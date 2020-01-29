 Нацполіції доручено провести перевірку аргументів, висунутих захистом підозрюваних у вбивстві Шеремета, - Офіс генпрокурора

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"28 січня 2020 р прокурори Офісу генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки про проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин злочину, зокрема ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Зеленского можно пригласить на пресс-конференцию по этому поводу
Той тоді з Тимошенко розправився, як кухар з бульбиною.
А, от пять років Президентства Порошенка не пройшли дарма.
Нє, ну, чо, і при совку і навіть не таке було...
Але вектор - симтоматичний...
...по справі Сергія Уса - військового, який був несправедливо звинувачений у вбивстві гр. Анатолія Тихонова (лісника і еко-активіста з Вознесенського району), якого вбили в серпні 2010 року менти, що робили земельний дерибан лісу на Водолікарні у Вознесенську. Ус просидів 1 рік і 8 місяців в СІЗО.
Лісник Тихонов дєрібанщикам дуже заважав своїм еко-активізмом, не давав рубати ліс, захоплювати земельні ділянки лісгоспу тощо. Так от, коли Тихонова убили вдома - тупо застрелили в його приватному будинку вночі в ліжку - треба було шукати вбивць. І кого шукати? І хто буде шукати?
Миколаївська СОГ вирішила призначити убивцею родича жертви. Вибрали військового спеціально, бо нібито він один міг управитись із зброєю.
Співробітники МВС затримали незаконно Сергія Уса одразу після допиту в якості свідка - викликали як і всіх родичів і потім просто затримали. Почали пресувати - було це після 10 жовтня 2010 року. Тиждень його пресували, в т.ч. застосовували "Палєстінскоє подвєшіваніє" або дибу. В кабінеті на двері прямо у РОВД підвішували на всю ніч. Але він не зламався. Жодних явок не підписував. Тоді менти пішли ва-банк і почали катувати дітей Сергія - привезли обох його синів неповнолітніх, одному було 7 років, а іншому 14, в свою катівню у Вознесенський РОВД і почали знущатися над малими. А батька посадили в сусідній кабінет в райвідділі, щоб він чув.
Після цього - Сергій підписав усі "явки з повинною" по цій справі.
А может нужно просто поголовно заменить руководство полиции и прокуратуры, и провести поголовную люстрацию ? Ведь ясно же что эти люди профнепригодны, и банально опасны для общества, поскольку заняты тем что клеют липовые "расследования" на ровном месте.