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Все про:вірус (109) ВОЗ (40) Китай (272)

 ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус 29 січня повідомив, що вирішив скликати ще одне екстрене засідання ВООЗ через поширення коронавірусу 2019 nCoV.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це він написав у Твіттері

Надзвичайний комітет ВООЗ із міжнародних медико-санітарних правил збереться 30 січня, щоб вирішити, чи є спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, написав він.

Гебрейєсус зазначив, що за межами Китаю зафіксовано 68 випадків захворювання, або 1% від загальної кількості інфікованих. Він додав, що більшість іноземців захворіли після візиту в Китай або контакту з тим, хто відвідував Китай.

За словами глави ВООЗ, причиною скликання надзвичайного комітету є підтвердження передачі вірусу від людини до людини за межами Китаю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172656
 
 
 Топ коментарі
 
На всякий случай из квартиры выкинули всё китайское. Стоим в пустой квартире голые, босые.
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ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 7828как в других странах встречают своих из китая и как у нас
Укр777
 Австралия обнародовала совместный план операции с Новой Зеландией по эвакуации граждан из Китая. Первые 600 граждан отправляются в карантин на 14 дней, за 2000км от материка, на остров Рождества. Кто не согласен на самолеты не берут. Берите пример

Гурьянов Сергей

@Segozavr

·18 мин
Самолет с 200 американцами из китайского города Ухань приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния, где они будут помещены в карантин и проверены на симптомы вируса 2019-nCoVhttps://twitter.com/i/status/1222585721837555712
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Гурьянов Сергей@Segozavr 33 мин

Самолет с 200 американцами из китайского города Ухань приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния, где они будут помещены в карантин и проверены на симптомы вируса 2019-nCoV
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Гурьянов Сергей @Segozavr 46 мин

Анализ проб вируса 2019-nCoV показал, что его геном больше похож на геном вирусов летучих мышей bat-SL-CoVZC45 и bat-SL-CoVZXC21, чем на геном вируса атипичной лихорадки SARS 2003 года. https://marlin-prod.literatumonline.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S0140673620302518.pdf
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Все авторы статьи - китайцы на гос службе. Их академия наук. Их надо перепроверять.
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Никто из форумных патриотов не хочет скатать в Китай, а потом в Мацкву?
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та звісно хочуть..
в Китай провонують дешеві путьовки, бажаючих повно.
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Може скинемося грошима на Аліекспрес купимо летючих мишей і на московію відправимо швидкою поштою? ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 958
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рашка близько до китайців, само якось перейде.
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так нам бажано в центр мордора зразу-в мацквабад! Поки вірус до ***** дойде то він від старості здохне.
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Коротше,терпляче чекаємо коли вірус добереться до козлостану! Вангую тижнів зо два і почнеться... ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 2542
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хай китайці завезуть кілька составів пальоної вотки з мєтілом - зачістка жізнєнного пространства за нєдєлю
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Кажуть , шо в Воронежі вже є два випадки . Але я этому не радий ... . Бо воронеж поруч з Україною .
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Как же кому то хочется сверхприбылей, как то было осенью-зимой 2009-10 года, когда все должны были помереть от "неизлечимого в 100% случаев свинного гриппа"... ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 3038 Картина один в один с паникой в СМИ.
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Если посмотреть и сравнить статистики заболевания коронавируса и обычного гриппа, то многие офигеют от количества смертей последнего...
Алэ, то такэ
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сейчас появится таблетка на кшталт тамифлю и очередная тимоха побежит спасать нации и фармкомпании)))
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На всякий случай из квартиры выкинули всё китайское. Стоим в пустой квартире голые, босые.
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Не, без масок, мы их тоже выкинули. Они китайские.
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Эти маски защищают только окружающих от вашего вируса . Вас от вируса они не защитят .
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совєтські армійські портянки замість масок? ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 8606
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Завод хімічної зброї в Ухані знає де собака зарита. Вони декілька років працювали з коронавірусом. Ізраїльська розвідка не збреше. Проаналізуйте багато дивних фактів. Зокрема- зразу ж були задіяні китайські воєнні. Одяг медпрацівників у хуані це захисні костюми від хімзброї. Також дивно поводить себе сам вірус. Читайте між рядків. Летючі миші не винні. Винні китайські воєнні хімлабораторії.
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Я після таких висновків вже майже позбувся версії що ВІЧ пішов від мавп, яких трахали інші мавпи. ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 7224
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Може бути й така версія . Бо на америку всі средства хороші , якшо бити всіма средствами . Китайці , - вони як кацапи - спочатку зроблять гадость - проблему , а потім весь всесвіт її рєшає ... .
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Гурьянов Сергей@Segozavr 33 мин

Самолет с 200 американцами из китайского города Ухань приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния, где они будут помещены в карантин и проверены на симптомы вируса 2019-nCoV
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так пощитали калькулятором сімки - много слішком ртов, нада рєшать український вопрос окончатєльно
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Температуру только посмотрят и пускают.
Толку от этого практически нет.
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наші загартовані ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 3601
70 років совєтської влади і 30 років незалежності з урядами дегенератів"один одного краще'
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А у нас температуру меряют и домой отпускают.
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Не только. Записывают номер телефона и звонят через несколько дней для того чтобы справиться о самочувствии.
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do not resuscitate@Nat_anest 8 мин

Разбивка по пациентам:
таки да, младше 40 лет только 10%.
49% имели связь с рынком.
50% имели сопутствующую патологию.
Сегодня публиковали данные, что более тяжёлое течение у пациентов ср. возраста и пожилых, особенно с соп.патологией. Это наблюдение в принципе это подтверждает.

ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 518
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10 апреля@buch1004 17 мин

Этот коронавирус довольно стабилен, и никто из ученых в мире не возьмется предсказывать, когда вспышка достигнет своего пика - ВОЗ
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ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 7828как в других странах встречают своих из китая и как у нас
Укр777
 Австралия обнародовала совместный план операции с Новой Зеландией по эвакуации граждан из Китая. Первые 600 граждан отправляются в карантин на 14 дней, за 2000км от материка, на остров Рождества. Кто не согласен на самолеты не берут. Берите пример

Гурьянов Сергей

@Segozavr

·18 мин
Самолет с 200 американцами из китайского города Ухань приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния, где они будут помещены в карантин и проверены на симптомы вируса 2019-nCoVhttps://twitter.com/i/status/1222585721837555712
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А у наших в Борисполе температуру померяли и всё на этом..
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Рукодупі китайці випустили на волю бойовий вірус. Так що не бачу причин кіпішувати.
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Нема там паніки тим не менш. Пишу, бо знаю певно.
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Надо восстанавливать китайскую стену. ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 4948
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Укр777

@zsusso777

"Укрпочта": Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов. Я вам не верю, приду в костюме.ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 8255
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китайцем хорошо...их там полтора миллиарда...а украинцев?...и так посчитать не можем )))
а там...за сегодня только 42 тыс родилось !
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Природа працює як саморегулюючий механізм. Пішла відповідь на перенаселення.
Наступна Індія.
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"В Китае произошёл взрыв на атомной электростанции. Грубо говоря, жертв нет"
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***
население Китая растет, потому что вся резина уходит на кроссовки.
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рано или поздно
ЭТА ЧУМА БУДЕТ В УКРАИНЕ !
НУЖНО (((( СЕЙЧАС ))))) НАЧАТЬ РАЗДАВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ за гос. счет
- потом будет поздно и дороже...
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ага, гандони нада раздавать всєм желающім, пока оні желают *)
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Кто хочет жить, тот проветривает и вентилирует помещения. Украине вентилирование помещений не грозит ещё лет 10, наверное.

Инфекции дыхательных путей передаются в закрытых помещениях с током воздуха менее 0,2 метра в секунду.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/355554-kitajskij_drakon-ubijtsa_desjatj_vahnyh_faktov_o_smerteljnom_koronaviruse
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вирус вне организма быстро инактивируется
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Китайцы уже передали геном вируса россии, для изучения.
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Нас спасе Таміфлю. Якщо строк не скінчився.
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do not resuscitate@Nat_anest 22 мин

Антибиотики были в общем все, которые известны: цефаллоспорины, фторхинолоны, карбапенемы, тайджициклин.
Противовирусная терапия: озельтамивир 75 мг каждые 12 часов, ганцикловир 250 мг каждые 12 часов, и ингибиторы протеаз: лопинавир и ритонавир 500 мг 2 раза в сутки.
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Кецалкоатль спрашивайєт у Віцліпуцлі "Ти прінімал осцилококцинум?"
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ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса


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А вот одна из конспирологических версий

Anton Shvets
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А - Аналитика.
Си Цзи Пинь то оказывается, как Путин, всех переиграл. Смекалочка. Глупые эуропейцы.
Мудрый Сталин хитро улыбался в усы и по итогу обвел вокруг пальцев проклятых капиталистов. Акулы остались с носом. **************.ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 9331
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обзвонить китайцев, причем всех, не пробовали?
должно помочь...
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селом ідуть каратєлі - тєма зачіщєна - вірус погіб
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Заказал ящик 📦 бу носовых платков сУхани и указал адрес: Красная пл., Москва, Россия, 109012
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Надеюсь когда вирус придет в Украину Супрун будет здесь и руководить закрытыми инфекционными отделениями...., а и лабораториями тоже...
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