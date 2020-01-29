 Нацполіції доручено провести перевірку аргументів, висунутих захистом підозрюваних у вбивстві Шеремета, - Офіс генпрокурора

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"28 січня 2020 р прокурори Офісу генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки про проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин злочину, зокрема ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.