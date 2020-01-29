 Джуліані пообіцяв публікацію інформації про спробу вбити Шокіна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Джуліані написав у Twitter.
"Сьогодні Common Sense оприлюднить вибуховий медичний звіт, який підтверджує спробу вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка Віктора Шокіна. Віктору поставив діагноз всесвітньо відомий австрійський лікар, який підтверджує, що його ледь не вбили", - написав ексадвокат Трампа.
Як повідомлялося, колишній генпрокурор України Віктор Шокін фігурував у матеріалах розслідування з імпічменту президента як чиновник, на якого виходив Джуліані під час поїздок в Україну.
При цьому, сам Шокін неодноразово заявляв, що його змусили піти з посади через вимогу ексвіценпрезидента США Джо Байдена, який називав тодішнього генпрокурора України одним із найбільших корупціонерів, що гальмує реформи в країні.
такую хрень нести, это еще нужно постратться!.. а Джулиани её несет на выдохе..
Нардеп Брагар будет подавать в суд на девушек, которым не понравился российский сериал в автобусе.
Если у кого-то есть аккаунт на ФБ, зайдите, не поленитесь.
Напишите вежливый, но проницательный комментарий (чтобы не переходить на грубости).
https://www.facebook.com/yvbragar/posts/184064816302777
А если будет что-то со смыслом, то придётся ему прочитать.
ВКЛ_это_мы_01
Коммуняка, твои большевики уже пытались так сделать, а оказалось, что на всех не хватит.
29.01.2020 21:22 Ответить Мне нравится 4
Твой ответ
STAS 777
КПБ поддерживает политику Александра Лукашенко и является самой крупной коммунистической организацией в республике.
Рот закрыл мусорило кацапское .
29.01.2020 21:41 Ответить Мне нравится
Так что ты хотел сказать, лишнехромосомное?
Укр777
@zsusso777
·1 ч
Джулиани обещает публикацию сенсации о "покушение на Шокина" Покажет тепловизор который видит через стекла и шторы производства США
Kristina Berdynskykh@berdynskykh_k 10 ч
По словам Джулиани, экс-генпрокурор Шокин был дважды отравлен, едва не доведен до смерти. Так он говорил после встречи с ним в Киеве. Джулиани прилетал к нему специально из Будапешта.
Сегодня произошло чудо исцеление))).Шокин замечен на рейсе в Берлин (фото из фб А.Леменов)
Вах,вах,вах! Автандил!Какой тибя мама радил??
Этаже батано Джулиян!Наш лубянский армян!!
(Мимино)
Раптово щось пронеслося мимо них зі свистом.
Офігевший від цього один каже другому Джо, що то було?
А, відповідає той, це невловимий ковбой Шокин пронісся.