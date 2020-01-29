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 Політика України
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Все про:Нацполіція (8895) Антоненко Андрій (66) Кузьменко Юлія (51) Офіс генерального прокурора (58)

 Нацполіції доручено провести перевірку аргументів, висунутих захистом підозрюваних у вбивстві Шеремета, - Офіс генпрокурора

Прокуратура доручила поліції перевірити аргументи, висунуті адвокатами підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"28 січня 2020 р прокурори Офісу генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки про проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин злочину, зокрема ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172655
 
 
 Топ коментарі
 
а Аваков не хочет присесть в СИЗО за сфальсифицированное дело?!
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Можно еще Баканова и Рябошапку
Зеленского можно пригласить на пресс-конференцию по этому поводу
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Спочатку "нацполиция" накосячила з тими "доказательствами" . А тепер ця "нацполиция" буде їх перевіряти і заперечувати чи не заперечувати? ... Суцільна маячня.
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а Аваков не хочет присесть в СИЗО за сфальсифицированное дело?!
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Да ты чё, у него же "испытательный срок" (с)
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после "испытательного срока" милости просим Арсенку Барисыча до СИЗО!
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Вместе с заказчиком этой фальши - бубочкой
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Можно еще Баканова и Рябошапку
Зеленского можно пригласить на пресс-конференцию по этому поводу
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При чем тут авакян? это все зелох сделал, лично.
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ну вспоминая Сашко Билого застреленного за попытку к бегству с закованными руками ничего сабакову не будет . в крайнем случае ярош с билецким выразят деланную озабоченность
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Так они Зеленский+Авакян+Беня дитя Авраама как и Путин не собираются власть отдавать украинцам, раз дебилоиды 73% безмозглые их выбрали, вот и править до своего конца будут. Они же не дураки как Порошенко отдал власть и не сумел ее удержать. Как уже дебилоиды не будут голосовать, напёрсточник-шарик будет под тем стаканом под которым нужно будет Авакян+Зеленскому+Детям Авраама.
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хто ж його посадить, він же пам'ятник...при нагоді може й зелу стакан в дупу засунути!
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ну и как эти же прокуроры подписывали дело с аргументами адвокатов ? не видели противоречий ?
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ти маєш на увазі ряботряпок, це прокурори?
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Спочатку "нацполиция" накосячила з тими "доказательствами" . А тепер ця "нацполиция" буде їх перевіряти і заперечувати чи не заперечувати? ... Суцільна маячня.
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Тепер нацполіція прикинеться вртер-офіцерською вдовою і спробу саму себе висікти. 😏 Хтось може серйозно цей цирк сприймати?
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Що не кажіть, а це вже не Україна 2010 Януковича.
Той тоді з Тимошенко розправився, як кухар з бульбиною.
А, от пять років Президентства Порошенка не пройшли дарма.
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Лучше бы их вообще не было.
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Не приди, а введи! Вишь как ротяку приготовила!
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"Аргументы" у защиты одни - показания "свидетелей", которые точно помнят почасово события пары дней трехгодичной давности и больше ничего, и само собой без каких либо документальных подтверждений. Ну и лозунги "влада пресує патріотів".
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Де ви такі беретесь? Вас на дирляндонії клонують?
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Звісно. З одного ольгінця виробляють 10 зедебілів, а мізків на всіх не вистачає...
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це шо, фальсифікатори самі себе перепровірятимуть на предмет можливої фальсифікації???
Нє, ну, чо, і при совку і навіть не таке було...
Але вектор - симтоматичний...
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Украинский Суд,созданный Порошенко с нуля ,обязательно разберётся.
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Та вжеж, не такий як за Януковича. Згадайте як він швидко запроторив у тюрму Тимошенко.
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В америке Манафорту заказывал липовую экспертизу!
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Ось приклад слідства при овочі:

...по справі Сергія Уса - військового, який був несправедливо звинувачений у вбивстві гр. Анатолія Тихонова (лісника і еко-активіста з Вознесенського району), якого вбили в серпні 2010 року менти, що робили земельний дерибан лісу на Водолікарні у Вознесенську. Ус просидів 1 рік і 8 місяців в СІЗО.
Лісник Тихонов дєрібанщикам дуже заважав своїм еко-активізмом, не давав рубати ліс, захоплювати земельні ділянки лісгоспу тощо. Так от, коли Тихонова убили вдома - тупо застрелили в його приватному будинку вночі в ліжку - треба було шукати вбивць. І кого шукати? І хто буде шукати?
Миколаївська СОГ вирішила призначити убивцею родича жертви. Вибрали військового спеціально, бо нібито він один міг управитись із зброєю.
Співробітники МВС затримали незаконно Сергія Уса одразу після допиту в якості свідка - викликали як і всіх родичів і потім просто затримали. Почали пресувати - було це після 10 жовтня 2010 року. Тиждень його пресували, в т.ч. застосовували "Палєстінскоє подвєшіваніє" або дибу. В кабінеті на двері прямо у РОВД підвішували на всю ніч. Але він не зламався. Жодних явок не підписував. Тоді менти пішли ва-банк і почали катувати дітей Сергія - привезли обох його синів неповнолітніх, одному було 7 років, а іншому 14, в свою катівню у Вознесенський РОВД і почали знущатися над малими. А батька посадили в сусідній кабінет в райвідділі, щоб він чув.
Після цього - Сергій підписав усі "явки з повинною" по цій справі.
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и все таки... кто подговорил преЗЕдента участвовать в этом фарсе??? от на фига ???
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а в преЗидента в голові хоть що небудь є, крім сватів?!
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ряботряпка повний дебіл, це вже аксіома чи діагноз?! такого собі навіть генпридурок югік не дозволяв!
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А до цього вони шо робили? Підганяли докази під цапів-відбувайл?
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Проверять аргументы защиты поручили той самой полиции, которая состряпала ложные обвинения и еще до суда объявила волонтеров и бойца ВСУ террористами?
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Прокуратура поручає поліції перевірити аргументи? Хіба це не робота слідчих прокуратури?!
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оно, конешно, по сравнению с гюгой великим новый пгокугог просто ряботряпка
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Як цікаво...Доручили перевірити зацікавленій стороні своїж непонятки....Тоб то щуку - у річку. Хочаб якомусь іншому органу...СБУ чи самій прокуратурі з іншого регіону...
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те кто сфабриковали те и проверяют, прэлесно...
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Три с половиной года искали виновных, торжественно объявили что "нашли", а теперь надо что-то заново проверять ?
А может нужно просто поголовно заменить руководство полиции и прокуратуры, и провести поголовную люстрацию ? Ведь ясно же что эти люди профнепригодны, и банально опасны для общества, поскольку заняты тем что клеют липовые "расследования" на ровном месте.
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