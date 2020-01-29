 Джуліані пообіцяв публікацію інформації про спробу вбити Шокіна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Джуліані написав у Twitter.

"Сьогодні Common Sense оприлюднить вибуховий медичний звіт, який підтверджує спробу вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка Віктора Шокіна. Віктору поставив діагноз всесвітньо відомий австрійський лікар, який підтверджує, що його ледь не вбили", - написав ексадвокат Трампа.

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Як повідомлялося, колишній генпрокурор України Віктор Шокін фігурував у матеріалах розслідування з імпічменту президента як чиновник, на якого виходив Джуліані під час поїздок в Україну.

При цьому, сам Шокін неодноразово заявляв, що його змусили піти з посади через вимогу ексвіценпрезидента США Джо Байдена, який називав тодішнього генпрокурора України одним із найбільших корупціонерів, що гальмує реформи в країні.