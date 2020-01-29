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Все про:Байден (176) США (6002) Шокін (146) Джуліані (94)

 Джуліані пообіцяв публікацію інформації про спробу вбити Шокіна

Колишній особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані, який фігурував у центрі розслідування з імпічменту глави Білого дому, заявив, що має підтвердження про замах на життя ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Джуліані написав у Twitter.

"Сьогодні Common Sense оприлюднить вибуховий медичний звіт, який підтверджує спробу вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка Віктора Шокіна. Віктору поставив діагноз всесвітньо відомий австрійський лікар, який підтверджує, що його ледь не вбили", - написав ексадвокат Трампа.

Читайте також: Шокін просить ДБР відкрити справу проти Байдена

Як повідомлялося, колишній генпрокурор України Віктор Шокін фігурував у матеріалах розслідування з імпічменту президента як чиновник, на якого виходив Джуліані під час поїздок в Україну.

При цьому, сам Шокін неодноразово заявляв, що його змусили піти з посади через вимогу ексвіценпрезидента США Джо Байдена, який називав тодішнього генпрокурора України одним із найбільших корупціонерів, що гальмує реформи в країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172663
 
 
 Топ коментарі
 
Ура! Тепер у "сєкти посадки Пороха" з'вилися хоч якісь аргументи! Джуліані згадав про нього! Негайно сповістіть Портнова! Джулиани пообещал публикацию информации об попытке убить Шокина - Цензор.НЕТ 6326
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тепловизор хоть нашли?
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Сторінка самки гідранта... не витримала і доби..)
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Джуліанна був досить непоганим мером і до того прокурором але зараз до нього дуже багато питань виникло.
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как до юриста(адвоката), у меня большие сомнения на счет Джулиани..
такую хрень нести, это еще нужно постратться!.. а Джулиани её несет на выдохе..
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весело, и ето еще даже не весна, а от шо ближе к ноябрю будет!
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Это они погорячились. Этот Шокин так выглядит, что нужно было просто немножко подождать.
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Опинився він коло Трампа відразу після перемоги в виборах. До цього вони були просто знайомі по Ню-Йорку. Після посади мера Джуліанна зайнявся консалтінгом і хто його найняв в той період-ось що цікаво!
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Выборы Джулиани спонсировала российская диаспора, в основном, Сэм Кислин, который и внештатный советник Трампа....
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Ура! Тепер у "сєкти посадки Пороха" з'вилися хоч якісь аргументи! Джуліані згадав про нього! Негайно сповістіть Портнова!
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Извинине за офтоп, но кто-то уже офигел вкрай.
Нардеп Брагар будет подавать в суд на девушек, которым не понравился российский сериал в автобусе.
Если у кого-то есть аккаунт на ФБ, зайдите, не поленитесь.
Напишите вежливый, но проницательный комментарий (чтобы не переходить на грубости).
https://www.facebook.com/yvbragar/posts/184064816302777
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как раз вежливый такому козлу будет за комплиман.
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В открытом посте можно удалять - если будет просто грубость, он удалит, не задумываясь.
А если будет что-то со смыслом, то придётся ему прочитать.
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ну во первых если он удаляет значит прочитал, а во вторых ему нужно теперь всю страницу удалять, ему уже не отмыться .
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там уже такое творится , ужос …. там все "вежливые" собрались что и заслужил этот лосяра.
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Похоже Руди кто-то по приколу, стараясь не ржать, рассказал историю о "покушении" на Шокина. А Руди повелся на этот анекдот. )
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В рюкзаку був схований, у самого авакова. Совпадєніє?
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ну если у джулиани все такие козыри , то доллар ему цена.
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Лишнехромосомное, мы не закончили разговор, а ты уже сюда перескочил.

ВКЛ_это_мы_01
Коммуняка, твои большевики уже пытались так сделать, а оказалось, что на всех не хватит.
29.01.2020 21:22 Ответить Мне нравится 4

Твой ответ

STAS 777
КПБ поддерживает политику Александра Лукашенко и является самой крупной коммунистической организацией в республике.

Рот закрыл мусорило кацапское .
29.01.2020 21:41 Ответить Мне нравится

Так что ты хотел сказать, лишнехромосомное?
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то что я говорил ранее, что понимать тебе мусору нечем, у вас этому не учат.
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Лишнехромосомное, но я же понял, что у тебя все "порохоботы" - мусор.
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Сторінка самки гідранта... не витримала і доби..)
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Коронавірус їй прийшов? Але яка доба була! Я так ще не сміявся.
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Похоже, петины яя в надежных джулиных лапах...
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Было дело ,стреляли по окнам ГПУ. Вот ведь как можно повернуть дело и выйти на международный уровень! Шокин, Луценко и Порошенко давно начали игру по крупному.Воспалённые мозги у кого-то,если Байдена обвинять в покушении на Шокина!.Чем наглее клевета,тем быстрей в неё поверят.
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и Джулиани и Помпео начали наезд на зе-плесень: им нужна голова Байдена. видно сильно припекает Трампу, раз в такую грязь полезли. отпетлять не получится, а позиция у зе самая сексуальная. "Будет весело"(с)
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... Виктору поставил диагноз всемирно известный австрийский врач, который подтверждает, что его чуть не убили ...нехай ще заодно звіт про те що витворяють з пацієнтами в українських "лікарнях" ...бухенвальд відпочиває ...Источник: https://censor.net.ua/n3172663
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Все правильно. Стрелял прокуро - балалаечник Матиос! Из своего СЛУЖЕБНОГО ВОЛШЕБНОГО ТЕПЛОВИЗОРА! Повредил болезному прямую кишку!
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В шокіна стріляли з тепловізора. Нехай Джуліані не бреше. От Толя-Тепловізор свідок. Це бабу Юлю в тюрмі труїли талієм, а не шокіна. Так баба Юля зараз виглядає, як нова.
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Укр777

@zsusso777

·1 ч
Джулиани обещает публикацию сенсации о "покушение на Шокина" Покажет тепловизор который видит через стекла и шторы производства США
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Kristina Berdynskykh@berdynskykh_k 10 ч

По словам Джулиани, экс-генпрокурор Шокин был дважды отравлен, едва не доведен до смерти. Так он говорил после встречи с ним в Киеве. Джулиани прилетал к нему специально из Будапешта.
Сегодня произошло чудо исцеление))).Шокин замечен на рейсе в Берлин (фото из фб А.Леменов)

Джуліані пообіцяв публікацію інформації про спробу вбити Шокіна - Цензор.НЕТ 1883
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Валико! кто этот страшный старый Бабайджан!!
Вах,вах,вах! Автандил!Какой тибя мама радил??
Этаже батано Джулиян!Наш лубянский армян!!
(Мимино)
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Шокин хоть живой ? а то так много пишут,как будто его уже нет
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Їдуть Вашингтон ДіСі пустелею два республіканських ковбої,
Раптово щось пронеслося мимо них зі свистом.
Офігевший від цього один каже другому Джо, що то було?
А, відповідає той, це невловимий ковбой Шокин пронісся.
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