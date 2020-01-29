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 Політика України
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Все про:Зеленський (4292) корупція (2126) США (6002) Помпео (196)

 Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну

Під час перебування в Україні в четвер держсекретар США Майк Помпео планує обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським питання подолання корупції.

Про це він заявив, спілкуючись з журналістами в Лондоні, перед приїздом в Україну, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Зеленський вживає кроки для подолання вкоріненої корупції в Україні, і США прагнуть допомогти йому в цьому. Президент Зеленський сказав нам, що він відданий цьому (подолання корупції. - Ред.). Заходи, які він вживає, поки це демонструють, і я з нетерпінням чекаю розмови з ним про це теж", - зазначив чиновник.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планує він обговорити із Зеленським питання розслідування дій сім'ї Байдена в Україну, Помпео зауважив: "Я не хочу говорити про конкретні персоналії. Це того не вартує. В Україні довгий перелік корумпованих осіб і тривала історія".

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Спілкуючись із пресою, Помпео підкреслив, що подолання корупції в Україні не обмежується якимось одним випадком.

"Я працював над цим упродовж 20 місяців на посаді держсекретаря, а також у роботі директором ЦРУ. Коли ми говорили про корупцію, йшлося про всі елементи корупції в Україні, включно з корупцією в комерційних установах, приватному бізнесі, урядову корупцію, а також те, що стосується роботи посла Волкера на південному сході - він працював над отриманням позитивних результатів на Донбасі. Він також прагнув допомогти з розробкою пропозиції, яка дозволила створити середовище для викорінення тривалої корупції, і ми продовжимо працювати над такими ж програмами сьогодні", - підкреслив Помпео.

Коментуючи порядок денний свого візиту, Помпео зауважив, що окрім офіційних зустрічей він планує зустрітися з працівниками американського посольства в Києві, щоб подякувати їм за роботу.

"Звичайно, народ Америки піклується про народ України", - так держсекретар США прокоментував нещодавню заяву журналістки NPR Мері Келлі щодо його скептичних висловлювань про інтерес американців до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я вже не бачу перспектив щодо посадок корупціонерів і справедливості. Недостатньо бути хорошою людиною, потрібне управління", - Сакварелідзе

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172659
 
   
 Топ коментарі
 
Согласно просочившимся секретным данным в суде над Поярковым, по утверждению СБУ (источник скорее всего Баканов) и прокуратуры смерть Зеленского находится у Зеленского жопе, так как Поярков обещал жопу Зеленского порвать.
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Шо. будут уламывать Осла посадить Беню? Да ни в жисть!
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Після уходу Петі вона знову прийшла, причому мутована і більш скажена.
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Так Порох вже не президент ,а корупції ще більше стало! То по твоїй логіці зараз ЗЕ її очолює?
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розводять як "индейцев" ..."слава" острова "манхеттен" не дає спокою нащадкам голландських поселенців ...
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Мэри Келли рассказала, что Помпео обматерил Украину и сказал, что вы не найдете ее на карте, а американцам (цитирую) - срать на эту ****ую Украину. И она говорит, что во время пресс конференции он гнал на Украину и еще столько же времени после и маты гнул конкретные! Эта власть США - это дно!
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Знаеш, у других цевилизованных стран тоже не на много лучше мнение.....ну как можно нещадно грабить страну во время войны и делая из войны козырную карту для своего переизбрания, а потом 12% дегенератов истошно воют шо бывшый рыговонял, мертвечуковец и шестерка в правительстве Кили Бимбы "луччый през за всю ысторию".
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НХ, за парєбрік! расскажи це для ху@лостана!
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ПРЕМЬЕР ОБЪЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД КОРРУПЦИЕЙ НА ТОП-УРОВНЕ Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/premer-obyavil-o-pobede-nad-korrupciey-na-top-urovne-i-anonsiroval-bolshuyu-privatizaciyu-1447944.html

Уже ж победили или нет!
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Брехня.Пейтро с гройманом победили её,ещё в 16 году.
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- По шкале от 1 до 10, на сколько вы оцениваете ваше доверие правительству?
- А можно чтобы шкала начиналась с нуля?
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Это типа для оценки правительств Гройсмана и Яценюка?
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Это типа для оценки писюнкового барыги
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Это типа для оценки правительства тупых циников со смартфонами вместо мозгов..
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помнится, вислюк оманський в Канаде хвалился достижениями Пороха и Гройсмана..
зебил, ты - забыл?))

Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 4106
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ну, мля ***...
да упраздните эту пиставатую процедуру ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ !!!
а то "мы вас, простите, заподозрили... вы токо не волнуйтесь... когда нибудь вызовем по повесточке... придете в удобное для вас время...
что за херня?! - Приехали, вытащили бирюка с кресла и в КПЗ, точка. Там ему про подозрение скажите... после допроса:- "Где бабло нарыл на сладкую жизнь при своей зарплате"*
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Порохоботские мечты. А реальность такова, что пролетел на выборах ваш вороватый хозяин, причем эпично пролетел.
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Ти правий, він не виграв вибори, а те що Україна програла це факт.
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От чего проиграла? От того, что лживый барыга-коррупционер лишился президентской должности?
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балачки про "хазяїв" видають кацапа
палишся, гебнявий
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ай, баюс, баюс!
буде зекацапня летіти, пердіти та кашляти
аж загуде
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Странно только мы видим что он ничего не делает от слова вообще Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 7457
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дєлаєт. вместє. нє спрашивай, в каком.

Ruslan@77__ruslan 3 ч

Получил платежку по доставке газа.
Взял счеты, считаю:
Тариф - 1.308 грн за куб.
За 1000 кубов - 1308.
1308/25=$52.3 за 1000 кубов ---
Напомню, транзит газа кваспрому идет по тарифу $32 за 1000 кубов.
Зелибобы могут гордиться - уделали кваспром почти вдвое.
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Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья. Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 8677


Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 3623

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Можно ли коррупцию отделить от еврея? Болезная жажда золота и социального положения она глубоко в ДНК. Они бога сделали инструментом добычи золота, социальных преференций и истребления народов, которые этому сопротивляются.
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Зеленський, як і папєрєдніки, кришує корупцію та є її співавтором! Може проаналізуємо його оточення! Може проаналізуємо його призначення! Може проаналізуємо його висловлювання та дії! Він змінює свій світогляд, вчиться, намагається змінити Україну на краще! Але, добрими намірами вимощена дорога до аду! А чортів в його оточенні досить, щоб звести його наміри нанівець!!! Мені його жаль, але Україна понад усе!!!
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Україна понад усе! пєті і вови згинуть, як роса на сонці........
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З самом повідомляю шановні порохоботи, що сторінка лєнки зєлєнської у фейсбуці всьо, коронавірус їй. Так що не буде де і посміятися.
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Комменты не читал, но подозреваю, шо это соезрада!
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Так любое действие Зе' - это уже соезрада! Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 6528
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Хто влаштував і оплатив йому вояж в Оманію? Це і є корупція.
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Непотизм, по определению ООН, уже есть коррупция и только зебы думают, что мире не будут считать, как они, что это - коррупция...
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"Зеленский принимает шаги для борьбы с коррупцией, ..." - а что, юзика уже посадили за вымогательство? В родном Кривом Роге :600 тыщь баксов требовал, а в других городах сколько???
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В Чехии чиновники без тендера заключили контракт на $17,5 млн за разработку и обслуживание сайта и двух приложений. Местных айтишников возмутила такая большая сумма, и они за выходные сами написали нужный сайт и подарили государству. Министра, ответственного за контракт, уволилиhttps://twitter.com/i/status/1222598994427367425
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Томос не спрацював, прийшлось замінити Порошенка на дублера.
Нічого, справляється.
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Тока шаги мелковатые и шибко осторожные. Нихрена не видать
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Случайно не этот визит имел ввиду Карл Брюллов, когда рисовал свою знаменитую "Последний день Помпеи Помпео "))
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Борьба с коррупцией ? Где посадки, почему соевый и его подельники еще на свободе ?
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бо ***** не дарма 5 років всіх суддів скуповував , а ще й адвокатів собі , на крадене бабло , понаймав ...
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