 Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал

Про це він написав на своїй facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав подію, коли в автобусі на трасі Луцьк-Київ дівчата попросили водія автобуса вимкнути російськомовний серіал.
"Нагадаю, що не існує жодних законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезень в автобусі. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів привело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус. Вони зробили це у відповідь на відмову як водія, так і більшості присутніх в автобусі змінити демонстрацію серіалу", - повідомив Брагар.
За його словами, ця ситуація "зайвий раз доводить існування у нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості".
"Мене, як народного депутата, стурбувала ця новина, а особливо становище, у якому наразі перебуває водій автобусу. Перш за все, він не порушив жодного закону України та своїми діями демонстрував прагнення знайти компроміс з незадоволеними пасажирами. Тому я не дозволю будь-які утиски у бік водія зі сторони громадськості та унеможливлю спроби роботодавця притягнути до відповідальності цю людину", - зазначив нардеп.
Він повідомив і власну думку щодо поведінки дівчат: "Звісно, відстоювати право на спілкування державною мовою є важливим у наш час. Проте не менш серйозно необхідно поставитися до методів та шляхів, яким має популяризуватися любов та повага до української мови. Заклики типу: "російської мова не має лунати в Україні" - є неприйнятними, дискримінуючими і такими, які порушують закон, а саме статтю 161 ККУ. Тому я найближчим часом звернуся із заявою до ГУ Нацполіції України. Закон є одним для всіх, в незалежності є ти патріотом, чи ватником. Варто розуміти, що звернення із проханням виключити серіал надійшло до водія не під час зупинки, до прикладу, а саме під час руху транспортного засобу, відволікаючи водія від дороги, що наражало на небезпеку і порушувало спокій усіх пасажирів".
Нагадаємо, 28 січня водій автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовився виключити російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.
А йому впарюють на 5-6 годин якогось "слугу урода" чи ще якісь непотріб.
Пасажир має повно право вимагати комфортних умов перевезення.
Є закон, що передбачає обслуговування клієнтів державною мовою.
Особливо, якщо вони на цьому наполягають.
Хоча мова більше про продукт російського виробництва.
Перевізник стверджує, що водіям видали флешки з українськими фільмами.
Своє кіно воділа нехай дивиться вдома.
Тим більше майже в кожного є телефон з наушниками, якщо вже так комусь дуже хочеться.
Я общаюсь на русском - но меня коробит если я слышу русский из телевизора.
Сам слушай что хочешь. Но мне не нужно навязывать какое-то гавно...
во второй мировой путен пабедил!!!
В'ячеслав Кириленко
@KyrylenkoVyach
·30 мин
Те, що депутат від «слуги народу» подав заяву до поліції проти волонтерок, які вимагали виконати Закон про функціонування української мови як державної, лише підтверджує, що це партія антидержавного та антиукраїнського реваншу.
Адже ніхто із керівників партії його дії не засудив
Законы пишут те, кому они выгодны или приятны.
А справедливость = незыблема.
Вот и всё отличие.
І досить вже ділити українців за мовою чи релігією - президент Зеленський цілком вірно сказав , що нам треба об'єднувати націю , а хто її роз'єднує - це і справжні вороги України !
Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", с сегодняшнего дня подпадают под запрет любые фильмы (аудиовизуальные произведения), "в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и т.д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства- оккупанта".
Закон предусматривает запрет всех фильмов, произведенных физическими или юридическими лицами государства-агрессора после 1 января 2014 года.
Компанія-перевізник Winew відреагувала на скандал зі своїм водієм, котрий висадив із автобуса волонтерок через їхнє зауваження про трансляцію в салоні фільму російською мовою.
Там заявили, що й самі неприємно вражені поведінкою своїх працівників. Офіційна відповідь з'явилася на сторінці "Winew ВІНЕВ ВИНЕВ пасажирські перевезення" у Facebook."Ми щойно дізналися про ситуацію, котра виникла в автобусі, і, м'яко кажучи, шоковані вчинком водіїв. По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам нині незрозуміло, як російськомовний фільм з'явився на екрані", - йдеться в дописі.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/shokovani-pereviznik-raptovo-dav-zadnyu-u-skandali-z-rosijskim-serialom-v-avtobusi.htm
хотя - если верить опросу, пусть даже там и прибрехали, на данный момент у зе-дебилов 45% быдлостада поклонников.
хотя - ****.ж.
На сегодня я не встретил НИ ОДНОГО и не знаю НИ ОДНОГО почитателя зе-гнид...
Граждане Украины в подавляющем большинстве считают, что глава государства Владимир Зеленский - главный двигатель реформ в стране. Такое мнение разделяют 60,1% украинцев.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/200130_1580324996
упал под лавку и долго смеялся- рехформы и их "толкатель" осел оманский- это , канеха,сильно!
Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до Батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності[1].
Містить ряд важливих морально-етичних, етнічних, культурних, політичних та історичних аспектів. Включає в себе кілька понять, тісно пов'язаних з націоналізмом[2].
Ватники получат амнистию за свои преступления.
Воно якось не пасує старшому дядькові при підлітках сльозу пускати, то я й не став. Але хотів.
І воно так кожного разу, коли хтось після концерту підійде і (на сцені або під гримеркою) тицьне в руку якусь купюру з тихим «на хлопців». Коли громада УГКЦ з Віченци передасть мамі в Збараж черговий конверт з євро. Коли дівчинка-редактор, яка самотужки виховує дитину, зі своєї «сірої» зарплати відраховує 2000 грн. Коли під готелем у Хмельницькому молодий батько просить побути коло малого, який грається мотоциклетним шоломом, повертається у готель, виносить пару тисяч гривень і каже: «ти знаєш, що з цим робити». Коли телефонує вночі Петя з Ізраїлю і каже: «розпиши, що кому у який підрозділ треба, я тут по наших «наколядував» 1500 доларів, щоб знали, куди гроші підуть. Було більше, але там в одного бійця біда, то я ще йому трохи перекинув».
Кожного разу хочеться плакати і стоїть комок у горлі. Бо ті хлопчики могли б витратити ці гроші на якісь ігри. Мама на дитину. Діаспоряни на родини. Батько на сина. А Петя міг би просто жити своїм заробітчанським життям і не паритись. Але виховання, патріотизм і усвідомлення важливості підтримки свого війська, не дозволяють їм залишатися байдужими. Як і у випадку із сотнями тих, хто здійснює щоденно перекази на волонтерські рахунки. Не обов'язково мої.
По-перше, я щиро дякую усім за допомогу. По-друге, за довіру. Її дуже важко завоювати, але дуже легко втратити. А розчарувати людей за теперішніх умов - це раз плюнути!
фракция, то есть труппа СН мудаки конченые. Во главе с клоуном.
но он просто мудак и быдло!