим «на хлопців». Коли громада УГКЦ з Віченци передасть мамі в Збараж черговий конверт з євро. Коли дівчинка-редактор, яка самотужки виховує дитину, зі своєї «сірої» зарплати відраховує 2000 грн. Коли під готелем у Хмельницькому молодий батько просить побути коло малого, який грається мотоциклетним шоломом, повертається у готель, виносить пару тисяч гривень і каже: «ти знаєш, що з цим робити». Коли телефонує вночі Петя з Ізраїлю і каже: «розпиши, що кому у який підрозділ треба, я тут по наших «наколядував» 1500 доларів, щоб знали, куди гроші підуть. Було більше, але там в одного бійця біда, то я ще йому трохи перекинув».
Кожного разу хочеться плакати і стоїть комок у горлі. Бо ті хлопчики могли б витратити ці гроші на якісь ігри. Мама на дитину. Діаспоряни на родини. Батько на сина. А Петя міг би просто жити своїм заробітчанським життям і не паритись. Але виховання, патріотизм і усвідомлення важливості підтримки свого війська, не дозволяють їм залишатися байдужими. Як і у випадку із сотнями тих, хто здійснює щоденно перекази на волонтерські рахунки. Не обов'язково мої.
По-перше, я щиро дякую усім за допомогу. По-друге, за довіру. Її дуже важко завоювати, але дуже легко втратити. А розчарувати людей за теперішніх умов - це раз плюнути!
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Може,такі дітки,як виростуть,то піднімуть нашу Україну! Дай Боже!



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Плакати хочеться ще від того, що наші дітки більше думають про Україну і про наших солдатів ніж держава!!!Молодці!!!
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а ти навіть не гуманоїд, не гомосапіенс, ти тупа ботошкварка,яка ховається за зенбілорашапсевдо.
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Может Брагара пора отозвать на передовую, какая разница?!
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цю купку клоунів вірно називати "Слугами російського народу"
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в таких випадках діє принцип конценсуса - якшо є хочаб одна людина, якій не подобайєця те кіно, то тра виключити 'го. І не має значення якою воно мовою. Я купив квиток на рейс і обов'язок перевізника забезпечити мене зручною поїздкою (розділ VI пункт 2)
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Ну и набрал Зеленский УРОДОВ (моральных)!!!
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у СН-умніка нормальньій аргумент: дівчата волію реально мішають виконувати свої функції. але на цей аргумент є ще два проти водія: він сам створив аварійну ситуацію тим, що 1. відразу не виключив, до подальших інструкцій від роботодавця 2. ще направив конфлікт у салон розігрітися. мордобою ще хотів? були б не дівчата, а мужики, був би. хоча хотів просто знайти собі підтримку, яку він отримав у вигляді прибитою пропагандою "з Італії", а не "мнєніє інших перевозимих тєл".
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Ну а что удивительного? Там почти вся фракция, то есть труппа СН мудаки конченые. Во главе с клоуном.
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точно, он же просто кукла-рукавичка, кто ему в очко руку вставит, тот его головой и вертит.
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может водитель ничего и не нарушил, это юристы пусть разбираются.
но он просто мудак и быдло!
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нарушил. создал своим бьікованием аварийную ситацию не только у себя за рулем, а и в салоне: девчата, а разогрейте-ка мне еще и тела там на креслах, лайф-єкшен круче якогось там фільму. а пока ви там будете волосьі друг жругу рвать, я ******* в влижайшую опору, знак, яму или что там попдется.
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Хочеться коменти від зе-скота почути про те що Порошенко дуже зручний для путіна бо у нього фабрика в ліпецьку..
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Брагар нашел приключений на свою ж... полезный адиет
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