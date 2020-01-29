 ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це він написав у Твіттері
Надзвичайний комітет ВООЗ із міжнародних медико-санітарних правил збереться 30 січня, щоб вирішити, чи є спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, написав він.
Гебрейєсус зазначив, що за межами Китаю зафіксовано 68 випадків захворювання, або 1% від загальної кількості інфікованих. Він додав, що більшість іноземців захворіли після візиту в Китай або контакту з тим, хто відвідував Китай.
За словами глави ВООЗ, причиною скликання надзвичайного комітету є підтвердження передачі вірусу від людини до людини за межами Китаю.
Гурьянов Сергей @Segozavr 46 мин
Анализ проб вируса 2019-nCoV показал, что его геном больше похож на геном вирусов летучих мышей bat-SL-CoVZC45 и bat-SL-CoVZXC21, чем на геном вируса атипичной лихорадки SARS 2003 года. https://marlin-prod.literatumonline.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S0140673620302518.pdf
в Китай провонують дешеві путьовки, бажаючих повно.
Алэ, то такэ
Гурьянов Сергей@Segozavr 33 мин
Самолет с 200 американцами из китайского города Ухань приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния, где они будут помещены в карантин и проверены на симптомы вируса 2019-nCoV
Толку от этого практически нет.
70 років совєтської влади і 30 років незалежності з урядами дегенератів"один одного краще'
do not resuscitate@Nat_anest 8 мин
Разбивка по пациентам:
таки да, младше 40 лет только 10%.
49% имели связь с рынком.
50% имели сопутствующую патологию.
Сегодня публиковали данные, что более тяжёлое течение у пациентов ср. возраста и пожилых, особенно с соп.патологией. Это наблюдение в принципе это подтверждает.
10 апреля@buch1004 17 мин
Этот коронавирус довольно стабилен, и никто из ученых в мире не возьмется предсказывать, когда вспышка достигнет своего пика - ВОЗ
Укр777
Австралия обнародовала совместный план операции с Новой Зеландией по эвакуации граждан из Китая. Первые 600 граждан отправляются в карантин на 14 дней, за 2000км от материка, на остров Рождества. Кто не согласен на самолеты не берут. Берите пример
Гурьянов Сергей
@Segozavr
·18 мин
Самолет с 200 американцами из китайского города Ухань приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния, где они будут помещены в карантин и проверены на симптомы вируса 2019-nCoVhttps://twitter.com/i/status/1222585721837555712
Укр777
@zsusso777
"Укрпочта": Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов. Я вам не верю, приду в костюме.
а там...за сегодня только 42 тыс родилось !
Наступна Індія.
население Китая растет, потому что вся резина уходит на кроссовки.
ЭТА ЧУМА БУДЕТ В УКРАИНЕ !
НУЖНО (((( СЕЙЧАС ))))) НАЧАТЬ РАЗДАВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ за гос. счет
- потом будет поздно и дороже...
Инфекции дыхательных путей передаются в закрытых помещениях с током воздуха менее 0,2 метра в секунду.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/355554-kitajskij_drakon-ubijtsa_desjatj_vahnyh_faktov_o_smerteljnom_koronaviruse
do not resuscitate@Nat_anest 22 мин
Антибиотики были в общем все, которые известны: цефаллоспорины, фторхинолоны, карбапенемы, тайджициклин.
Противовирусная терапия: озельтамивир 75 мг каждые 12 часов, ганцикловир 250 мг каждые 12 часов, и ингибиторы протеаз: лопинавир и ритонавир 500 мг 2 раза в сутки.
Anton Shvets
·
А - Аналитика.
Си Цзи Пинь то оказывается, как Путин, всех переиграл. Смекалочка. Глупые эуропейцы.
Мудрый Сталин хитро улыбался в усы и по итогу обвел вокруг пальцев проклятых капиталистов. Акулы остались с носом. **************.
должно помочь...