 Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну

Про це він заявив, спілкуючись з журналістами в Лондоні, перед приїздом в Україну, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Зеленський вживає кроки для подолання вкоріненої корупції в Україні, і США прагнуть допомогти йому в цьому. Президент Зеленський сказав нам, що він відданий цьому (подолання корупції. - Ред.). Заходи, які він вживає, поки це демонструють, і я з нетерпінням чекаю розмови з ним про це теж", - зазначив чиновник.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планує він обговорити із Зеленським питання розслідування дій сім'ї Байдена в Україну, Помпео зауважив: "Я не хочу говорити про конкретні персоналії. Це того не вартує. В Україні довгий перелік корумпованих осіб і тривала історія".
Спілкуючись із пресою, Помпео підкреслив, що подолання корупції в Україні не обмежується якимось одним випадком.
"Я працював над цим упродовж 20 місяців на посаді держсекретаря, а також у роботі директором ЦРУ. Коли ми говорили про корупцію, йшлося про всі елементи корупції в Україні, включно з корупцією в комерційних установах, приватному бізнесі, урядову корупцію, а також те, що стосується роботи посла Волкера на південному сході - він працював над отриманням позитивних результатів на Донбасі. Він також прагнув допомогти з розробкою пропозиції, яка дозволила створити середовище для викорінення тривалої корупції, і ми продовжимо працювати над такими ж програмами сьогодні", - підкреслив Помпео.
Коментуючи порядок денний свого візиту, Помпео зауважив, що окрім офіційних зустрічей він планує зустрітися з працівниками американського посольства в Києві, щоб подякувати їм за роботу.
"Звичайно, народ Америки піклується про народ України", - так держсекретар США прокоментував нещодавню заяву журналістки NPR Мері Келлі щодо його скептичних висловлювань про інтерес американців до України.
Уже ж победили или нет!
- А можно чтобы шкала начиналась с нуля?
зебил, ты - забыл?))
да упраздните эту пиставатую процедуру ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ !!!
а то "мы вас, простите, заподозрили... вы токо не волнуйтесь... когда нибудь вызовем по повесточке... придете в удобное для вас время...
что за херня?! - Приехали, вытащили бирюка с кресла и в КПЗ, точка. Там ему про подозрение скажите... после допроса:- "Где бабло нарыл на сладкую жизнь при своей зарплате"*
палишся, гебнявий
буде зекацапня летіти, пердіти та кашляти
аж загуде
Ruslan@77__ruslan 3 ч
Получил платежку по доставке газа.
Взял счеты, считаю:
Тариф - 1.308 грн за куб.
За 1000 кубов - 1308.
1308/25=$52.3 за 1000 кубов ---
Напомню, транзит газа кваспрому идет по тарифу $32 за 1000 кубов.
Зелибобы могут гордиться - уделали кваспром почти вдвое.
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья.
Настоящее Время
@CurrentTimeTv
·38 мин
В Чехии чиновники без тендера заключили контракт на $17,5 млн за разработку и обслуживание сайта и двух приложений. Местных айтишников возмутила такая большая сумма, и они за выходные сами написали нужный сайт и подарили государству. Министра, ответственного за контракт, уволилиhttps://twitter.com/i/status/1222598994427367425
Нічого, справляється.
ПомпеиПомпео "))