 Європарламент ратифікував угоду по Brexit

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
На підтримку угоди проголосував 631 член парламенту, проти нього - 49. Ще 13 осіб утрималися. Для ратифікації була необхідна проста більшість голосів.
Таке рішення було очікуваним, за ратифікацію угоди раніше вже виступав комітет Європарламенту з конституційних справ.
Британський парламент схвалив угоду в першій половині січня.
Наступним і останнім кроком щодо угоди з боку ЄС стане схвалення Ради ЄС. Рішення Ради ЄС очікується 30 січня.
ПАСЕ, ОБСЕ уже слишком начинают лезть в суверенитеты других стран...
и путин покупает там политиков оптом и в розницу...
Нужно Польши, странам Балтики, Украины, Беларусь (??) создать свой союз....
https://hromadske.ua/ru/posts/pase-otkryla-proceduru-monitoringa-iz-za-sudebnoj-reformy-v-polshe-eto-pervyj-sluchaj-dlya-strany-es
Лєнці Зєлєнскій в ФБ фанати насовали https://www.facebook.com/olenazelenska.official/
А про конкурс з кварталівською головою держкіно де ?"Навіщо показуха з конкурсом?": в мережі знайшли фото новопризначеної голови Держкіно з "кварталівцями"
І вішенка !
Барабанний дріб !
Гончарук-не гей,а міністерка Новосад-не насосала !
Міністр освіти Ганна Новосад - колишня дівчина прем'єра Гончарука
Про численну щоденну корупцію-не буду.