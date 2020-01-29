 Європарламент ратифікував угоду по Brexit

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На підтримку угоди проголосував 631 член парламенту, проти нього - 49. Ще 13 осіб утрималися. Для ратифікації була необхідна проста більшість голосів.

Таке рішення було очікуваним, за ратифікацію угоди раніше вже виступав комітет Європарламенту з конституційних справ.

Британський парламент схвалив угоду в першій половині січня.

Наступним і останнім кроком щодо угоди з боку ЄС стане схвалення Ради ЄС. Рішення Ради ЄС очікується 30 січня.

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