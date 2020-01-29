EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  976  14
Матеріали за темою:
Все про:Європарламент (450) Brexit (186)

 Європарламент ратифікував угоду по Brexit

Депутати Європарламенту в середу схвалили угоду про вихід Великої Британії з Європейського союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На підтримку угоди проголосував 631 член парламенту, проти нього - 49. Ще 13 осіб утрималися. Для ратифікації була необхідна проста більшість голосів.

Таке рішення було очікуваним, за ратифікацію угоди раніше вже виступав комітет Європарламенту з конституційних справ.

Британський парламент схвалив угоду в першій половині січня.

Наступним і останнім кроком щодо угоди з боку ЄС стане схвалення Ради ЄС. Рішення Ради ЄС очікується 30 січня.

Читайте також: Після виходу Великої Британії з ЄС ми сподіваємося на "взаємність у візових питаннях", - посол Галібаренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172652
 
 
 Топ коментарі
 
Было три донора, стало два. Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit - Цензор.НЕТ 4848 Остальные вампиры.
 показати весь коментар
 
Тысячи советов, комиссий, парламентов, ассамблей, надзорных органов на которых "трудятся" миллионы трутней занимающихся "стандартизацией кривизны огурцов и бананов". Британцам просто надоело вливать миллиарды фунтов в утробу этого бюрократического монстра.
 показати весь коментар
 
И шо? Мы тоже не в Евросоюзе. А выедешь в Конча-Заспу -ого! Зеля, лови момент. Приглашай Англию в нашу дружную семью.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И шо? Мы тоже не в Евросоюзе. А выедешь в Конча-Заспу -ого! Зеля, лови момент. Приглашай Англию в нашу дружную семью.
 показати весь коментар
 
 
неее.. они с кончи быстренько на острова сами бегут)))
 показати весь коментар
 
 
Было три донора, стало два. Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit - Цензор.НЕТ 4848 Остальные вампиры.
 показати весь коментар
 
 
Да скоты и КО выйдут из состава Британии в течении ближайших 10 лет. Англы там останутся сами.
 показати весь коментар
 
 
толстый вицеспикер, бриты насрали...куда ты катишься? гей-ропа????
 показати весь коментар
 
Тысячи советов, комиссий, парламентов, ассамблей, надзорных органов на которых "трудятся" миллионы трутней занимающихся "стандартизацией кривизны огурцов и бананов". Британцам просто надоело вливать миллиарды фунтов в утробу этого бюрократического монстра.
 показати весь коментар
 
 
следующая на выход по ходу Польша....
ПАСЕ, ОБСЕ уже слишком начинают лезть в суверенитеты других стран...
и путин покупает там политиков оптом и в розницу...
Нужно Польши, странам Балтики, Украины, Беларусь (??) создать свой союз....

https://hromadske.ua/ru/posts/pase-otkryla-proceduru-monitoringa-iz-za-sudebnoj-reformy-v-polshe-eto-pervyj-sluchaj-dlya-strany-es

Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit - Цензор.НЕТ 8136
 показати весь коментар
 
С чего бы это ? Польша и Прибалтийские тигры - сидят на дотациях ЕС. Поэтому никуда они не денутся - засунут свой гонор куда подальше и сделают так, как им скажут немцы.
 показати весь коментар
 
Скучні у вас новини. Тут,хлоп'ята,Шотландія вже збирається другий референдум замутити.https://www.dailymail.co.uk/news/article-7943875/Scottish-politicians-vote-independence-referendum-held-later-year.html
Лєнці Зєлєнскій в ФБ фанати насовали https://www.facebook.com/olenazelenska.official/
А про конкурс з кварталівською головою держкіно де ?"Навіщо показуха з конкурсом?": в мережі знайшли фото новопризначеної голови Держкіно з "кварталівцями"
І вішенка !
Барабанний дріб !
Гончарук-не гей,а міністерка Новосад-не насосала !
Міністр освіти Ганна Новосад - колишня дівчина прем'єра Гончарука

Про численну щоденну корупцію-не буду.
 показати весь коментар
 
Облом.Лєнка-першалєді знесла сторінку. Європарламент ратифікував угоду по Brexit - Цензор.НЕТ 2389 А там і мої шедеври були...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору